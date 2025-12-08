백악관

미국 국가안보전략(NSS) 보고서보고서는 외국 분쟁에 대한 트럼프 행정부의 기본 입장을 명확히 한다. 제4장 '전략' 편은 "합중국은 주권을 당당하게 수호할 것"이라고 한 뒤, 이런 주권수호 활동에 "우리의 정책을 조종하거나 우리를 외국 분쟁에 연루시키고자 하는 로비 활동 및 영향력 행사"를 차단하는 작업이 포함된다고 설명한다. 그간 트럼프가 수없이 밝혔듯이 외국 분쟁에 개입하지 않는 게 기본 입장임을 재확인하고 있다.그러나 부득이한 경우가 있다고 보고서는 말한다. "우리의 직접적인 핵심 이익으로부터 주변적인 지역과 국가"일지라도 평화 협상을 도와야 할 때가 있다고 지적한다. 세계 안정을 증진시키거나 미국의 영향력을 강화하거나 새로운 시장을 개척할 필요가 있을 때는 미국과 직접적 관계가 없는 지역의 평화를 위해서도 개입할 필요가 있다고 말한다.제4장 서두는 트럼프 외교정책의 대전제가 미국 우선주의라고 못을 박은 뒤, 바로 뒷부분에서 "트럼프 대통령은 평화의 대통령으로서의 유산을 공고히 했다"고 강조한다. "평화의 대통령"이라는 대목에서 '평화'와 '대통령'을 대문자로 표기했다. 미국 우선주의 외교정책에서 국제평화 증진이 큰 비중을 차지하고 있음을 이런 방식으로 드러냈다.보고서는 트럼프가 '미국 우선주의'를 위해 '평화의 대통령'으로 활동한 구체적 사례들을 열거한다. 2020년 9월 15일 미국의 중재로 이스라엘과 아랍에미리트(UAE)·바레인이 외교관계를 체결한 일명 아브라함 협정이 제시한다. 이슬람교·기독교·유대교의 공통 조상인 아브라함을 앞세워 이스라엘과 아랍권의 관계를 개선시키고자 하는 트럼프 행정부의 희망이 아브라함 협정이라는 명칭에 반영됐다.캄보디아-태국, 코소보-세르비아, 콩고민주공화국-르완다, 파키스탄-인도, 이스라엘-이란, 이집트-에티오피아, 아르메니아-아제르바이잔, 하마스-이스라엘을 중재하기 위한 트럼프의 조치도 보고서에 열거됐다. 가자전쟁의 경우에는 미국이 평화를 촉진했다기보다는 이스라엘의 대량 학살을 방조한 측면이 명확히 크지만, 트럼프 행정부는 이런 것도 평화 중재의 성과로 과시하고 있다.보고서는 이런 평화 중재가 미국의 국익에 도움이 된다고 강조한다. 지역 갈등을 방치하면 자칫 세계대전으로 비화될 뿐 아니라 미국의 이익까지 해칠 수 있다는 우려를 보고서에서 접할 수 있다. "지역 갈등이 전(全) 대륙을 끌어들이는 세계전쟁으로 확산되기 전에 이를 막는 것은 최고사령관이 주목할 가치가 있다"고 지적한다.