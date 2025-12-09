남소연

쿠팡풀필먼트서비스의 일용직 노동자 퇴직금 수사 과정에 지휘부의 '부당한 불기소 압력'이 있었다고 주장한 문지석 전 인천지검 부천지청 부장검사(현 광주지검 중요경제범죄조사단)가 10월 23일 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에 참고인으로 출석해 답변하고 있다.검찰의 쿠팡 봐주기 의혹을 폭로한 문지석 광주지방검찰청 부장검사가 11일 참고인 신분으로 관봉권·쿠팡 특검(특별검사 안권섭)에 출석하면서 입장을 밝힌다.<오마이뉴스> 취재 결과, 특검은 9일 문지석 검사에게 참고인 출석요구서를 보냈다. 11일 오전 10시 서울 서초구 특검 사무실로 나오라는 것인데, 문지석 검사는 여기에 응하기로 했다. 또한 특검 앞에서 취재진에게 간단히 입장을 밝힐 예정이다.쿠팡 봐주기 의혹 사건 수사가 본격화되는 셈이다. 피의자인 엄희준 광주고등검찰청 검사는 올해 상반기 인천지방검찰청 부천지청장으로 있으면서 김동희 차장검사와 공모해 수사팀 의견을 배제한 채 주임검사에게 일방적으로 '쿠팡 일용직 노동자 퇴직금 미지급 사건'을 불기소처분하도록 지시한 혐의(직권남용권리행사방해 등)를 받는다. 반면, 엄희준 검사는 특검이 수사를 본격 개시한 지난 6일 문 검사를 무고죄로 수사해달라고 요청했다.