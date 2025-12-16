▲
미국 슈퍼마켓 체인 '웨그먼스'에서도 한국 김치, 고추장, 된장, 불고기 소스, 김치 소스 등을 쉽게 구할 수 있습니다.강인규
제가 사는 곳은 미 동부의 작은 도시입니다. 외곽 인구를 더해도 40만이 안 되고, 한국 교민들이 많이 살지 않아서 큰 한국 식료품점이나 식당에 가려면 차로 1시간 정도를 달려야 합니다. 그런데도 한국인으로 사는 데 큰 불편이 없습니다. 미 동부 슈퍼마켓 체인인 '웨그먼스'에서 한국 식료품을 쉽게 살 수 있기 때문이지요.
매장의 '아시아' 코너에 가면 한국 섹션이 있고, 이곳 진열대에는 고추장, 된장, 라면, 국수, 과자 등 한국에서 수입해 온 식료품은 물론, 슈퍼마켓 자체 상표로 출시한 김치와 불고기 소스, 그리고 한국에서도 흔하지 않을 것 같은 '김치 핫소스'와 '김치 마요네즈'까지 널려 있습니다.
이곳도 <케이팝 데몬 헌터스> '싱어롱(노래 따라 부르기)' 열기를 피해 가지는 못 했습니다. 그에 앞서 아이유의 공연 영화 <아이유 콘서트 : 더 위닝>이 찾아왔고, 더 최근에는 제이홉의 <무대의 희망>(Hope on the Stage)이 케이팝 팬들을 불러 모았습니다. 저도 12월 말에 개봉하는 박찬욱 감독의 <어쩔 수가 없다>를 들뜬 마음으로 기다리고 있습니다. 이 작은 도시에 한국 언어, 문화, 음식이 파고들고 있다면, 미국 전역에서 비슷한 일이 일어나고 있으리라 짐작할 수 있습니다.
클리블랜드 외곽의 작은 마을에서도 비슷한 일을 겪었습니다. 장거리 운전을 하다가 한적한 호텔에서 묵게 됐을 때의 일입니다. 체크인을 하기 위해 신분증을 건넸는데, 제 펜실베이니아 운전면허증을 받아 쥔 직원이 대뜸 "혹시 한국 분이냐"고 묻더군요. 그러더니 "한국 드라마를 많이 봐서 한국 성을 많이 알고 있다"면서, 지금 한국어를 배우고 있고, 언젠가 가보고 싶다며 한국 찬가를 늘어놓더군요.
사실 저는 운전에 지쳐 빨리 쉬고 싶었는데, 직원은 기다리라면서 저를 세워놓은 채 사무실로 들어갔습니다. 잠시 후 밖으로 나온 그의 두 손에 화장품이 수북이 놓여 있었습니다. 그는 한국화장품을 좋아한다며 한 개를 집어 보여주는데, 제품 이름부터 설명서까지 모두 한국어로 돼 있었습니다. 그때 저도 처음 알았습니다. 쌀로 만드는 화장품이 있다는 사실을요.
지금은 인터넷, 텔레비전, 극장, 공연장에서 한국 대중문화를 만나는 게 흔한 일이 됐지만, 가장 주목할 만한 한류는 오히려 눈에 잘 띄지 않는 일상에 녹아 있는 것 같습니다. 오전에 스타벅스 매장에서 블랙핑크 노래가 흘러나오는 것을 듣다가, 점심 먹으러 식당에 갔을 때 샌드위치에 '비법'처럼 슬며시 들어 있는 김치를 씹게 되는 것처럼 말이지요.
빵집에서 멀지 않은 곳에 미국인 부부가 운영하는 식당이 있습니다. 이곳은 한국 식당이 아닌데도, 고추장 돼지불고기를 넣은 타코를 팝니다. 이렇듯 한국 문화는 미국 사회 곳곳에 스며들고 있습니다. 20년 전만 해도 미국 대도시에서도 보기 어려웠던 현상을 미국 전역에서 목격할 수 있게 된 것입니다.
한류의 장애물, 인종차별