점심때 볼일이 있어 서울 서촌으로 나왔다. 지난밤, 짧고 강하게 내린 눈 때문에 길은 미끄러웠지만 하늘은 맑게 개어 있었다. 경복궁 서쪽 동네라고 해서 서촌으로 불리는 이곳. 행정구역상으로 보면 서울 종로구 누상동에서 시작해 동쪽 끝으로는 통의동까지를 아우르는 지역이다.
나는 서촌을 좋아한다. 아마도 서울 시내 모든 지역을 통틀어 내가 가장 사랑하는 동네라고 해도 과언이 아닐 것이다. 금천교 시장이 있던 자리에 들어선 먹자골목의 흥성거림이 좋다. 복잡하고 시끄러운 분위기에 지쳐간다 싶을 때 아무 골목이나 쑥 들어서면 오랜 한옥들이 옹기종기 늘어선 조용한 주택가가 마법처럼 펼쳐진다.
소문난 맛집도 많고, 예쁜 찻집도 있어서 골목골목 찾아다니는 재미가 보통이 아니다. 많은 이야기가 숨어있는 듯한 골목을 조심스레 탐험하노라면 이곳이야말로 진짜 서울이 아닐까 하는 생각에 심장이 두근거리기도 한다. '사대문 안'만이 갖고 있는 포스 같은 게 사정 없이 느껴진다는 말이다.
드디어 가보게 된 '라면점빵'