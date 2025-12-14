기사를 스크랩했습니다.
서울 종로구 한 폐업 카페 앞에 박스들이 놓여있는 모습.연합뉴스

해방 이후 급속하게 증가한 다방이 반세기가 지난 1990년대 초부터 빠른 속도로 사라지기 시작했다. 다방을 대신한 것은 길거리와 사무실 복도를 점령한 커피 자동판매기, 그리고 새로운 만남의 장소로 등장한 분위기 좋은 카페였다. 국민 1인당 국민소득 1만 달러를 달성하였던 1994년을 전후로 '불황을 모르는 유망업종' 커피전문점 광고가 신문 광고 페이지를 점령하는 듯하였다.

2000년대 들어 커피 소비의 중심지 역할을 하는 카페는 말 그대로 폭발적으로 증가하였다. 한동안 청년들의 창업 희망 업종 1위는 카페였다. 이런 바람을 타고 카페는 우후죽순 등장하였고, 경쟁은 심해졌다. 1999년에 국내 1호점을 연 스타벅스를 시작으로 미국, 이탈리아 등 외국계 커피체인점이 밀려왔고, 우리나라 대기업들이 투자하는 토종 커피 체인점도 하나둘 문을 열었다.

이외에도 커피를 좋아하는 개별 커피인들이 소규모로 시작한 커피전문점이 등장하여 맛과 분위기를 다투는 시대가 되었다. 서울의 경우 새로운 유행 중심지 홍대 앞, 압구정동, 방배동, 삼청동 등이 카페 거리로 탈바꿈하였고, 부산이나 대구와 같은 광역시, 그리고 강릉이나 전주처럼 지역 문화를 대표하는 도시에도 카페 문화가 급속도로 퍼졌다.

스타벅스 진출 10년째 접어든 2008년 새해가 밝자 언론에서는 "커피 취향도 고급으로 바뀐다"(국민일보, 2008년 1월 2일), "커피 시장 쑥쑥, 차 시장 압도"(SBS, 2008년 1월 14일), "직장인 하루에 커피 3잔 이상 마셔"(문화일보, 2008년 1월 15일), "커피 시장 몸집 쑥쑥, 업계 경쟁 따끈따끈"(서울신문, 2008년 1월 14일) 등의 커피 소식을 앞다투어 전했다. 여름이 되자 지역 언론들도 자기 지역의 커피 소식을 전하는데 열을 올리기 시작하였다. "대구는 커피 천국, 대구 사람도 몰랐네"(매일신문, 2008년 6월 21일), "현대인들의 못 말리는 커피 사랑"(강원일보, 2008년 6월 19일), "향긋한 커피향에 희망도 무럭무럭"(제민일보, 2008년 6월 22일)처럼 매력적인 기사들이었다. 원두커피의 메카 강릉에서는 커피 축제를 기획하고 있었다(SBS, 2008년 11월 6일).

그런데 2008년 9월에 터진 멜라민 파동(중국산 커피 프림에 독성물질 멜라민이 들어 있다는 소식)과 이어서 터진 미국발 금융위기는 카페와 커피 산업에 대한 경계심리를 초래하기 시작했다. "카페가 지나치게 많다" "카페를 차리는 거는 위험하다" "커피 사업은 한계에 왔다" "카페 포화 시대다"라는 얘기들이 심심치 않게 들리기 시작했다.

홍대의 잘 나가던 카페마저 문을 닫은 까닭

커피 사업과 관련하여 희망과 불안이 교차하던 2008년 9월에 흥미로운 책이 출판되었다. 커피가 맛있는 카페를 찾아다니는 작가 김정열이 쓴 <커피 수첩>이다. 이 책에는 스물세 개의 카페가 소개되어 있다. 대부분 직접 볶은 커피를 사용하는 로스터리 카페들이다. 소개된 카페의 소재지는 서울 편향적이기는 하다. 서울 소재 카페가 열다섯 개인 반면, 지방 소재 카페는 경상도 지역 카페 일곱 곳과 강원도 카페 한 곳뿐이다.

궁금한 것은 이 책에 소개된 커피전문점들이 과연 17년이 지난 지금 생존하고 있느냐 하는 것이다. 서울 소재 커피전문점으로 소개된 봉천동 길상사의 문화공간 지대방은 사찰에 있는 비상업적 찻집이어서 분석 대상에서 제외하였다. 결론부터 이야기하자면 22개의 커피전문점 중에서 폐업한 곳이 다섯 곳이고, 현재 영업을 하는 곳이 열일곱 곳이다. 폐업률이 22.7퍼센트다. 아마도 음식점이나 다른 자영업과 비교해 보면 17년 동안 77.3퍼센트의 카페가 생존한 것은 대단한 일일 것이다. 커피 애호가인 저자가 설정한 나름 높은 기준을 통과한 카페들이었기에 생존 가능성이 높았음에 틀림없다.

문을 닫은 카페는 서울에 있던 네 곳, 그리고 지방에 있던 한 곳이었다. 홍대 앞에 있던 커피 볶는 곰다방, 제너럴 닥터, 서촌에 있던 잠꼬대와 아포스트로피S, 그리고 경남 양산에 있던 세라도다. 이 중 네 곳은 소리소문없이 사라졌는데, 흔적을 남기고 사라진 카페가 하나 있었다. 커피 볶는 곰다방이다.

2007년 3월 개업한 곰다방은 5년 3개월 만인 2012년 6월에 문을 닫았다. 창업 초기에 <한겨레21>에 '홍대 앞에 뜨고 있는 작은 카페'의 하나로 소개되었고, 곰다방을 소개하는 블로그가 수백 개를 헤아렸다. 홍대 앞의 '핫 플레이스'였고, 곰다방 앞에는 늘 '홍대 앞 명소'라는 수식어가 따라다녔다.

이렇게 잘 나가던 곰다방이 문을 닫은 것은 홍대 주변에서 커피를 즐기던 사람들에게는 작은 충격이었다. 창업자 박준호씨는 폐업 얼마 후 한 신문과 인터뷰를 하였고, 그 내용은 '직장인들의 로망 카페 창업 실패기, 홍대 앞 명소 '곰다방'은 왜 문 닫았을까'라는 제목으로 게재되었다. 카페를 열기 전에는 출판사에 7년 정도 근무하였던 박씨는 안암동에 있던 '보헤미안'에서 커피와 클래식 음악이 주는 매력에 빠져 직장을 그만두고 커피를 배웠고, 드디어 창업에 성공했다.

내가 안 먹는 건 팔지 말자는 고집으로 직접 생두 로스팅을 하고, 드립으로 커피를 내렸다. 홍대 앞에서 직접 생두를 볶아서 커피를 제공하는 업소 두 곳 중의 하나가 곰다방이었다. 비싼 오디오 덕분에 음악을 즐기는 고객도 적지 않았다. 커피 맛과 분위기 모두 경쟁력이 있는 지역 커피 명소였다. 창업 다음 해인 2008년 말까지 매출과 순수익이 만족스러운 수준이었다. 그런데 그것이 마지막이었다. 이후 매출과 수익이 급격히 내려앉기 시작했다. 원인은 몇 가지였다.

첫째, 주변에 원두를 볶는 카페가 수백 군데 생기면서 경쟁이 생겼다. 둘째, 진입 장벽이 낮은 덕분에 분위기 좋은 소형 카페들이 주변에 우후죽순처럼 등장했다. 셋째, 에스프레소, 라테아트 등 새로운 음료를 제공하고 쿠폰제를 실시하는 새로운 카페 문화를 받아들이지 않고 자신의 방식을 지켰다. 소비자들의 취향을 따라가기보다 자신의 방식에 열중한 것이다.

넷째, 주변 카페와 경쟁하기 위해 직원을 고용했지만, 인건비가 부담으로 다가왔다. 다섯째, 집주인과 건물 수리비 부담을 둘러싸고 다툼까지 생겼다. 결론은 폐업이었다. 카페 사업이 결코 만만하지도, 낭만적이지도 않다는 것을 보여주는 창업 실패기였다. 곰다방 이야기는 2008년 무렵부터 시작된 우리나라 카페의 과열 경쟁 초기 모습이었다.

뉴욕타임스가 우려한 한국 카페 시장의 현실

저가 커피 판매점이 밀집한 서울 종로구의 한 상가 앞연합뉴스

지방이라고 다르지는 않았다. 새천년의 시작과 함께 카페 창업 열풍이 거세기는 마찬가지였다. 전주에서 발간되던 <새전북신문>은 2008년 12월 '커피전문점 시대'를 3회에 걸쳐 연재하였다. 전라북도 1호점 스타벅스 개점을 기념하여 기획한 기사였다. 보수적인 전주에도 커피전문점 시대가 도래했다는 징후였다.

이 신문은 당시 외국계 프랜차이즈 카페에 맞서 등장한 지역의 토종 커피전문점을 소개하였다. 고사동 오거리, 중화산동 강남학원 뒷골목, 전북대 (구)정문, 롯데백화점 등 네 곳에 있는 50여 개의 커피전문점 중에서 '커피발전소' '나무 라디오' '프란넬' '컬러인커피' '사과나무' 등 다섯 곳을 주목할 만한 토종 커피전문점으로 소개했다. 17년이 지난 지금 이 카페들은 어떤 모습일까?

'컬러인커피'는 현재 성업 중이다. 7개의 매장을 지닌 지역 대표 카페가 되었다. 2005년에 고사동에서 문을 연 후 2007년에 덕진공원 앞으로 이전한 '커피발전소'도 다행히 옛 모습을 간직한 지역 커피 명소로 남아 있다. '사과나무'와 '프란넬'은 흔적도 남기지 않고 사라졌다. '나무라디오'는 2018년 초 휴점에 들어갔으나 이후 재개점이나 폐업 소식은 없다. 전주의 경우 지역 언론에서 명소로 소개된 카페 5개 중 3개가 17년 만에 사라졌다.

미국의 유력 일간지 <뉴욕타임스(NYT)>가 최근 한국의 카페가 포화상태에 이르렀다는 소식을 전했다. 지난 3일 '한국의 커피숍 문제'(South Korea Has a Coffee Shop Problem)라는 제목의 기사를 통해 한국의 카페 시장이 위험한 포화상태에 접어들었다는 것, 서울의 경우 인구 대비 카페 밀도는 프랑스 파리와 맞먹는 수준이라는 것, 청년 취업난이 카페 창업 열풍을 일으킨 게 문제의 출발이었다는 것, 한국의 발달한 SNS 문화가 카페 창업으로 성공할 수 있다는 환상을 만들었다는 것, 저가 커피를 앞세운 프랜차이즈의 등장으로 개인 카페들의 생존이 더욱 힘들어졌다는 것 등을 지적하였다. 이 신문에 따르면 2024년 한 해 우리나라에서 1만 2천 개 이상의 카페가 문을 닫아, 60년 만에 처음으로 새로 문을 연 카페 수를 넘어섰다.

카페 포화론, 커피 사업 위기론이 등장한 지 20년을 앞두고 드디어 카페 숫자의 순감소가 나타났다. 뉴욕타임스는 카페가 과거의 사랑방과 유사한 제2의 생활 공간인 우리나라의 특수성과 카페 창업을 부추기는 사회 분위기를 정확히 지적하였다.

반면, 고급 커피를 찾는 수준 높은 커피 소비자들의 지속적인 증가는 언급하지 않았다. 정치적인 격변을 슬기롭게 극복하고 경제적 안정을 되찾은 우리나라의 밝은 미래도 언급하지 않았다. 우리나라의 카페와 커피 사업은 성장을 지속할 것이다. 커피는 음료를 넘어 안정된 사회가 누리는 문화이기 때문이다.(한국학중앙연구원 명예교수, <커피 한잔에 담긴 문화사, 끽다점에서 카페까지>의 저자)
세계일보, 문화일보, 강원일보, 매일신문, 새전북신문, 서울신문, SBS 2008년 커피 관련 기사
김정열(2008). 커피수첩. 대원사.
커피로 맛보는 역사, 역사로 배우는 커피
