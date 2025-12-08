▲
한강버스가 정식 운항을 시작한 9월 18일 서울 여의도에서 출발한 한강버스에 승선한 오세훈 서울시장이 시승 체험하고 있다.연합뉴스
현재 상황에서 오 시장의 개발 폭주를 멈출 수 있는 가장 바람직한 길은 내년 서울시장 선거에서 시민들이 그를 심판하는 것이다. 최근 여론조사에서 더불어민주당 후보들이 선전하는 것을 보면 어느 정도 가능한 이야기다. 선거 말고도 오 시장은 최근 기소된 정치자금법 위반 혐의 사건에서 당선 무효형을 선고받을 수도 있다. 그러나 민주주의 사회에서 정치인은 법원의 판결이 아니라 시민의 투표로 심판하는 것이 더 바람직하다.
오 시장을 멈춰세우고 민주·진보 진영의 후보가 새로운 서울시장이 되는 일은 얼마든지 가능하다. 정작 문제는 다른 것이다. 과연 민주·진보 진영의 서울시장 후보가 오 시장을 선거에서 이긴다고 해서 오 시장의 개발주의도 함께 멈춰세울 수 있을까? 2000년 이후 중앙·지방 정치를 지켜본 결과, 민주·진보 진영의 정치인들도 개발주의를 쉽게 버리지 못했다. 민주·진보 진영의 정치인들은 자신들의 정치 철학에 별로 투철하지 못하다.
한강 정책, 민주·진보진영과 보수진영 뭐가 달랐는지 의문
이런 우려를 하는 것은 2기 오세훈 시장이 들어서기 전 9년 동안 서울시장으로 일한 박원순 서울시장의 사례를 지켜봤기 때문이다. 애초 시민 후보로 당선된 박 시장은 선거 때부터 환경단체들로부터 서울 한강의 재자연화를 강하게 요구 받았고, 이것은 주요 공약 중 하나로 채택됐다. 취임 뒤엔 이 사업을 검토해 경제적 타당성이 있다는 연구 보고서도 냈다. 그러나 박 시장은 결국 이 보고서를 공개하지도 않았고, 세 번째 임기가 되도록 이 사업을 제대로 추진하지도 않았다.
당시 환경운동가들은 서울에서 한강을 재자연화할 수 있다면 국가적 골칫거리였던 4대강 사업 문제도 해결할 수 있다고 박 시장을 설득했다. 그러나 박 시장은 자연성 회복이 한강 정책의 대원칙이라고 늘 말하면서도 실제로 한강의 자연성 회복 정책을 결정하거나 집행하지 않았다. 솔직히 말해서 박 시장은 한강 재자연화에 대해 충분히 이해하지 못한 듯했고, 이 만만찮은 사업을 추진할 자신감도 없어 보였다. 물론 한강 재자연화가 한강의 유일한 진보적 미래는 아닐 것이다. 그러나 박 시장은 한강 정책 전반에선 자신의 진보적 철학을 거의 보여주지 못했다.
한강의 진보적 미래에 대한 박 시장의 자신감 부족은 다른 정책에서도 그대로 나타났다. 예를 들어 2017년 서울시 한강시민위원회는 건설된 지 100년 된 한강대교 2개 다리 중 하나를 보행자 전용교로 전환하자고 박 시장과 서울시에 제안했다. 그러나 서울시는 차량 교통 때문에 한강대교 한쪽을 보행교로 전환하는 일은 불가능하다고 답변했다. 차량 통행을 줄여서 보행이나 자전거 등 친환경 교통을 확대하자는 이 사업의 기본 취지를 전혀 이해하지 못한 답변이었다.
또 박 시장 시절 반포대교 아래 잠수교나 천호대교 옆 광진교를 보행자 다리로 전환하자는 의견도 적잖이 나왔다. 그러나 박 시장의 서울시는 9년 동안 한강의 그 어느 다리도 보행자 전용으로 전환하지 못했다. 한강의 다리를 보행자 전용으로 전환한 일은 2024년 2기 오세훈 서울시장이 잠수교를 보행교로 전환하기로 결정한 일이 처음이었다. 기막힌 노릇이었다.
2기 오세훈 서울시장은 한강버스를 운항하고 경인운하를 활용하기 위해 수백억원을 들여 여의도 한강버스 선착장과 크루즈 터미널(서울항)을 건설했다. 그런데 사실 서울항은 박원순 시장 시절인 2015년에도 '여의도 통합 선착장'이란 이름으로 추진된 일이었다. 당시 한강시민위원회는 한강을 재자연화하면 이 선착장과 뱃길이 무용지물이 될 수 있다며 반대했다. 이렇게 박 시장의 한강 정책은 한강 재자연화와 여의도 통합 선착장 건설 사이에서 엉거주춤하게 있었다.