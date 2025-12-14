권우성

"지금 우리나라 정치가 매우 혼돈스럽습니다. 그럴수록 국민이 더 많은 관심을 보여 주셔야 합니다. 그리고 민주당의 흑색선전에 가려진 진실을 명확하게 봐 주셔야 합니다. 존경하는 국민 여러분! 다시 우리나라가 바로 설 수 있도록 정치개혁의 주인공이 되어 주시기 바랍니다. 그래야만 정치적으로 탄핵을 악용하고 국가 운영을 방해하는 민주당의 폭주를 막을 수 있으며 자유민주주의를 지킬 수 있습니다."

국민의힘 유상범, 김정재, 김선교, 권영진, 이종욱, 이인선, 최수진, 송언석 등 30여명이 2025년 1월 6일 오전 서울 용산구 한남동 대통령 관저앞에서 공수처의 체포영장 집행을 막기 위해 대기하고 있다.최 의원은 SNS 등을 통해 "국민의힘은 내란에 동조한 적도 없으며 계엄군의 국회 진입에도 동조한 사실이 없다(2024.12.19)"고 했지만, 윤석열에 대한 수사와 탄핵심판은 공정치 않다고 봤다."대통령 탄핵소추안이라는 국가의 중대한 사안을 졸속으로 처리한 뒤 내란죄를 빼겠다는 태도는 국민을 우롱하고 기만하는 행위나 다름없다"며 "민주당은 내란죄를 들먹여 나라를 혼란스럽게 한 것에 대해 국민께 사과하라(2025.1.4)"고 요구했다. 아울러 "탄핵소추안의 핵심적 변경 사항으로 내란죄를 제외하면 탄핵소추는 성립하지 않는다. 따라서 헌법재판소는 이를 각하해야 한다(2025.1.9)"고 주장했다.윤석열의 체포영장이 집행된 1월 15일엔 "이 나라의 질서와 헌법이 무너졌다. 공정과 상식이 무너졌다. 예의와 기본 도리마저 무너졌다. 국가 체계가 무참히 붕괴되고 말았다"고 개탄했다. 그러면서 "헌정질서를 바로 세우고, 자유민주주의 가치를 지키기 위해 더 열심히 투쟁하고 이 나라를 국민을 지키겠다"고 다짐했다.그는 2월 10일 강승규·김장겸·박충권·이인선·조배숙·조지연·최보윤 의원과 함께 국가인권위원회를 찾았다. 불구속 수사 등 윤석열 탄핵심판 방어권 보장 촉구 안건 처리를 당부하기 위해서였다. 최 의원은 "(윤석열은) 대통령이기에 앞서 대한민국 국민"이라며 "국민으로서 보장받을 권리가 있는 것이고 본인의 주장과 권익을 충분히 지켜 나가야 한다고 생각한다"고 말했다.2월 14일 대정부질문에서는 "국민의힘도 아직 국민의 눈높이에 부족한 점이 있지만 더 큰 문제는 윤석열 정부 출범 이후 총 29건의 탄핵소추안을 발의한 것을 비롯해 민주당이 휘두르는 의회독재, 의회폭거로 인한 국정마비"라고 주장했다. 다음은 그의 마무리발언 중 일부다.