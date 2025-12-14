▲
서울 종로구 한 폐업 카페 앞에 박스들이 놓여있는 모습.연합뉴스
해방 이후 급속하게 증가한 다방이 반세기가 지난 1990년대 초부터 빠른 속도로 사라지기 시작했다. 다방을 대신한 것은 길거리와 사무실 복도를 점령한 커피 자동판매기, 그리고 새로운 만남의 장소로 등장한 분위기 좋은 카페였다. 국민 1인당 국민소득 1만 달러를 달성하였던 1994년을 전후로 '불황을 모르는 유망업종' 커피전문점 광고가 신문 광고 페이지를 점령하는 듯하였다.
2000년대 들어 커피 소비의 중심지 역할을 하는 카페는 말 그대로 폭발적으로 증가하였다. 한동안 청년들의 창업 희망 업종 1위는 카페였다. 이런 바람을 타고 카페는 우후죽순 등장하였고, 경쟁은 심해졌다. 1999년에 국내 1호점을 연 스타벅스를 시작으로 미국, 이탈리아 등 외국계 커피체인점이 밀려왔고, 우리나라 대기업들이 투자하는 토종 커피 체인점도 하나둘 문을 열었다.
이외에도 커피를 좋아하는 개별 커피인들이 소규모로 시작한 커피전문점이 등장하여 맛과 분위기를 다투는 시대가 되었다. 서울의 경우 새로운 유행 중심지 홍대 앞, 압구정동, 방배동, 삼청동 등이 카페 거리로 탈바꿈하였고, 부산이나 대구와 같은 광역시, 그리고 강릉이나 전주처럼 지역 문화를 대표하는 도시에도 카페 문화가 급속도로 퍼졌다.
스타벅스 진출 10년째 접어든 2008년 새해가 밝자 언론에서는 "커피 취향도 고급으로 바뀐다"(국민일보, 2008년 1월 2일), "커피 시장 쑥쑥, 차 시장 압도"(SBS, 2008년 1월 14일), "직장인 하루에 커피 3잔 이상 마셔"(문화일보, 2008년 1월 15일), "커피 시장 몸집 쑥쑥, 업계 경쟁 따끈따끈"(서울신문, 2008년 1월 14일) 등의 커피 소식을 앞다투어 전했다. 여름이 되자 지역 언론들도 자기 지역의 커피 소식을 전하는데 열을 올리기 시작하였다. "대구는 커피 천국, 대구 사람도 몰랐네"(매일신문, 2008년 6월 21일), "현대인들의 못 말리는 커피 사랑"(강원일보, 2008년 6월 19일), "향긋한 커피향에 희망도 무럭무럭"(제민일보, 2008년 6월 22일)처럼 매력적인 기사들이었다. 원두커피의 메카 강릉에서는 커피 축제를 기획하고 있었다(SBS, 2008년 11월 6일).
그런데 2008년 9월에 터진 멜라민 파동(중국산 커피 프림에 독성물질 멜라민이 들어 있다는 소식)과 이어서 터진 미국발 금융위기는 카페와 커피 산업에 대한 경계심리를 초래하기 시작했다. "카페가 지나치게 많다" "카페를 차리는 거는 위험하다" "커피 사업은 한계에 왔다" "카페 포화 시대다"라는 얘기들이 심심치 않게 들리기 시작했다.
홍대의 잘 나가던 카페마저 문을 닫은 까닭
커피 사업과 관련하여 희망과 불안이 교차하던 2008년 9월에 흥미로운 책이 출판되었다. 커피가 맛있는 카페를 찾아다니는 작가 김정열이 쓴 <커피 수첩>이다. 이 책에는 스물세 개의 카페가 소개되어 있다. 대부분 직접 볶은 커피를 사용하는 로스터리 카페들이다. 소개된 카페의 소재지는 서울 편향적이기는 하다. 서울 소재 카페가 열다섯 개인 반면, 지방 소재 카페는 경상도 지역 카페 일곱 곳과 강원도 카페 한 곳뿐이다.
궁금한 것은 이 책에 소개된 커피전문점들이 과연 17년이 지난 지금 생존하고 있느냐 하는 것이다. 서울 소재 커피전문점으로 소개된 봉천동 길상사의 문화공간 지대방은 사찰에 있는 비상업적 찻집이어서 분석 대상에서 제외하였다. 결론부터 이야기하자면 22개의 커피전문점 중에서 폐업한 곳이 다섯 곳이고, 현재 영업을 하는 곳이 열일곱 곳이다. 폐업률이 22.7퍼센트다. 아마도 음식점이나 다른 자영업과 비교해 보면 17년 동안 77.3퍼센트의 카페가 생존한 것은 대단한 일일 것이다. 커피 애호가인 저자가 설정한 나름 높은 기준을 통과한 카페들이었기에 생존 가능성이 높았음에 틀림없다.
문을 닫은 카페는 서울에 있던 네 곳, 그리고 지방에 있던 한 곳이었다. 홍대 앞에 있던 커피 볶는 곰다방, 제너럴 닥터, 서촌에 있던 잠꼬대와 아포스트로피S, 그리고 경남 양산에 있던 세라도다. 이 중 네 곳은 소리소문없이 사라졌는데, 흔적을 남기고 사라진 카페가 하나 있었다. 커피 볶는 곰다방이다.
2007년 3월 개업한 곰다방은 5년 3개월 만인 2012년 6월에 문을 닫았다. 창업 초기에 <한겨레21>에 '홍대 앞에 뜨고 있는 작은 카페'의 하나로 소개되었고, 곰다방을 소개하는 블로그가 수백 개를 헤아렸다. 홍대 앞의 '핫 플레이스'였고, 곰다방 앞에는 늘 '홍대 앞 명소'라는 수식어가 따라다녔다.
이렇게 잘 나가던 곰다방이 문을 닫은 것은 홍대 주변에서 커피를 즐기던 사람들에게는 작은 충격이었다. 창업자 박준호씨는 폐업 얼마 후 한 신문과 인터뷰를 하였고, 그 내용은 '직장인들의 로망 카페 창업 실패기, 홍대 앞 명소 '곰다방'은 왜 문 닫았을까'
라는 제목으로 게재되었다. 카페를 열기 전에는 출판사에 7년 정도 근무하였던 박씨는 안암동에 있던 '보헤미안'에서 커피와 클래식 음악이 주는 매력에 빠져 직장을 그만두고 커피를 배웠고, 드디어 창업에 성공했다.
내가 안 먹는 건 팔지 말자는 고집으로 직접 생두 로스팅을 하고, 드립으로 커피를 내렸다. 홍대 앞에서 직접 생두를 볶아서 커피를 제공하는 업소 두 곳 중의 하나가 곰다방이었다. 비싼 오디오 덕분에 음악을 즐기는 고객도 적지 않았다. 커피 맛과 분위기 모두 경쟁력이 있는 지역 커피 명소였다. 창업 다음 해인 2008년 말까지 매출과 순수익이 만족스러운 수준이었다. 그런데 그것이 마지막이었다. 이후 매출과 수익이 급격히 내려앉기 시작했다. 원인은 몇 가지였다.
첫째, 주변에 원두를 볶는 카페가 수백 군데 생기면서 경쟁이 생겼다. 둘째, 진입 장벽이 낮은 덕분에 분위기 좋은 소형 카페들이 주변에 우후죽순처럼 등장했다. 셋째, 에스프레소, 라테아트 등 새로운 음료를 제공하고 쿠폰제를 실시하는 새로운 카페 문화를 받아들이지 않고 자신의 방식을 지켰다. 소비자들의 취향을 따라가기보다 자신의 방식에 열중한 것이다.
넷째, 주변 카페와 경쟁하기 위해 직원을 고용했지만, 인건비가 부담으로 다가왔다. 다섯째, 집주인과 건물 수리비 부담을 둘러싸고 다툼까지 생겼다. 결론은 폐업이었다. 카페 사업이 결코 만만하지도, 낭만적이지도 않다는 것을 보여주는 창업 실패기였다. 곰다방 이야기는 2008년 무렵부터 시작된 우리나라 카페의 과열 경쟁 초기 모습이었다.
뉴욕타임스가 우려한 한국 카페 시장의 현실