성동구청 제공

▲ 정원오 성동구청장 "혐오 표현 정당현수막, 용납할 수 없다" ⓒ 최주혜

- 최근 혐오 표현이 담긴 정당 현수막(플래카드)을 철거했는데, 어떤 과정을 거쳤나.

- 수도권 지방자치단체장 가운데 현재 유일하게 3연임이다. 더불어민주당이 크게 졌던 2022년 지방선거에서도 57.6%라는 높은 득표율로 당선됐다. 왜 성동구민들은 계속 정원오를 선택했다고 보나.

- 시장과 구청장 간에 같은 지역, 다른 정당에서 이렇게 격차가 벌어지는 건 아주 드문 일인데.

▲성동구의 '스마트 쉼터'(위)와 '스마트 횡단보도'(아래)는 2024년경제협력개발기구(OECD) 공공부문 혁신사례로 선정됐고, '스마트 횡단보도'는 2023년 행정안전부의 지방자치 혁신과제로 선정돼 전국으로 확산됐다. 성동구청 제공

- 성동구에서 추진한 스마트 쉼터·횡단보도, 성공버스 같은 생활밀착형 정책이 호평받았다. 이런 정책을 추진하게 된 시발점이나 계기는 무엇이었나.



"모든 정책의 보고는 주민들의 민원이다. 민원이라는 게 주민의 바람을 구청장에게 제기하는 것 아닌가. 그 바람의 내용을 자세히 들여다보고 웬만하면 실현하고자 노력했다. 보통 민원이 오면 공무원들은 '전례가 없다', '예산이 없다', '규정이 없다'고 한다. 나는 직원들에게 그런 얘기는 하지 말자고 했다. 주민들의 민원은 대부분 합리적인 얘기다. 규정이 없고, 전례가 없고, 예산이 없어서 못했던 일들을 제안하는 거다. 이걸 풀려고 노력하면 새로운 정책이 나온다."



- 지금은 널리 퍼졌는데, '스마트 쉼터'를 성동구가 전국 최초로 설치한 걸로 아는데.



"지하철 이용자는 겨울에 따뜻하고 여름에 시원하다. 그런데 버스 이용자는 왜 겨울에 추운 데서 떨어야 하고, 여름에 뙤약볕에서 기다려야 하느냐는 민원이 있었다. 버스정류장은 미세먼지도 많다. 처음에는 투명비닐 텐트를 쳐서 시범적으로 해봤다. 2017년 말~2018년 초, 눈도 많이 오고 엄청 추운 해였는데 그게 대박이 났다. '온기누리소'라는 이름을 붙였는데, 전국으로 퍼져나갔다. '여름에도 좀 안 되겠냐'는 요구가 나왔다. 그래서 에어컨, 난방, 공기청정 기능을 갖춘 스마트 쉼터를 만들게 됐다. 코로나 때는 안전 시스템도 갖췄다."



- 횡단보도에 신호등과 같은 색깔의 LED 바닥신호를 설치한 '스마트 횡단보도'도 주민 민원에서 시작된 것인가.



"그렇다. '스몸비'(스마트폰 좀비. 스마트폰만 보며 길을 걷는 보행자를 뜻함) 때문에 사고가 나고, 밤에 횡단보도가 잘 안 보인다는 민원이 제기됐다. 운전자도 불안하고 보행자도 불안하다는 것이다. 그래서 횡단보도 시작점의 발 밑에 신호등 색상이 들어오게 하고, 정지선 침범 차량의 번호가 뜨게 하고, 멀리서도 보이게끔 밝게 비춰주는 장치를 넣었다. 이런 장치들을 세트로 모아 스마트 횡단보도를 만들었더니 횡단보도 교통사고가 60%가량 줄었고, 치명적인 중상 사고는 80% 가까이 줄었다."



성동구의 '스마트 쉼터'와 '스마트 횡단보도'는 2024년 경제협력개발기구(OECD) 공공부문 혁신사례로 선정됐고, '스마트 횡단보도'는 2023년 행정안전부의 지방자치 혁신과제로 선정돼 전국으로 확산됐다.



"동네마다 출렁다리 만드는 게 맞는 건가?"



▲정원오 서울 성동구청장이 11월 27일 오후 서울 성동구 성수아트홀에서 <오마이뉴스>와 만나 3선 재임 기간 성수동을 핫플레스로 변화시킨 성과와 서울시장 출마 여부 등에 대해 이야기를 나눴다. 유성호

- 최근 '도시는 어떻게 사랑받는가'라는 부제가 달린 <성수동>이라는 책을 펴냈다. 책 내용 중에 '성수형 사회계약', '제도화된 연대'를 설명한 대목이 인상적이었다. "뜨는 동네를 만드는 것보다 더 어려운 일은 그 동네의 매력을 지키는 일"이라고 말했는데.



"하루아침에 만들어지는 건 없다. 모든 일에는 축적된 게 있어야 한다. 처음에는 (주민·기업 등 이해당사자들의) 상생협약, 그 다음에는 상호협력체, 지금은 성수 타운매니지먼트로 협력 모델이 진화하고 있다. 상생협약의 출발점은 '황금알을 낳는 거위의 배를 가르지 말자'는 것이었다. '건물주는 임대료를 지나치게 올리지 않겠다, 상인들은 상권 활성화를 위해 노력한다, 구청은 제도와 예산의 뒷받침을 한다'. 이렇게 건물주, 상인, 구청 3자가 협약을 했다.



당사자들을 일일이 설득하는 작업이 굉장히 힘들었다. '자본주의 사회에서 내 마음대로 임대료를 올리겠다는데 왜 간섭하느냐'는 반발도 있었다. 그때 이대와 신촌처럼 젠트리피케이션으로 상권이 무너진 사례를 보여주면서 설득했다. 그 결과, 이해당사자들의 65% 정도가 동의했다. 그게 바탕이 돼서 지금까지 온 것이다. 지난 10년간 공공과 시민·기업 간의 신뢰가 축적된 것이다."



- 성수동 '상호협력 주민협의체'는 어떻게 운영되고 있나.



"성수동의 주민 대표, 상인 대표, 건물주 대표가 모여서 협의체를 만들었다. 대기업 프랜차이즈가 들어오려고 신청하면 이 협의체에서 판단한다. 성수동 상권에 해를 끼칠 것 같으면 거부할 수 있다. 그러면, 우리(구청)가 허가를 안 내준다. 협의체 분들이 굉장한 책임감을 갖고 프랜차이즈를 하나하나 심의하고 가부를 결정한다. 지금은 타운매니지먼트까지 왔는데, 대기업까지 다 참여해서 성수동에서 일어나는 일들을 의논하고 결정하고 집행한다. 민간 주도의 타운매니지먼트가 만들어진 것이다."



- 현재 성수동이 안고 있는 문제나 해결 과제가 있다면.



"타운매니지먼트에서 논의하고 있는 건 팝업스토어 문제다. 성수동이 팝업의 성지인데 너무 대기업 위주로 진행된다는 지적이 있다. 라면, 소주, 맥주 팝업도 있지만 대개 대기업 브랜드다. 중소상인, 소기업도 참여할 수 있어야 한다. 그런데, 비용이 너무 비싸다. 그래서 공공 팝업을 만들어서 낮은 가격에 참여할 수 있게 했다. 1호점을 만들었고, 2호점도 곧 문을 연다. 쓰레기 문제도 이와 관련한 팝업 가이드라인을 만들고, 주말에 임시 쓰레기통을 설치해 해결책을 찾고 있다."



- 성수동만의 차별적인 브랜딩, '붉은벽돌 건축물 지원 사업'을 하게 된 이유는.



"성수동에서 붉은벽돌을 지역 헤리티지로 삼았다. 보존 가치가 있는 건물 60개 정도를 조사해서 보존하게 했고, 새로 붉은벽돌로 건물을 짓는 곳에는 인센티브를 줬다. 그냥 보존한다고 되는 게 아니라 참여하게 만드는 게 중요하다. 맥락이 있고 지역 특성을 살리는 게 지역재생의 핵심이다. 어느 동네에서 출렁다리를 잘 해놨더니 관광객이 몰리니까 동네마다 출렁다리를 만드는 게 과연 맞는 건가? 유행이 꺾이면 애물단지가 된다. 맥락을 지켜야 살아남는다."



▲가장 큰 주목을 받았던 정책은 지역 정체성을 살리면서 지속가능한 발전을 추진했던 소위 '성수동 프로젝트'다. 이밖에도 스마트 쉼터·횡단보도와 성공버스 등의 정책이 호평을 받았다. 성동구청 제공

- 다른 지자체에서 성동구를 벤치마킹하려고 할 때 조언을 해준다면.



"도시는 늘 문제를 안고 산다. 발전할수록 문제도 발생한다. 그걸 도시 구성원 전체의 힘으로 해결하겠다는 생각이 있어야 한다. 기업을 유치하려면 사람이 몰리는 곳을 만들어야 한다. 핫플레이스, 쿨한 곳. 그걸 만들어내는 건 주민과 기업이 주연을 맡아야 한다. 구청은 조연이다. 주인공이 자기 캐릭터를 충분히 살릴 수 있도록 제도적·예산적 뒷받침을 해주는 것이 조연의 역할이다. '성수동'이 성과를 낸 것은 구청(행정)이 앞장서서 끌고 가려고 하지 않고, 철저하게 주연을 뒷받침하는 조연의 역할에 충실했기 때문이다."



- 정책 방향을 결정할 때 어떤 원칙으로 판단하나.



"지속가능한 도시는 '삶터(주거), 일터(일자리), 쉼터(휴식)'가 조화롭게 발전해야 한다. 성동구를 보니 삼터는 많이 개선되고 있었는데 일터, 즉 기업이 없고 상업지역이 별로 없었다. 일터를 강화하는 게 우선이었다. 지역경제가 활성화돼야 삶터나 쉼터도 발전할 수 있다. 그래서 첫 번째 목표는 기업 유치였고, 성수동 도시재생에 우선 투자했다. 지금은 선순환 구조가 돼서 복지도 좋아지고 있다."



- 첨예한 갈등 사안에는 어떤 원칙으로 접근하나.



"일단 결정권이 나(구청장)한테 있느냐, 이해당사자들이 결정해야 하느냐부터 나눈다. 예를 들어 재건축·재개발은 당사자들에게 결정권이 있다. 75~80% 동의가 필요한데 그건 내가 이래라저래라 할 수 없다. 이럴 때는 (이해 당사자들이) 계속 만나게 해준다. 중재자로서 양쪽 의견을 같이 얘기할 기회를 주고, 배석해서 계속 대화하게 한다. 해결은 안 되더라도 이해의 폭을 넓혀주는 역할을 한다. 그러면 나중에 어떤 결정이 나더라도 갈등이 줄어든다.



내가 결정할 수 있는 일인데 이해 관계자들이 나뉜다면, 결국 다수 의견에 따를 수밖에 없다. 하지만 그 과정에서 소수를 끝까지 설득해서 7대 3을 9대 1까지 줄이려고 노력한다. 마지막까지 반대하더라도 '구청장이 왜 저런 결정을 하는지 이해는 한다' 정도는 만들어 놓으려고 한다. 구 단위에서는 동네에서 서로 얼굴 보며 사는 분들인데 갈등이 생기면 동네가 지속 가능할 수 없다."



- 애정을 쏟았는데 아직 실현하지 못한 정책이 있나.



"구청, 경찰서, 의회 같은 공공기관이 왕십리역 앞 상업지역에 몰려 있다. 이걸 국제업무지구로 만들면, 일본 도쿄의 랜드마크 '아자부다이힐즈' 정도 규모가 될 수 있다. 그러려면 재개발을 해야 해서, 4년 전부터 계획을 세워 진행하고 있다. 서울시와 협의해야 하고, 경찰서 이전은 재경부·행안부와 협의해야 하는데 진도가 너무 안 나간다. 내 임기 안에 확정을 못하고 가는 게 가장 아쉽다."



"(정치와 행정의) 효능감, 그게 내년 지방선거의 시대정신"



▲정원오 서울 성동구청장이 11월 27일 오후 서울 성동구 성수아트홀에서 <오마이뉴스>와 만나 3선 재임 기간 성수동을 핫플레스로 변화시킨 성과와 서울시장 출마 여부 등에 대해 이야기를 나눴다. 유성호

- 3연임이라 내년 지방선거에서는 성동구청장 후보로 출마할 수 없다. 서울시장 선거에서 '다크호스'로 부상하고 있는데.



"성동구민들은 '(정원오를) 계속 쓰고 싶다'고 하고, 서울시민들은 '(정원오를) 서울시장으로 한번 써보고 싶다'고 하는 여론이 꽤 있다. '서울시장에 출마해달라'는 문자도 많이 와서 피부로 느끼고 있다. 많은 분들이 서울시장에 출마하라고 하는데, 기분이나 느낌으로 결정할 수는 없다. 책임있게 답하기 위해서 진지하게 고민하고 있다. (※ 12월에는 서울시장 선거 출마 여부를 밝히겠다고 했다.)"



- 내년 지방선거는 어떤 시대정신을 요구받는다고 보나.



"이재명 대통령 시대의 활약을 전 국민이 느끼고 있다. (정치와 행정의) 효능감을. 그게 내년 지방선거에서도 시대정신이 될 가능성이 크다. 이미지가 아니라 실제 성과를 내는 사람, 성과를 낼 수 있는 사람의 일 솜씨 경쟁이 될 것이다. 이미지가 중요한 게 아니고 실력이 중요한 시대다. 윤석열 정권을 거치면서 정말 후퇴했는데, 다시 도약하기 위한 에너지를 모아야 한다. 단순히 정당에 대한 선호 문제가 아니다."



- 뉴요커, 파리지엔처럼 서울시민들도 자부심을 갖고 싶은데.



"삶의 만족도 측면에도 자기 동네에 대한 애착이 중요하다. 성동구는 '성동에 살아요'라는 브랜드가 있는데 주민들이 정말 좋아한다. 92%의 주민들이 성동구에 사는 자부심을 느낀다고 답할 정도다. 서울도 마찬가지다. 스토리에 근거한 자부심을 느낄 수 있게 만들어야 한다. 서울이 뉴욕과 견주는 글로벌 G2 도시의 비전을 가져야 한다. 뉴욕이 서양의 경제 수도이듯이, 서울은 아시아의 경제 수도가 돼야 한다. 도쿄, 상하이, 싱가포르와 경쟁해서 우위를 점해야 한다. 글로벌 G2 서울이 되면, 자연스럽게 서울시민의 자부심이 생긴다."



- 이재명 정부가 6개월가량 지났다. 무엇이 가장 인상적이었나.



"일한 걸로만 보면 3년차 정도는 된 것 같은데, 실제로는 6개월 정도 지났다. 가장 인상적이었던 건 'AI 아시아 수도'라는 슬로건이다. 예전 경부고속도로 같은 계획이다. 블랙록, 오픈AI, 엔비디아 등과의 협력이 구체적으로 진행되고 있다. 이러한 MOU(양해각서)가 실현되면 몇 년 후 엄청난 위치에 갈 수 있다. AI로 인한 산업 재편에서 서울이 핵심 허브 역할을 하면서 아시아의 경제 수도로 부상해야 한다."



"이 대통령이 잘한 정책에 대해 칭찬해 주셔서 고마웠다"



▲2022년 11월 30일, 당시 이재명 더불어민주당 대표가 성동구청 관제센터를 방문했다. 성동구청 제공

- 이재명 대통령과의 인연은.



"2014년에 나는 성동구청장에 처음 당선됐고, 이재명 대통령은 성남시장에 재선됐다. 그때부터 지방자치단체장 모임에서도 보고, 경기지사 할 때도 보고, 민주당 대표 할 때도 봤다. 그때마다 저를 기억해 주시고 잘한 정책에 대해 칭찬해 주셔서 고마웠다."



- 이재명 대통령의 공약이나 정책을 벤치마크한 것도 있나.



"이재명 대통령이 대선 후보 시절 공약으로 내걸었다가 실현 안 된 걸 우리가 실현해 봤다. '청년 탈모 지원' 정책을 성동구에서 펼치고 있는데 반응이 굉장히 좋다."



- '리틀 이재명'이라는 별명도 있는데.



"일잘러(일 잘하는 사람), 행정 효능감 측면에서는 비슷한 점이 있다. 다만, 스케일이 다르다. 나는 말 그대로 '리틀 이재명'이니까 (앞으로 스케일을 더 키워나가야 한다)."



- 정원오의 눈에 비친 정원오는 어떤 사람인가.



"한 방향으로 가는 관성이 있어서 턴을 하는데 시간이 좀 걸린다. 그러나 턴을 하면 또 힘있게 간다. 신중하게 판단하되 추진력은 있다. 함께 일하는 공무원들도 처음에는 힘들고 피곤해 했는데, 이제는 보람과 긍지를 갖고 있다. 주민들의 피드백이 좋고, 만족도가 높아서 그렇다. 공무원은 급여보다 사명감과 자부심으로 일하는 게 큰데, 그러한 자부심이 채워지는 것 같다. 실제로 신규 공무원들이 성동구에 오려면 엄청난 경쟁률을 뚫어야 한다. 서울시 전체에서 뽑아서 1지망·2지망을 쓰는데, 성동구는 1지망이 아니면 못 온다." #정원오 #성동구청장 #서울시장선거 #이재명 #일잘러 프리미엄 이한기의 뷰 이전글 "'갑질' 피해본 최고 화가 김홍도와 KTX 노동자들 집단전기 쓰고 싶다" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

시리즈 연재발행

오마이뉴스 취재후원

기사 제보하기 2022년 11월 30일, 당시 이재명 더불어민주당 대표가 성동구청 관제센터를 방문했다."2014년에 나는 성동구청장에 처음 당선됐고, 이재명 대통령은 성남시장에 재선됐다. 그때부터 지방자치단체장 모임에서도 보고, 경기지사 할 때도 보고, 민주당 대표 할 때도 봤다. 그때마다 저를 기억해 주시고 잘한 정책에 대해 칭찬해 주셔서 고마웠다.""이재명 대통령이 대선 후보 시절 공약으로 내걸었다가 실현 안 된 걸 우리가 실현해 봤다. '청년 탈모 지원' 정책을 성동구에서 펼치고 있는데 반응이 굉장히 좋다.""일잘러(일 잘하는 사람), 행정 효능감 측면에서는 비슷한 점이 있다. 다만, 스케일이 다르다. 나는 말 그대로 '리틀 이재명'이니까 (앞으로 스케일을 더 키워나가야 한다).""한 방향으로 가는 관성이 있어서 턴을 하는데 시간이 좀 걸린다. 그러나 턴을 하면 또 힘있게 간다. 신중하게 판단하되 추진력은 있다. 함께 일하는 공무원들도 처음에는 힘들고 피곤해 했는데, 이제는 보람과 긍지를 갖고 있다. 주민들의 피드백이 좋고, 만족도가 높아서 그렇다. 공무원은 급여보다 사명감과 자부심으로 일하는 게 큰데, 그러한 자부심이 채워지는 것 같다. 실제로 신규 공무원들이 성동구에 오려면 엄청난 경쟁률을 뚫어야 한다. 서울시 전체에서 뽑아서 1지망·2지망을 쓰는데, 성동구는 1지망이 아니면 못 온다." 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 이한기 (hanki) 내방 구독하기 10만인클럽 프로필사진 사진 유성호 (hoyah35) 내방 구독하기

트위터 10만인클럽 프로필사진 영상 최주혜 (amychoi) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차9 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 "'갑질' 피해본 최고 화가 김홍도와 KTX 노동자들 집단전기 쓰고 싶다" 맨위로 다크 정원오 서울 성동구청장이 11월 27일 오후 서울 성동구 성수아트홀에서 <오마이뉴스>와 만나 3선 재임 기간 성수동을 핫플레스로 변화시킨 성과와 서울시장 출마 여부 등에 대해 이야기를 나눴다."성동구민들은 '(정원오를) 계속 쓰고 싶다'고 하고, 서울시민들은 '(정원오를) 서울시장으로 한번 써보고 싶다'고 하는 여론이 꽤 있다. '서울시장에 출마해달라'는 문자도 많이 와서 피부로 느끼고 있다. 많은 분들이 서울시장에 출마하라고 하는데, 기분이나 느낌으로 결정할 수는 없다. 책임있게 답하기 위해서 진지하게 고민하고 있다. (※ 12월에는 서울시장 선거 출마 여부를 밝히겠다고 했다.)""이재명 대통령 시대의 활약을 전 국민이 느끼고 있다. (정치와 행정의) 효능감을. 그게 내년 지방선거에서도 시대정신이 될 가능성이 크다. 이미지가 아니라 실제 성과를 내는 사람, 성과를 낼 수 있는 사람의 일 솜씨 경쟁이 될 것이다. 이미지가 중요한 게 아니고 실력이 중요한 시대다. 윤석열 정권을 거치면서 정말 후퇴했는데, 다시 도약하기 위한 에너지를 모아야 한다. 단순히 정당에 대한 선호 문제가 아니다.""삶의 만족도 측면에도 자기 동네에 대한 애착이 중요하다. 성동구는 '성동에 살아요'라는 브랜드가 있는데 주민들이 정말 좋아한다. 92%의 주민들이 성동구에 사는 자부심을 느낀다고 답할 정도다. 서울도 마찬가지다. 스토리에 근거한 자부심을 느낄 수 있게 만들어야 한다. 서울이 뉴욕과 견주는 글로벌 G2 도시의 비전을 가져야 한다. 뉴욕이 서양의 경제 수도이듯이, 서울은 아시아의 경제 수도가 돼야 한다. 도쿄, 상하이, 싱가포르와 경쟁해서 우위를 점해야 한다. 글로벌 G2 서울이 되면, 자연스럽게 서울시민의 자부심이 생긴다.""일한 걸로만 보면 3년차 정도는 된 것 같은데, 실제로는 6개월 정도 지났다. 가장 인상적이었던 건 'AI 아시아 수도'라는 슬로건이다. 예전 경부고속도로 같은 계획이다. 블랙록, 오픈AI, 엔비디아 등과의 협력이 구체적으로 진행되고 있다. 이러한 MOU(양해각서)가 실현되면 몇 년 후 엄청난 위치에 갈 수 있다. AI로 인한 산업 재편에서 서울이 핵심 허브 역할을 하면서 아시아의 경제 수도로 부상해야 한다." 가장 큰 주목을 받았던 정책은 지역 정체성을 살리면서 지속가능한 발전을 추진했던 소위 '성수동 프로젝트'다. 이밖에도 스마트 쉼터·횡단보도와 성공버스 등의 정책이 호평을 받았다."도시는 늘 문제를 안고 산다. 발전할수록 문제도 발생한다. 그걸 도시 구성원 전체의 힘으로 해결하겠다는 생각이 있어야 한다. 기업을 유치하려면 사람이 몰리는 곳을 만들어야 한다. 핫플레이스, 쿨한 곳. 그걸 만들어내는 건 주민과 기업이 주연을 맡아야 한다. 구청은 조연이다. 주인공이 자기 캐릭터를 충분히 살릴 수 있도록 제도적·예산적 뒷받침을 해주는 것이 조연의 역할이다. '성수동'이 성과를 낸 것은 구청(행정)이 앞장서서 끌고 가려고 하지 않고, 철저하게 주연을 뒷받침하는 조연의 역할에 충실했기 때문이다.""지속가능한 도시는 '삶터(주거), 일터(일자리), 쉼터(휴식)'가 조화롭게 발전해야 한다. 성동구를 보니 삼터는 많이 개선되고 있었는데 일터, 즉 기업이 없고 상업지역이 별로 없었다. 일터를 강화하는 게 우선이었다. 지역경제가 활성화돼야 삶터나 쉼터도 발전할 수 있다. 그래서 첫 번째 목표는 기업 유치였고, 성수동 도시재생에 우선 투자했다. 지금은 선순환 구조가 돼서 복지도 좋아지고 있다.""일단 결정권이 나(구청장)한테 있느냐, 이해당사자들이 결정해야 하느냐부터 나눈다. 예를 들어 재건축·재개발은 당사자들에게 결정권이 있다. 75~80% 동의가 필요한데 그건 내가 이래라저래라 할 수 없다. 이럴 때는 (이해 당사자들이) 계속 만나게 해준다. 중재자로서 양쪽 의견을 같이 얘기할 기회를 주고, 배석해서 계속 대화하게 한다. 해결은 안 되더라도 이해의 폭을 넓혀주는 역할을 한다. 그러면 나중에 어떤 결정이 나더라도 갈등이 줄어든다.내가 결정할 수 있는 일인데 이해 관계자들이 나뉜다면, 결국 다수 의견에 따를 수밖에 없다. 하지만 그 과정에서 소수를 끝까지 설득해서 7대 3을 9대 1까지 줄이려고 노력한다. 마지막까지 반대하더라도 '구청장이 왜 저런 결정을 하는지 이해는 한다' 정도는 만들어 놓으려고 한다. 구 단위에서는 동네에서 서로 얼굴 보며 사는 분들인데 갈등이 생기면 동네가 지속 가능할 수 없다.""구청, 경찰서, 의회 같은 공공기관이 왕십리역 앞 상업지역에 몰려 있다. 이걸 국제업무지구로 만들면, 일본 도쿄의 랜드마크 '아자부다이힐즈' 정도 규모가 될 수 있다. 그러려면 재개발을 해야 해서, 4년 전부터 계획을 세워 진행하고 있다. 서울시와 협의해야 하고, 경찰서 이전은 재경부·행안부와 협의해야 하는데 진도가 너무 안 나간다. 내 임기 안에 확정을 못하고 가는 게 가장 아쉽다." 정원오 서울 성동구청장이 11월 27일 오후 서울 성동구 성수아트홀에서 <오마이뉴스>와 만나 3선 재임 기간 성수동을 핫플레스로 변화시킨 성과와 서울시장 출마 여부 등에 대해 이야기를 나눴다."하루아침에 만들어지는 건 없다. 모든 일에는 축적된 게 있어야 한다. 처음에는 (주민·기업 등 이해당사자들의) 상생협약, 그 다음에는 상호협력체, 지금은 성수 타운매니지먼트로 협력 모델이 진화하고 있다. 상생협약의 출발점은 '황금알을 낳는 거위의 배를 가르지 말자'는 것이었다. '건물주는 임대료를 지나치게 올리지 않겠다, 상인들은 상권 활성화를 위해 노력한다, 구청은 제도와 예산의 뒷받침을 한다'. 이렇게 건물주, 상인, 구청 3자가 협약을 했다.당사자들을 일일이 설득하는 작업이 굉장히 힘들었다. '자본주의 사회에서 내 마음대로 임대료를 올리겠다는데 왜 간섭하느냐'는 반발도 있었다. 그때 이대와 신촌처럼 젠트리피케이션으로 상권이 무너진 사례를 보여주면서 설득했다. 그 결과, 이해당사자들의 65% 정도가 동의했다. 그게 바탕이 돼서 지금까지 온 것이다. 지난 10년간 공공과 시민·기업 간의 신뢰가 축적된 것이다.""성수동의 주민 대표, 상인 대표, 건물주 대표가 모여서 협의체를 만들었다. 대기업 프랜차이즈가 들어오려고 신청하면 이 협의체에서 판단한다. 성수동 상권에 해를 끼칠 것 같으면 거부할 수 있다. 그러면, 우리(구청)가 허가를 안 내준다. 협의체 분들이 굉장한 책임감을 갖고 프랜차이즈를 하나하나 심의하고 가부를 결정한다. 지금은 타운매니지먼트까지 왔는데, 대기업까지 다 참여해서 성수동에서 일어나는 일들을 의논하고 결정하고 집행한다. 민간 주도의 타운매니지먼트가 만들어진 것이다.""타운매니지먼트에서 논의하고 있는 건 팝업스토어 문제다. 성수동이 팝업의 성지인데 너무 대기업 위주로 진행된다는 지적이 있다. 라면, 소주, 맥주 팝업도 있지만 대개 대기업 브랜드다. 중소상인, 소기업도 참여할 수 있어야 한다. 그런데, 비용이 너무 비싸다. 그래서 공공 팝업을 만들어서 낮은 가격에 참여할 수 있게 했다. 1호점을 만들었고, 2호점도 곧 문을 연다. 쓰레기 문제도 이와 관련한 팝업 가이드라인을 만들고, 주말에 임시 쓰레기통을 설치해 해결책을 찾고 있다.""성수동에서 붉은벽돌을 지역 헤리티지로 삼았다. 보존 가치가 있는 건물 60개 정도를 조사해서 보존하게 했고, 새로 붉은벽돌로 건물을 짓는 곳에는 인센티브를 줬다. 그냥 보존한다고 되는 게 아니라 참여하게 만드는 게 중요하다. 맥락이 있고 지역 특성을 살리는 게 지역재생의 핵심이다. 어느 동네에서 출렁다리를 잘 해놨더니 관광객이 몰리니까 동네마다 출렁다리를 만드는 게 과연 맞는 건가? 유행이 꺾이면 애물단지가 된다. 맥락을 지켜야 살아남는다." 성동구의 '스마트 쉼터'(위)와 '스마트 횡단보도'(아래)는 2024년경제협력개발기구(OECD) 공공부문 혁신사례로 선정됐고, '스마트 횡단보도'는 2023년 행정안전부의 지방자치 혁신과제로 선정돼 전국으로 확산됐다."모든 정책의 보고는 주민들의 민원이다. 민원이라는 게 주민의 바람을 구청장에게 제기하는 것 아닌가. 그 바람의 내용을 자세히 들여다보고 웬만하면 실현하고자 노력했다. 보통 민원이 오면 공무원들은 '전례가 없다', '예산이 없다', '규정이 없다'고 한다. 나는 직원들에게 그런 얘기는 하지 말자고 했다. 주민들의 민원은 대부분 합리적인 얘기다. 규정이 없고, 전례가 없고, 예산이 없어서 못했던 일들을 제안하는 거다. 이걸 풀려고 노력하면 새로운 정책이 나온다.""지하철 이용자는 겨울에 따뜻하고 여름에 시원하다. 그런데 버스 이용자는 왜 겨울에 추운 데서 떨어야 하고, 여름에 뙤약볕에서 기다려야 하느냐는 민원이 있었다. 버스정류장은 미세먼지도 많다. 처음에는 투명비닐 텐트를 쳐서 시범적으로 해봤다. 2017년 말~2018년 초, 눈도 많이 오고 엄청 추운 해였는데 그게 대박이 났다. '온기누리소'라는 이름을 붙였는데, 전국으로 퍼져나갔다. '여름에도 좀 안 되겠냐'는 요구가 나왔다. 그래서 에어컨, 난방, 공기청정 기능을 갖춘 스마트 쉼터를 만들게 됐다. 코로나 때는 안전 시스템도 갖췄다.""그렇다. '스몸비'(스마트폰 좀비. 스마트폰만 보며 길을 걷는 보행자를 뜻함) 때문에 사고가 나고, 밤에 횡단보도가 잘 안 보인다는 민원이 제기됐다. 운전자도 불안하고 보행자도 불안하다는 것이다. 그래서 횡단보도 시작점의 발 밑에 신호등 색상이 들어오게 하고, 정지선 침범 차량의 번호가 뜨게 하고, 멀리서도 보이게끔 밝게 비춰주는 장치를 넣었다. 이런 장치들을 세트로 모아 스마트 횡단보도를 만들었더니 횡단보도 교통사고가 60%가량 줄었고, 치명적인 중상 사고는 80% 가까이 줄었다."성동구의 '스마트 쉼터'와 '스마트 횡단보도'는 2024년 경제협력개발기구(OECD) 공공부문 혁신사례로 선정됐고, '스마트 횡단보도'는 2023년 행정안전부의 지방자치 혁신과제로 선정돼 전국으로 확산됐다.

12월 4일 수도권 폭설 때 정원오 성동구청장의 선제 대응, 모범행정이 눈길을 끌었다.정원오 구청장의 이같은 '모범 행정'에 대해 이재명 대통령이 8일 소셜미디어 X(옛 트위터)에 이례적인 칭찬 글을 남겼다. 이 대통령은 <성동구, 정기 여론조사 만족도 92.9%... 주민 신뢰 '최고'>라는 조선일보 기사를 게재하면서 "정원오 구청장님이 잘하기는 잘하나 봅니다. 저의 성남 시정 만족도가 꽤 높았는데 명함도 못 내밀듯... ㅋ"라고 칭찬했고, 이에 정 구청장은 "원조 '일잘러'로부터 이런 칭찬을 받다니... 감개무량할 따름입니다. 더욱 정진하겠습니다"라고 화답했다.정원오 구청장이 내년 6월 지방선거에서 서울시장 후보로 유력하게 거론되고 있는 건 우연이 아니다. '일잘러'로 소문난 그는 현재 수도권 유일의 3연임 단체장이다. 2022년 제8회 전국동시지방선거 때 서울시 구청장의 경우 국민의힘은 17곳에서 당선된 데 반해 민주당은 8곳에 불과했다. 이런 열악한 상황에서도 그는 57.6%로 민주당에서 최고 득표를 했다. 당시 송영길 민주당 서울시장 후보는 성동구에서 37.5%를 얻어 23.3%p 차로 오세훈 후보에게 뒤졌다.성동구는 최근 인종차별 등 혐오 표현이 담긴 정당 현수막을 강제 철거해 눈길을 끌었다. 지자체의 권한이긴 하지만, 애매모호한 현행 법 탓에 다들 눈치만 보고 있었는데 적극 행정으로 실행에 옮긴 것이다. 막무가내 철거는 아니었다. 사전 논의·검토를 거쳐 '금지광고물 실무 매뉴얼'과 법률 전문가가 포함된 심의위원회를 만들었다. 정원오 구청장은 "표현의 자유는 존중해야 하지만, 혐오와 차별을 정당화할 수는 없다"라면서 "이제 더 이상 '정당법에 근거해 게재된 현수막이라 철거할 수 없다'는 답변은 드리지 않겠다"고 단호한 방침을 밝혔다.성동구가 처음 시작해 전국으로 퍼져나간 정책들도 많다. 냉난방, 버스도착 알림, 휴대폰 무선충전 등의 기능을 갖춘 '스마트 쉼터'와 LED 바닥신호, 보행신호 음성, 차량번호 자동인식으로 잘 알려진 '스마트 횡단보도'를 전국 최초로 만들었다. 성동구의 '스마트 정책'은 2024년 경제협력개발기구(OECD) 공공부문 혁신사례로 선정됐다. 대중교통 노선의 공백을 메워주는 '성공버스', 전국 최초로 진행한 반지하주택 전수조사, 구청장 문자 민원 전용 휴대폰번호 공개 등도 주민들에게 호평을 받았다.가장 큰 주목을 받았던 정책은 지역 정체성을 살리면서 지속가능한 발전을 추진했던 소위 '성수동 프로젝트'다. 도시재생과 함께 임대료 안정을 위해 2015년 전국 최초로 '젠트리피케이션 방지 조례'를 만들었고, 이를 위한 상호협력 주민협의체를 구성했다. 성수동만의 차별적 브랜딩을 위해 '붉은벽돌 건축물 지원 사업'을 시행했고, 2017년에는 관련 조례를 만들었다. <블루보틀>과 뉴욕 스트리트 패션을 대표하는 <키스(Kith)> 한국 1호점도 해당 기업이 비용을 부담하며 성수동에 자리잡았다. 정 구청장은 이러한 내용을 자세하게 담은 책 <성수동>(메디치)을 지난달에 발간했다.정원오 구청장은 내년 6월 지방선거에서 민주당 서울시장 후보로 나서려고 준비하고 있다. 이와 관련해 묻자 그는 "성동구민들은 '(정원오를) 계속 쓰고 싶다'고 하고, 서울시민들은 '(정원오를) 서울시장으로 한번 써보고 싶다'는 여론이 꽤 있다"라며 에둘러 출마 의사를 내비쳤다. '리틀 이재명'이라는 별명이 붙은 그가 꿈꾸는 서울의 미래는 '글로벌 G2 도시의 비전'이다. "뉴욕은 서양의 경제수도, 서울은 아시아의 경제 수도가 돼야 한다"는 것이다.지난 11월 27일 오후 서울 성동구 성수아트홀에서 정원오 구청장을 만나 1시간여 이야기를 나눴다. 다음은 그와 나눈 주요 일문일답이다."정당 현수막은 어떤 근거로 철거할 수 있는지 기준이 없었다. 법 규정도 모호하고. 조례를 만들기도 애매해서 광고물법에서 적용할 수 있는 조항을 가지고 세부 규정을 만들었다. 공무원들이 책임으로부터 자유로워져서 집행할 수 있도록 한 거다. 현수막 문구가 인내의 한계에 이르렀다고 보고, 명백한 혐오라고 판단되는 건 철거했다. 법률 전문가들이 판단해 주니까, 공무원들이 움직일 수 있는 근거가 생겼다. 시스템을 만들고 시행한 것이다. 그러한 철거 데이터가 쌓이면 매뉴얼처럼 움직일 것이다.""선거과정에서 주민들이 가장 많이 한 말이 있다. '정원오를 밀고 싶은데 당 때문에 고민'이라는 거였다. 그런데 시간이 지나면서 '당도 당이지만 그냥 밀기로 했다', '일 잘하는 사람 뽑아야 된다'는 분위기로 바뀌었다. 막판에는 '성동구를 발전시켜 줄 사람, 일 잘하는 사람을 뽑기로 했다. 걱정하지 말라'고 하더라.여론조사에서는 완전히 지는 것으로 나왔는데, 막상 결과를 보니 압도적으로 이겼다. 그때 민심이라는 게 있고, 주민들은 정당 바람으로만 판단하는 게 아니라 합리적인 선택을 한다는 걸 알았다. 그 당시 유행하던 말이 (시장-구청장) '교차 투표'였다. 오세훈 후보는 성동구에서 60.9% 득표했고, 나는 57.6%를 받았다. 거의 20%p 정도가 왔다 갔다 한 거다.""(내게는) 세 번째 선거였기 때문에 가능했다. 첫 번째 선거였다면 주민들이 잘 모르니까 어려웠을 수도 있다. 원래 지방선거가 줄투표, 바람투표가 더 심했다. 국회의원 선거는 '이 사람은 괜찮다'는 소문이 나면 당선되곤 했는데, 지방선거는 정당에 따른 선택이 강하다. 당시 충남 부여, 경남 남해와 서울 성동구가 후보의 개인기로 버텼다는 평가를 받았다. 유권자 입장에서는 효능감을 느꼈기 때문에 일 잘하는 사람을 뽑았다고 본다."