여운규

서촌 골목길 모습나는 좀 특이한 체질이라 맵고 뜨거운 음식을 먹으면 땀이 나기 전에 콧물부터 난다. 계산을 마치고 얼른 나와서 참았던 코를 막 풀고 있는데 식당 바로 옆에 익숙한 인쇄업체 사옥이 보인다. 그렇지. 이 회사가 여기 있었지. 주로 공공기관이 필요로 하는 각종 자료집이나 간행물 등을 만들어 주는 곳인데, 나도 신입 시절 이리로 참 많이도 외근을 다니곤 했었다.그때 이 골목은 음식문화 거리 같은 게 전혀 아니었고, 그냥 일 때문에 방문하는 곳이었다. 외근이 끝나면 시장 초입에 천막을 치고 앉아서 조그만 철판에 볶은 기름 떡볶이를 파시던 할머니한테 떡볶이 3000원어치를 사서 사무실로 돌아가던 기억도 새롭다.원래 개성에 살다가 사업차 방문한 서울에서 전쟁을 맞은 할머니는 그날 이후 시장에 자리를 잡고 떡볶이를 만들어 팔면서 고향에 돌아갈 날만을 기다렸다고 했던가. 결국 고향 땅을 못 밟은 채 기름 떡볶이 원조 할머니는 돌아가셨고, 허름한 시장 골목은 열정 가득한 젊은이들이 생맥주와 감자튀김을 팔기 시작하면서 소문난 핫플로 등극하기 시작했다.그렇게 피어나던 골목은 젠트리피케이션의 된서리를 맞아 누군가는 울면서 떠났고, 그들이 떠난 자리에는 새로운 가게가 들어오기도 하면서 오늘 이 순간도 자꾸만 변신을 거듭하고 있다. 이제 일터가 아니라 신나는 놀이터가 되어버린 이곳을 나는 여전히 사랑하지만, 가끔은 모르는 사이에 사라져 버린 가게들의 안부가 궁금해지면서 또 가슴 한쪽이 서늘해지기도 하는 것인데.그러므로 20년 넘게 자리를 지키는 이 자그마한 라면 가게는 신기하기도 하고 대견하기도 하면서 부디 오래 좀 남아주었으면 하는 마음에 가던 길을 멈추고라도 한 번 더 돌아보게 되는 것이다. 그렇게 돌아본 서촌 골목은 여전히 정겹고 아름다웠다. 아까 그 커플, 나중에는 아이 손 잡고 다시 오기를. 그 아이가 매운 라면을 먹어낼 만큼 쑥쑥 자라서 한 5단계 정도 되는 라면을 아무렇지도 않게 주문하는 상상을 해보며 괜히 흐뭇한 기분이 되기도 하는, 그런 날이었다.