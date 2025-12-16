유성호

2016년 10월 18일 문화예술인들이 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '우리 모두가 블랙리스트 예술가다' 문화예술 긴급행동 및 기자회견에 참석해 예술검열 반대와 블랙리스트 사태를 규탄하고 있다.앞에서 '한류'가 중국 내에서 한국의 모든 것이 좋아 보이기 시작한 현상에서 출발했다고 말씀드렸습니다. 이제 전 세계적 문화현상이 된 한류에 대해서도 같은 이야기를 할 수 있다고 생각합니다. 세계인의 한국 대중문화에 대한 관심은 한국사회 자체의 매력과 뗄 수 없다는 것이지요. 따라서 한류를 키워가는 가장 좋은 방법은 새 가수와 배우를 키워내는 것 못지않게, 한국 사회를 더욱 멋진 곳으로 가꿔 가는 데 있다고 생각합니다. 말은 쉽지만, 방법이 있을까요?저는 한국 사회의 가장 멋진 모습이 변화에 대한 열망과 힘에 있다고 생각합니다. 앞에서 한류 영화와 드라마를 이끌어 온 세 감독이 모두 '블랙리스트' 출신이라고 말씀드렸습니다. 이들에게 '불온' 딱지가 붙은 것은 우연이 아닙니다. <기생충> <오징어게임> <어쩔 수가 없다>에는 한국은 물론 전 세계를 괴롭히는 불평등과 비인간적 경쟁에 대한 통렬한 비판이 흥미진진한 이야기 속에서 빛나고 있으니까요.어디 영화와 드라마만 그런가요? 방탄소년단은 상처받은 영혼을 향해 손을 내밀고, 블랙핑크는 당신을 괴롭혀 온 관계를 끝내라며 ("이 사랑을 죽여버려") 힘을 보탭니다. 케이팝의 힘이 중독성 있는 멜로디와 기막힌 춤에만 있다고 여기는 것은 지나친 과소평가입니다. 박근혜와 윤석열 탄핵 시위에서 케이팝 '떼창'이 등장한 데에는 그만한 이유가 있던 것이지요. 우리는 소녀시대의 <다시 만난 세계>를 함께 부르며 새로운 세계를 꿈꾸었고, 함께 꿈을 꾼 덕분에 꿈은 현실이 되었습니다.바로 여기서 한류와 한국 사회 모두의 매력을 높이는 방법을 찾을 수 있을 것 같습니다. 변화의 에너지를 영화와 노래에 계속 담아 가면서 더 평등하고, 서로 더 배려하는 나라를 빚어가는 것이지요. 지금 전 세계는 파시즘과 혐오가 전염병처럼 번져가고 있고, 한국도 예외가 아니었습니다.2022년 5월, 제가 한국을 방문한 날이 하필이면 윤석열 대통령 취임식이었습니다. 그가 뚜렷한 비전 제시도 없이 여성 혐오와 중국 혐오의 힘을 빌려 집권한 직후 공교롭게도 <헤어질 결심>이 개봉했습니다. 저는 이 영화를 보면서, 연약함과 수동성으로 포장돼 온 이주여성에 대한 고정관념을 산산이 부수는 해방감을 느꼈고, 그의 욕망까지 포착해 낸 섬세함에 매료됐습니다(하지만 저는 여전히 주인공 '서래'가 살아서 '해준'을 지켜보고 있어야 한다고 생각합니다).저는 이런 개방성과 섬세함이 한류의 매력이며, 한국과 세계를 위해 우리가 함께 꾸어야 할 꿈이라고 생각합니다. 지금 한국 사회가 외국인, 특히 중국인 혐오로 홍역을 앓고 있다는 사실을 모르지 않습니다. 경제공황에서 나치즘이 발생했듯, 불안은 언제나 타자를 만드는 손쉽고 게으른 선택을 하려고 하니까요. 폭력적 배타성은 우리가 자랑스럽게 여겨 온 한류의 가장 큰 적이라는 사실을 기억할 필요가 있습니다. 한류는 한 문화가 다른 문화와 만나 더 크고, 더 깊고, 더 넓은 것을 이뤄낼 수 있다는 사실을 보여주고 있기 때문입니다.무엇보다 저는 한국인들을 믿습니다. 한국인들이 남을 차별하면서 스스로는 차별받지 않기를 바랄 만큼 어리석은 사람들이라고 생각하지 않으니까요. 우리가 그처럼 속 좁은 사람들이었다면, 지금 세계를 열광시키는 성취를 이뤄내지 못했을 것입니다.