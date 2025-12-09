▲
12월 4일 수도권 폭설 때 정원오 성동구청장의 선제 대응, 모범행정이 눈길을 끌었다.성동구청 제공
정원오 구청장의 이같은 '모범 행정'에 대해 이재명 대통령이 8일 소셜미디어 X(옛 트위터)에 이례적인 칭찬 글을 남겼다. 이 대통령은 <성동구, 정기 여론조사 만족도 92.9%... 주민 신뢰 '최고'>라는 조선일보 기사를 게재하면서 "정원오 구청장님이 잘하기는 잘하나 봅니다. 저의 성남 시정 만족도가 꽤 높았는데 명함도 못 내밀듯... ㅋ"라고 칭찬했고, 이에 정 구청장은 "원조 '일잘러'로부터 이런 칭찬을 받다니... 감개무량할 따름입니다. 더욱 정진하겠습니다"라고 화답했다.
정원오 구청장이 내년 6월 지방선거에서 서울시장 후보로 유력하게 거론되고 있는 건 우연이 아니다. '일잘러'로 소문난 그는 현재 수도권 유일의 3연임 단체장이다. 2022년 제8회 전국동시지방선거 때 서울시 구청장의 경우 국민의힘은 17곳에서 당선된 데 반해 민주당은 8곳에 불과했다. 이런 열악한 상황에서도 그는 57.6%로 민주당에서 최고 득표를 했다. 당시 송영길 민주당 서울시장 후보는 성동구에서 37.5%를 얻어 23.3%p 차로 오세훈 후보에게 뒤졌다.
성동구는 최근 인종차별 등 혐오 표현이 담긴 정당 현수막을 강제 철거해 눈길을 끌었다. 지자체의 권한이긴 하지만, 애매모호한 현행 법 탓에 다들 눈치만 보고 있었는데 적극 행정으로 실행에 옮긴 것이다. 막무가내 철거는 아니었다. 사전 논의·검토를 거쳐 '금지광고물 실무 매뉴얼'과 법률 전문가가 포함된 심의위원회를 만들었다. 정원오 구청장은 "표현의 자유는 존중해야 하지만, 혐오와 차별을 정당화할 수는 없다"라면서 "이제 더 이상 '정당법에 근거해 게재된 현수막이라 철거할 수 없다'는 답변은 드리지 않겠다"고 단호한 방침을 밝혔다.
성동구가 처음 시작해 전국으로 퍼져나간 정책들도 많다. 냉난방, 버스도착 알림, 휴대폰 무선충전 등의 기능을 갖춘 '스마트 쉼터'와 LED 바닥신호, 보행신호 음성, 차량번호 자동인식으로 잘 알려진 '스마트 횡단보도'를 전국 최초로 만들었다. 성동구의 '스마트 정책'은 2024년 경제협력개발기구(OECD) 공공부문 혁신사례로 선정됐다. 대중교통 노선의 공백을 메워주는 '성공버스', 전국 최초로 진행한 반지하주택 전수조사, 구청장 문자 민원 전용 휴대폰번호 공개 등도 주민들에게 호평을 받았다.
가장 큰 주목을 받았던 정책은 지역 정체성을 살리면서 지속가능한 발전을 추진했던 소위 '성수동 프로젝트'다. 도시재생과 함께 임대료 안정을 위해 2015년 전국 최초로 '젠트리피케이션 방지 조례'를 만들었고, 이를 위한 상호협력 주민협의체를 구성했다. 성수동만의 차별적 브랜딩을 위해 '붉은벽돌 건축물 지원 사업'을 시행했고, 2017년에는 관련 조례를 만들었다. <블루보틀>과 뉴욕 스트리트 패션을 대표하는 <키스(Kith)> 한국 1호점도 해당 기업이 비용을 부담하며 성수동에 자리잡았다. 정 구청장은 이러한 내용을 자세하게 담은 책 <성수동>(메디치)을 지난달에 발간했다.
정원오 구청장은 내년 6월 지방선거에서 민주당 서울시장 후보로 나서려고 준비하고 있다. 이와 관련해 묻자 그는 "성동구민들은 '(정원오를) 계속 쓰고 싶다'고 하고, 서울시민들은 '(정원오를) 서울시장으로 한번 써보고 싶다'는 여론이 꽤 있다"라며 에둘러 출마 의사를 내비쳤다. '리틀 이재명'이라는 별명이 붙은 그가 꿈꾸는 서울의 미래는 '글로벌 G2 도시의 비전'이다. "뉴욕은 서양의 경제수도, 서울은 아시아의 경제 수도가 돼야 한다"는 것이다.
지난 11월 27일 오후 서울 성동구 성수아트홀에서 정원오 구청장을 만나 1시간여 이야기를 나눴다. 다음은 그와 나눈 주요 일문일답이다.
"직원들에게 전례가 없다, 예산이 없다는 말은 하지 말자고 했다"
- 최근 혐오 표현이 담긴 정당 현수막(플래카드)을 철거했는데, 어떤 과정을 거쳤나.
▲ 정원오 성동구청장 "혐오 표현 정당현수막, 용납할 수 없다" ⓒ 최주혜
"정당 현수막은 어떤 근거로 철거할 수 있는지 기준이 없었다. 법 규정도 모호하고. 조례를 만들기도 애매해서 광고물법에서 적용할 수 있는 조항을 가지고 세부 규정을 만들었다. 공무원들이 책임으로부터 자유로워져서 집행할 수 있도록 한 거다. 현수막 문구가 인내의 한계에 이르렀다고 보고, 명백한 혐오라고 판단되는 건 철거했다. 법률 전문가들이 판단해 주니까, 공무원들이 움직일 수 있는 근거가 생겼다. 시스템을 만들고 시행한 것이다. 그러한 철거 데이터가 쌓이면 매뉴얼처럼 움직일 것이다."
- 수도권 지방자치단체장 가운데 현재 유일하게 3연임이다. 더불어민주당이 크게 졌던 2022년 지방선거에서도 57.6%라는 높은 득표율로 당선됐다. 왜 성동구민들은 계속 정원오를 선택했다고 보나.
"선거과정에서 주민들이 가장 많이 한 말이 있다. '정원오를 밀고 싶은데 당 때문에 고민'이라는 거였다. 그런데 시간이 지나면서 '당도 당이지만 그냥 밀기로 했다', '일 잘하는 사람 뽑아야 된다'는 분위기로 바뀌었다. 막판에는 '성동구를 발전시켜 줄 사람, 일 잘하는 사람을 뽑기로 했다. 걱정하지 말라'고 하더라.
여론조사에서는 완전히 지는 것으로 나왔는데, 막상 결과를 보니 압도적으로 이겼다. 그때 민심이라는 게 있고, 주민들은 정당 바람으로만 판단하는 게 아니라 합리적인 선택을 한다는 걸 알았다. 그 당시 유행하던 말이 (시장-구청장) '교차 투표'였다. 오세훈 후보는 성동구에서 60.9% 득표했고, 나는 57.6%를 받았다. 거의 20%p 정도가 왔다 갔다 한 거다."
- 시장과 구청장 간에 같은 지역, 다른 정당에서 이렇게 격차가 벌어지는 건 아주 드문 일인데.
"(내게는) 세 번째 선거였기 때문에 가능했다. 첫 번째 선거였다면 주민들이 잘 모르니까 어려웠을 수도 있다. 원래 지방선거가 줄투표, 바람투표가 더 심했다. 국회의원 선거는 '이 사람은 괜찮다'는 소문이 나면 당선되곤 했는데, 지방선거는 정당에 따른 선택이 강하다. 당시 충남 부여, 경남 남해와 서울 성동구가 후보의 개인기로 버텼다는 평가를 받았다. 유권자 입장에서는 효능감을 느꼈기 때문에 일 잘하는 사람을 뽑았다고 본다."
"모든 정책의 보고는 주민들의 민원"