기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
25.12.12 13:44최종 업데이트 25.12.12 13:44
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
한국의 공론장은 다이내믹합니다. 매체도 많고, 의제도 다양하며 논의가 이뤄지는 속도도 빠릅니다. 하지만 많은 논의가 대안 모색 없이 종결됩니다. 소셜 코리아(https://socialkorea.org)는 이런 상황을 바꿔 '대안 담론'을 주류화하고자 합니다. 구체적으로는 ▲근거에 기반한 문제 지적과 분석 ▲문제를 다루는 현 정책에 대한 날카로운 비판을 거쳐 ▲실현 가능한 정의로운 대안을 제시하고자 합니다. 소셜 코리아는 재단법인 공공상생연대기금이 상생과 연대의 담론을 확산하고자 당대의 지성과 시민들이 함께 만들어가는 열린 플랫폼입니다. 기사에 대한 의견 또는 기고 제안은 social.corea@gmail.com으로 보내주시기 바랍니다.[기자말]
2026학년도 대학수학능력시험을 이틀 앞둔 11일 오후 경기 수원영통경찰서에서 경찰관들이 수능 특별 교통관리에 사용될 경찰 오토바이에 안내문을 부착하고 있다. 연합뉴스

수능 성적 통지로 희비가 교차하는 계절이다. 얼마 전 발표된 수능 결과에는 어김없이 수능 만점자에 대한 소식이 담겼다. 어느 학교에서, 어떤 방법으로 공부했고, 그래서 어느 대학에 갈 것인지 레퍼토리조차 똑같은 소식. 매년 수능날이 되면 후배들이 선배들을 응원하고, 경찰까지 나서 지각하지 않도록 돕는 장면은 올해도 반복됐다. 이러한 장면을 보면서 섬뜩하다는 느낌을 받은 건 나만은 아닐 것이다.

폭주하는 경쟁 시스템

경쟁 시스템 속에서 누군가를 밀어내고 이겨야 하는 싸움을 이토록 열정적으로 응원하고 격려하는 사회. 그 싸움에 수많은 청소년들이 자기가 원하지 않는데도 참여해야 하고, 최선을 다하기까지 해야 하는 사회. 그런 지옥 같은 현실을 이기지 못하고 결국 스스로 목숨까지 끊는 청소년들이 여전히 많은 사회. 우리는 도대체 왜 이 경쟁 시스템을 멈추지 못하는 것일까? 정말이지 어떻게 하면 이 지옥을 끝낼 수 있을까?

막막하고 답답하다고 문제를 외면할 수는 없다. 인류가 걸어온 길에 분명 답이 있을 것이다. 희망을 저버리지 않기 위해 미친 듯이 책을 뒤졌다. 한 권의 책에서 손이 멈췄다. '형이상학적 동물들'이라는 책이다. 이 책은 세계대전으로 세계가 무너진 시기, 인간에 대해 질문했던 네 명의 여성 철학자에 대한 이야기다. 당시 철학은 침묵했다. 극도의 폭력 앞에 지금까지 인간이 쌓아온 이성이 무의미해졌고, 어떤 언어로도 처참히 무너진 세계를 설명할 길이 없었기 때문이었다. 하지만 이 네 명의 여성 철학자는 가장 본질적인 질문을 포기하지 않았다. '인간은 어떤 동물인가?'

인간은 어떤 동물인가?

세계대전으로 세계가 무너진 시기, 인간에 대해 질문했던 네 명의 여성 철학자에 대한 이야기를 담은 책 ‘형이상학적 질문들’.알라딘 화면 갈무리

책은 1965년 5월, 영국 옥스퍼드 대학교의 총회장에서 시작한다. 당시 총장은 미국의 해리 S. 트루먼 전 대통령에게 명예 학위를 수여하려 했고, 이에 대한 의결을 위해 졸업생 총회를 소집했다. 대부분은 이에 찬성하는 분위기였지만, 단 한 사람만이 반대 의견을 냈다. 이 책에서 소개하는 네 명의 철학자 중 한 명인 엘리자베스 앤스콤이다.

그녀는 강단에 올라 "트루먼 전 대통령에게 명예 학위를 수여하려는 우리 옥스퍼드대학교의 제안에 반대한다"고 말했다. 트루먼은 히로시마와 나가사키에 원폭 투하를 지시한 사람이기 때문이다. 그녀는 그 어떤 이유에서도 트루먼이 한 행위는 살인이며 '두 차례의 대량 학살'에 대한 책임을 피할 수 없다고 말했다. 만약 그에게 명예 학위를 수여하면, 언젠가 또 다른 네로, 칭기즈 칸, 히틀러, 스탈린 같은 폭력을 옹호한 독재자들도 영예를 받을 수 있는 일이라며 이 일을 그만둬야 한다고 힘주어 말했다.

그녀가 반대자로 나설 수 있었던 것은 '인간은 어떤 동물인가?'라는 질문을 품었기 때문이었다. 엘리자베스 앤스콤뿐만 아니라 필리파 풋, 메리 미즐리, 아이리스 머독, 이 네 명의 철학자는 본질적인 질문을 다시 삶으로 가져오기 위해 평생을 바쳤다. 이 질문은 인간이 스스로 세계를 해석하고 의미를 만들며, 자신이 원하는 삶을 그려가는 존재임을 깨닫게 했다. 그렇다면, 다시 질문하게 된다. 우리는 무엇을 원하는가? 우리는 이 세계가 어떤 모습이길 바라는가? 고통과 폭력으로 점철된 세계를 원하는 생명체는 없다. 살아 있기 위해 인간은 도덕적으로 옳고 선한 세계를 그려야만 한다. 그 사실을 잊을 때, 인간은 끝없이 사악해질 수 있다.

입시교육의 정점에 있는 서울대학교. 필자는 누군가를 밀어내고 이겨야 하는 경쟁 교육 시스템을 멈춰야 한다고 말한다.연합뉴스

경쟁교육에 반대한다

경쟁 교육에 가담하고 있는 우리, 시험 문제를 내는 교사도 그 시험을 치르는 학생도, 좋은 성적을 내게 하려고 학원을 보내는 학부모 모두 악한 마음으로 선택하고 행동한 것이 아니다. 하지만 "우리 삶의 배경이 잘못 구성되어 있을 경우, 평범하고 친근한 사람들도 아주 쉽게 사악한 행동을 하게" 된다. 심지어 "아주 별 볼일 없는 사람도 극악무도한 일을 할 수 있다." 우리는 얼마나 그런 일을 많이 보고 겪었는가.

경쟁 시스템에서 우수한 성적을 얻었다는 이유로 권력을 취해 그 자리에서 무소불위의 힘을 휘두르고, 심지어 범죄를 저지르는 사람들을 생각해보라. 그들이 대단한 능력을 가져서가 아니다. 이 '잘못된 배경'인 경쟁 교육 시스템 속에서는 우리 모두가 사악해질 가능성이, 반드시 있다.

1965년 5월, 엘리자베스 앤스콤이 총회장에서 했던 말을 떠올린다. "저는 트루먼에게 명예 학위를 수여하려는 우리의 행위에 강력히 반대합니다." 잘못된 시스템과 그릇된 행동 그 자체를 바꾸거나 무너뜨릴 수는 없어도, 그 행위에 죄책감을 느끼지 않거나 그것에 동조하는 일에는 강력히 저항해야 한다. 수십만 명의 목숨을 앗아간 결정을 '명예롭다'고 하는 것은 인간답지 않다.

수많은 청소년들을 정서적·물리적 죽음에 이르게 하는 경쟁 교육 시스템에 반대한다. 당장 그 체계를 바꿀만한 힘은 나에게 없지만, 적어도 이 시스템에서 승리하기를 응원하고 격려하는 우리의 행위에 강력히 반대한다. 메리 미즐리가 가슴에 품었던 아버지의 편지를 기억하겠다. "머릿속을 명확하게 정리하고 케케묵은 고정관념을 거부하는 게 중요하다. 인류의 바람직한 모습을 그리고 그 상태로 가는 길을 찾아야 한다." 무엇이 우리의 바람직한 모습인가? 이 질문을 잊지 않는다면, 그 상태로 가는 길을 우리는 반드시 찾을 수 있을 것이다.

이윤영 인디고잉 편집장본인

필자 소개 : 이윤영은 부산에 위치한 청소년을 위한 인문학 서점 인디고 서원에서 발행하는 인문교양지 <인디고잉>의 편집장입니다. 청소년기부터 인디고 서원에서 활동하며 인문·문화·교육 활동을 하고 있으며, 정의로운 세상을 꿈꾸는 청소년들이 세계와 소통하는 세계를 꿈꾸는 시민이고자 합니다.
덧붙이는 글 이 글은 <소셜 코리아>(https://socialkorea.org)에도 게재됐습니다. <소셜 코리아> 연재 글과 다양한 소식을 매주 받아보시려면 뉴스레터를 신청해주세요. 구독신청 : https://socialkorea.stibee.com/subscribe



형이상학적 동물들 - 폐허 위에서 다시 인간을 불러낸 네 철학자의 기록

클레어 맥 쿠얼, 레이철 와이즈먼 (지은이), 이다희 (옮긴이), 바다출판사(2025)
#수능 #입시교육
프리미엄

소셜 코리아
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
이윤영 (soko) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차377 첫화부터 읽기>
이전글 환자는 죽고, 책임지는 이는 없는 '응급실 뺑뺑이'의 진짜 원인