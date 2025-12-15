위키미디어 공용

최석채서장직을 던질 당시, 최석채는 35세였다. 태어난 해는 제1차 세계대전 중이자 3·1운동 2년 전인 1917년이다. 본적지는 경북 금릉군(김천시 일원)이지만 출생지는 충북 보은군인 그는 1930년에 보통학교를 졸업하고 일본 상업학교에 진학했다. 우체국 직원이었던 아버지가 더 많은 돈을 벌기 위해 일본에 가 있었다. 넉넉지 않은 집안의 6남매 중 셋째였던 그가 일본 유학을 하게 된 것은 아버지가 그곳에 있었기 때문이다.일본에 가서 신문 배달 등을 하며 주경야독을 한 그는 19세 때인 1936년에 일본 보통문관시험에 합격하고, 도쿄 서남쪽 약 250km인 오카자키(나고야 인근)에서 시청 직원으로 일했다. 이를 계기로 생활을 안정시켜 어머니와 동생들을 일본에 이주시킨 뒤, 주경야독을 계속해 주쿄법률학교와 주오대학 법학부를 졸업했다.법학부를 졸업한 해는 25세 때인 1942년이다. 그 뒤에는 한자명이 법제(法制)인 <호세이>지의 기자가 됐다가 편집주임 직무대리로 승진했다. 이 상태로 28세 때 해방을 맞아 귀국한 뒤, 대구 <건국공론> 편집부장, <경북신문> 편집국 차장, <부녀일보> 편집국장으로 일하다가 한청 부단장을 거쳐 1949년 2월에 경상북도경찰국 사찰과 부과장으로 특채됐다.극우 청년단체들이 정치 경찰과 더불어 정권을 지탱할 때였다. 그런 시절에 그는 지역 언론사들의 편집 책임자와 극우 청년단체의 부단장을 지냈다. 위 <경향신문>은 그가 "좌익 무리들의 책략에 굴함이 없이 짧은 기간이나마 자기의 맡은바 임무에 충실하였다"고 평한다. 언론사와 한청에 있을 때 진보 진영과의 대결에서 능력을 발휘한 사실은 그가 경북도경 사찰과 부과장으로 발탁된 배경을 추론케 해준다.그는 '좌익 무리들'뿐 아니라 북한군과의 싸움에서도 강한 인상을 남겼다. 경북 성주경찰서장·문경경찰서장·영주경찰서장을 역임하면서 공비 토벌작전을 승리로 이끌었다. 1955년 9월 20일 자 <동아일보>는 "1·4후퇴에 제(際)하여 예(例)의 유명한 경북 조령전투를 지휘하여 군인 이외의 유일한 화랑무공훈장을" 받았다고 알려준다. 펜과 총을 다 잘 쓰는 독특한 인물이었던 것이다.경찰을 떠난 뒤인 1954년에 대구일보사 편집국 부국장이 되고 1955년에 대구매일신문사 편집국장이 된 그는 이승만 정권의 폐부를 정면 겨냥하는 글들을 썼다. 대구 시내의 학생 전체가 임병직 주유엔상임대표를 위한 환영 행사에 동원돼 4시간 동안이나 도로변에서 고생한 그해 9월 10일 토요일의 일에 분노한 그는 임병직이 아닌 이승만 정권을 비판하는 사설을 13일 자 신문에 내보냈다.제목이 '학도를 도구로 이용하지 말라'인 이 사설은 "수천 수만의 남녀 학도들이 면학을 집어치워버리고 한 사람 앞에 돈 10환씩을 내어 수기(手旗)를 사 가지고 길바닥에 늘어서야 할 아무 이유를 발견 못한다"라는 직설적 화법으로 자유당 정권을 공격했다. 그런 뒤 "국무위원급 이상의 현관(顯官)이 내왕할 때"에 이런 소동을 벌이는 것은 "불유쾌하기 짝이 없는 노릇"이라고 질타했다.자유당 정권을 향해 '불유쾌하다'는 사설이 나간 다음 날, 곤봉과 해머를 든 자유당 당원 및 국민회(관변단체) 회원 20여 명이 대구매일신문사 사옥에 난입해 인쇄기 전부를 파괴하고 직원들에게 테러를 가해 여덟 명을 부상시켰다. 38세의 최석채는 국가보안법 위반 혐의로 구속돼 대법원 재판까지 갔다가 무죄를 선고받았다. 그해 12월 11일 자 <경향신문>은 '대구매일 테로사건'을 을미년의 10대 국내 뉴스로 선정했다.