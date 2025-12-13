남소연

고속도로 휴게소는 세금으로 운영되지 않습니다 많은 국민들은 고속도로 휴게소가 세금으로 운영된다고 생각하지만, 실은 그렇지 않습니다. 휴게소 건물을 세울 때는 국비가 지원되나 이후 유지관리에는 세금이 한 푼도 지원되지 않습니다.



그렇다면 고속도로 통행료로 운영될까요? 그것도 아닙니다. 고속도로 통행료는 톨게이트(영업소)를 운영하는 비용을 빼면 모두 기획재정부로 들어가 정부 재정에 포함됩니다. 도로 건설에 사용될 수 있으나 휴게소 운영에는 사용되지 않습니다.



고속도로 휴게소는 휴게소 매출로만 운영됩니다. 만일 휴게소에서 아무 것도 먹고 마시지 않는다면, 휴게소의 공공서비스는 유지될 수 없습니다. 고속도로 통행료에 휴게소 사용료가 포함되어 있다고 생각하는 국민과 도로공사를 대신해 공공서비스를 부담하면서도 관련 비용을 받지 못하는 휴게소 운영사 사이에 휴게소 음식이 있습니다.

강훈식 대통령 비서실장이 지난 11월 7일 서울 여의도 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다.고속도로 휴게소 문제는 단순히 음식이 비싸다, 맛없다의 문제가 아니라 살인적인 임대료, 퇴직자 전관예우, 공공서비스 약화, 수상한 입찰 등 국민의 관심이 높은 민생 문제이자 공공서비스에 대한 신뢰의 문제입니다.이 때문에 지난 수십 년간 휴게소 문제를 언급하지 않은 정치인과 국회의원이 거의 없을 정도입니다. 매년 국정감사만 보더라도, 민의의 대표자인 국회의원들은 한국도로공사를 향해 많은 지적을 쏟아냈고, 그 때마다 한국도로공사는 "​검토하겠다", "연구용역 결과가 나오면 진행하겠다", "가격 문제는 운영사의 고유권한이므로 어쩔 수 없다"는 식으로 빠져나가곤 했습니다.그러고는? 당연히 고치지 않았죠. 잠시 흉내만 내고 시간을 끌면, 도로공사 사장이 바뀌고, 국회의원도 바뀌어 잊히곤 했습니다.​그런데 이걸 수십 년 간 우려먹다 보니 이제는 국회의원도, 국민도 '아! 이건 말로 해서 될 문제가 아니구나', '도로공사는 절대로 제 머리 못깎는 조직이구나' 하는 구조 개혁으로 결론이 나버린 듯 합니다.50년간 해결하지 못한 휴게소 음식 불만을 이번 정부가 해결한다면 국민에게 큰 성과로 기억될 것입니다. 따라서 대통령 비서실장이 휴게소 문제를 지적한 것은 어쩌면 당연한 일일지도 모릅니다.새 정책에는 그에 따른 막대한 비용과 반대 의견이 나올 수밖에 없는데, 관련된 모든 사람을 만족시키는 개혁은 불가능합니다. 그런데, 고속도로 휴게소는 다릅니다. 여야 정치권 모두 반대하지 않으며, 국민의 지지도 받을 수 있습니다. 그리고 더 중요한 점, 휴게소 개혁은 생각보다 성과를 내기 쉽다는 것입니다휴게소 음식을 먹고 나서 불만을 품지 않은 국민은 없을 것입니다. 물론, 고속도로 휴게소는 오지에 있고 직원 구하기도 어려워 맛있는 식사가 어렵다는 사실은 인정합니다. 그렇다고 해도 휴게소 음식 불만이 지난 수십 년 동안 역대 정부와 도로공사가 나서도 해결할 수 없을 정도의 어려운 문제인지 국민은 납득하지 못합니다.우선 휴게소를 잘 모르는 정부와 국회는 휴게소 음식 불만은 운영 구조만 바꾸면 해결될 거라고 생각합니다. 음식 불만의 원인이 비싼 임대료 탓이니 임대료만 낮추면 된다는 것이죠.​그러나 문제는 그리 간단하지 않습니다. 휴게소 임대료에는 구조적인 문제가 있습니다. 현재 고속도로 휴게소에서 음식을 파는 점주가 휴게소에 내는 임대료는 40% 내외입니다. 시중 백화점과 비교해도 2배는 될 법한 엄청난 임대료죠. 이 정도 임대료를 내면서 값싸고 맛있는 음식을 만든다는 것은 불가능합니다.하지만 40%가 넘는 임대료는 운영사 호주머니에 있지 않습니다. 운영사는 그 임대료 중 13~15%를 도로공사에 납부합니다. 그리고 남은 돈을 인건비며 휴게소 관리비 등에 사용합니다.고속도로 휴게소는 유지에 많은 비용이 들어갑니다. 매출이 있건 없건 24시간 운영을 해야 하기에 인건비부터 수도광열비, 시설유지비, 수선비, 청소비까지 그 모든 비용을 (도로공사가 아닌) 운영사가 부담합니다.이 모든 비용을 제하면 휴게소 운영사에 남는 이익은 3~5% 정도로 일부 소형 휴게소나 민자 휴게소에서는 적자가 발생하기도 합니다. 기업으로선 딱히 이익이 좋은 사업이라 할 수 없습니다.게다가 보이지 않는 비용이 또 있죠. 바로 휴게 시설 평가를 잘 받기 위한 비용입니다.도로공사로부터 재계약을 따내지 못하면 회사 자체가 사라지므로, 휴게소 운영사들은 필사적으로 도로공사 비위를 맞추려고 노력합니다. 도로공사 퇴직자를 채용하는 방법, 도로공사 지시(보통 비용이 수반되는)를 충실히 이행하는 방법, 도로공사 평가담당자와 좋은 관계를 맺기 위한 접대비 등 그 비용은 휴게소 매출의 3~5%에 달합니다(퇴직자 전관예우 1.5억/년, 각종 지시 이행 1~3억/년).결론적으로 휴게소 운영사의 순이익은 목이 좋은 휴게소라면 매출의 1~3%, 그 외 휴게소라면 적자가 나지 않을 정도에서 본인 인건비 정도 남을 뿐입니다.