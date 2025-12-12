▲
10월 13일(현지시간) 이집트 샤름 엘셰이크에서 열린 가자 전쟁 종식을 위한 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 키어 스타머 영국 총리와 대화를 하고 있다. AP 연합뉴스
지난 1일(현지시각), 영국과 미국이 전격적으로 의약품 관련 관세 합의를 발표했다. 미국이 영국산 의약품 등 의료 제품에 대해 도널드 트럼프 미국 대통령 임기 동안 관세 0%를 약속하는 대신, 영국이 자국의 공공 보건 시스템인 국민보건서비스(NHS)의 약값을 높여주기로 한 것이다.
하지만 이는 영국이 단순히 약값을 일괄적으로 올리겠다는 결정이 아니다. 이 합의의 핵심은 신약 급여 결정 기준의 변화에 있다.
영국 NHS는 신약의 급여 여부를 결정할 때, 임상데이터를 바탕으로 삶의 질 보정 수명(Quality-Adjusted Life Year, 아래 QALY)을 추정하여 신약의 비용 대비 효과를 엄격하게 계산한다. 쉽게 말해 '1년을 건강하게 더 살게 하는 데 얼마까지 쓸 수 있는가'를 따지는 것이다.
이번에 영국이 신약 가격을 높이기로 했다는 것은, 이 QALY당 지불 가능한 가격 기준을 상향하겠다는 뜻이다. 구체적으로 기존에는 신약의 1 QALY당 2만~3만 파운드(3911만~5866만 원) 미만일 때만 비용효과적이라고 판단했으나, 이 기준을 25%가량 대폭 인상하겠다고 밝혔다.
결국 제약사들은 영국에 1 QALY당 3만 파운드(5866만 원) 넘는 고가 정책을 고수하더라도 NHS 급여의 문턱을 쉽게 넘을 수 있게 되었다. 미국 제약사들이 영국에 약을 비싸게 팔기 쉬워졌다는 의미다.
이러한 결정에 영국의 보건 싱크탱크인 너필드 트러스트(Nuffield Trust)는 "이번 결정이 NHS가 국민 전체에 추가적인 혜택을 가져다주지 않으며, 단지 의료비용만 추가로 지불하게 만들 것"이라고 주장했다. 제약사에 30억 파운드(5조 8663억 원)를 더 가져다주는 대신 다른 의료 보장성을 확보할 기회비용을 잃는다고 비판한 것이다.
보건 시민단체인 저스트 트리트먼트(Just Treatment)는 "환자가 아니라 제약산업 로비에 굴복한 결정"이라고 규탄하며 NHS 자원이 고가 신약에 분산될 것을 우려했다. 영국 자유민주당 보건 및 사회복지 대변인인 헬렌 모건은 이번 정부의 결정을 "트럼프의 NHS에 대한 강탈"이라고 규정하며 기존 NHS 서비스 악화 등 환자 피해를 우려했다.
5억 원짜리 항암제의 급여 결정