▲국감장에 나란히 선 엄희준-문지석
쿠팡풀필먼트서비스의 일용직 노동자 퇴직금 수사 과정에 지휘부의 '부당한 불기소 압력'이 있었다고 주장한 문지석 전 인천지검 부천지청 부장검사(현 광주지검 중요경제범죄조사단. 왼쪽)가 10월 23일 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에 참고인으로 출석해 발언대로 향하는 가운데 상급자인 엄희준 당시 부천지청장(현 광주고검 검사)이 자리로 향하고 있다.남소연
<오마이뉴스>는 지난 9월 문지석 검사가 자신의 상관이었던 엄희준 검사를 징계·처벌해달라면서 대검찰청에 낸 진정서를 바탕으로 검찰의 쿠팡 봐주기 의혹을 처음 보도했다. 엄 검사가 올해 상반기 인천지방검찰청 부천지청장으로 있으면서 주임검사한테 일방적으로 '쿠팡 일용직 퇴직금 미지급 사건' 불기소를 지시했다는 것이다. 이 과정에서 대검찰청에 핵심 증거를 누락해 보고했다는 정황도 나왔다.
이후 문지석 검사는 지난 10월 직접 국회 국정감사에 나와 눈물을 쏟으며 의혹을 폭로하고 "사회적 약자인 근로자들이 200만 원 정도 되는 퇴직금이라도 신속하게 받게 됐으면 좋겠다"라고 말해, 화제를 모았다. 그는 호루라기재단이 공익제보자에게 수여하는 '올해의 호루라기상' 수상자 중 한 명으로 선정되기도 했다.
[관련기사] 검찰의 쿠팡 봐주기 의혹 연속보도
https://omn.kr/2foip
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요!
후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0)