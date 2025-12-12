▲
세계대전으로 세계가 무너진 시기, 인간에 대해 질문했던 네 명의 여성 철학자에 대한 이야기를 담은 책 ‘형이상학적 질문들’.알라딘 화면 갈무리
책은 1965년 5월, 영국 옥스퍼드 대학교의 총회장에서 시작한다. 당시 총장은 미국의 해리 S. 트루먼 전 대통령에게 명예 학위를 수여하려 했고, 이에 대한 의결을 위해 졸업생 총회를 소집했다. 대부분은 이에 찬성하는 분위기였지만, 단 한 사람만이 반대 의견을 냈다. 이 책에서 소개하는 네 명의 철학자 중 한 명인 엘리자베스 앤스콤이다.
그녀는 강단에 올라 "트루먼 전 대통령에게 명예 학위를 수여하려는 우리 옥스퍼드대학교의 제안에 반대한다"고 말했다. 트루먼은 히로시마와 나가사키에 원폭 투하를 지시한 사람이기 때문이다. 그녀는 그 어떤 이유에서도 트루먼이 한 행위는 살인이며 '두 차례의 대량 학살'에 대한 책임을 피할 수 없다고 말했다. 만약 그에게 명예 학위를 수여하면, 언젠가 또 다른 네로, 칭기즈 칸, 히틀러, 스탈린 같은 폭력을 옹호한 독재자들도 영예를 받을 수 있는 일이라며 이 일을 그만둬야 한다고 힘주어 말했다.
그녀가 반대자로 나설 수 있었던 것은 '인간은 어떤 동물인가?'라는 질문을 품었기 때문이었다. 엘리자베스 앤스콤뿐만 아니라 필리파 풋, 메리 미즐리, 아이리스 머독, 이 네 명의 철학자는 본질적인 질문을 다시 삶으로 가져오기 위해 평생을 바쳤다. 이 질문은 인간이 스스로 세계를 해석하고 의미를 만들며, 자신이 원하는 삶을 그려가는 존재임을 깨닫게 했다. 그렇다면, 다시 질문하게 된다. 우리는 무엇을 원하는가? 우리는 이 세계가 어떤 모습이길 바라는가? 고통과 폭력으로 점철된 세계를 원하는 생명체는 없다. 살아 있기 위해 인간은 도덕적으로 옳고 선한 세계를 그려야만 한다. 그 사실을 잊을 때, 인간은 끝없이 사악해질 수 있다.