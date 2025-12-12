길리어드

길리어드의 트로델비보건복지부(아래 복지부)는 지난 11월 28일 건강보험정책심의위원회를 개최하고 '약가제도 개선방안'을 발표했다. 이번 개편안에는 신약과 제네릭 의약품에 관련된 여러 약가제도를 통째로 뒤바꾸는 내용이 담겼다. 특히 눈에 띄는 점은 QALY당 지불 가능한 가격을 인상하겠다는 결정을 포함하고 있다는 것이다.트로델비의 사례를 보면 한국은 외국에 비해 특별한 논란 없이 급여 결정이 이뤄질 정도로 비용효과성 평가에 유연하게 대처해왔다. 그럼에도 이번에 문턱을 더 낮추겠다는 결정은 그냥 다국적 제약사에 대한 항복 선언에 가깝다. 특히 영국은 미국에 관세 0%를 받아내기 위해 내놓은 대가였다는 점을 고려하면 이번 정책은 황당한 수준이다. 영국은 최소한 트럼프의 압박이라는 명분이라도 있었지만 한국은 무엇 때문에 스스로 무릎을 꿇는 것일까?건강보험 보장성 문제는 단순히 정부 지원 여부에 머물러선 안 된다. 특히 다국적 제약사라는 거대한 힘이 작동한 상황에서 정말 그 약이 효과적인지, 가격은 적절한지, 과정은 투명했는지 꼼꼼히 살펴봐야 한다.그러기에 이번 개편안은 너무 황당하다. 영국은 트럼프 압박에 떠밀려 어쩔 수 없이 신약 급여 기준을 완화했다. 그럼에도 영국 내에서는 "제약산업 로비에 굴복했다", "NHS에 대한 강탈"이라는 거센 비판이 쏟아지고 있다. 반면 한국은 어떠한 외압도 없고, 얻는 것도 없이 스스로 신약 급여 문턱을 낮추겠다고 나섰다. 이미 경제협력개발기구(OECD) 평균보다 훨씬 높은 약제비 비중을 감당하고 있는 상황에서 제약사에 일방적인 선물을 안겨주는 것에 불과하다.더 큰 문제는 이로 인해 발생할 재정 부담이다. 신약 급여 기준이 완화되면 고가 신약들이 쏟아져 들어올 것이고, 한정된 건강보험 재정은 이들 약제비에 집중적으로 투입될 수밖에 없다. 그 결과 다른 필수 의료서비스의 보장성은 약화되거나 일반 국민들이 부담해야 할 본인부담금과 보험료가 증가할 것이다. 영국 너필드 트러스트가 우려한 것처럼, 제약사에게 더 많은 돈을 가져다주는 대신 다른 의료 보장성을 확보할 기회비용을 잃게 되는 것이다.제발 이번 개편안은 일장춘몽으로 끝나기를 바란다. 국민의 건강보험료로 다국적 제약사의 배만 불리는 정책이 아니라, 진정으로 국민 건강을 위한 합리적인 약가 정책이 수립되어야 한다.