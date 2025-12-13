연합뉴스

2024년



12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 투표에 불참했다.



12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.



12월 10일 : 12.3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 반대표를 던졌다.



12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.



2025년



1월 6일, 15일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 불참했다.



2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 불참했다.



3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 불참했다.



3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름을 올렸다.



6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.



7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 불참했다.

"장애인 할당이 너무 많아서 22대 국회의원 300명 중 장애 비례대표 의원이 고작 세 명뿐입니까? 장애인은 배려받는 것을 당연히 여기는 존재란 말입니까? 박민영 국민의힘 대변인 입에서 장애인을 향한 노골적인 차별과 혐오가 터져 나왔습니다. 저는 국회의원이기 전에 시각장애 당사자로서 263만 명의 장애인이 느꼈을 모욕감을 떠올리면 참으로 참담한 심정입니다."

2025년 11월 6일, 국민의힘 장동혁 대표와 김민수 최고위원, 최보윤 수석대변인이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다.하지만 최 의원은 12.3 계엄 해제 요구 결의안 투표에 불참했다. 그 후 12.3 계엄에 대해서도 자신의 입장을 밝히지 않았다.대신, "헌법재판소가 헌정질서 최후의 보루로서 국민 신뢰를 저버리지 않는지 국민과 함께 끝까지 지켜보겠다(2025년 1월 9일, 최 의원 SNS)"고 했다. "이재명 대표, 민주당이 보수? 우측 깜빡이 켜면서 좌회전 불법 유턴하는 '정치의 음주운전(2025년 2월 24일, 최 의원 SNS)'"이라며 더불어민주당과 당시 이 대표를 비판했다. 최 의원은 2024년 12월 국민의힘 비상대책위원회 출범과 함께 비상대책위원으로 임명됐다.다음은 최보윤 의원의 12.3 계엄 이후 주요 정치적 선택이다.2025년 11월 16일, '박민영·감동란의 김예지 비하 논란' 소식이 알려졌다. 박민영 국민의힘 미디어대변인은 한 유튜브 채널에 출연해, 같은 당 김예지 의원을 겨냥해 "왜 국민의힘에서 공천을 받으려고 하냐"며 "장애인을 너무 많이 할당해서 문제"라고 발언했다. 해당 채널 진행자의 입에서는 차마 글로 옮기기 어려운 수준의 막말도 쏟아져 나왔다.김예지 의원은 11월 17일 자신의 SNS를 통해 "단순한 개인 공격을 넘어, 우리 사회의 공적 공간에서 결코 용납되어서는 안 될 차별과 혐오의 언어가 공적으로 소비된 사안"으로 규정했다. 그러면서 "저는 오늘 경찰에 고소장을 제출했다"며 "이번에도 그러한 잘못된 언행이 되풀이되는 것을 보며, 더 이상 침묵할 수 없었다"고 전했다.서미화 의원도 분노했다. 11월 20일 당 정책조정회의에서 "한 개인을 향한 혐오를 넘어 263만 장애인을 향한 차별이자 폭력"이라며 다음과 같이 말했다.그러나, 최 의원은 이 같은 논란에 대해 별다른 입장을 밝히지 않았다. 서 의원의 분노가 터져 나온 다음 날(11월 21일), 최 의원이 자신의 SNS에 올린 것은 '대여 샤우팅 화제된 최보윤, 공수 올라운더 역할'이란 제목의 <서울신문> 기사였다.해당 기사에는 "추경호 전 원내대표에 대한 체포동의안이 보고된 국회 본회의장에서 핏대를 세우며 '대장동 이재명'을 외치는 최 의원을 두고 당원들 사이에서 '샤우팅좌(강하게 고함을 잘 지르는 사람)'라는 반응이 나왔다"고 전하고 있었다.그러면서 "최근 김예지 국민의힘 의원을 저격한 박민영 당 미디어 대변인이 장애인 비하 발언으로 논란을 빚었지만 당 지도부 일원인 최 의원은 별도 입장을 내지 않고 신중 모드를 지키고 있다"고도 덧붙였다.