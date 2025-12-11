Staatliche Museen Berlin

베를린 신박물관 이집트하우스 전용실에 전시된 네페르티티. 연간 백만의 방문객을 유혹하는 3500세의 이집트 왕비.베를린 이집트관 전용실에 전시되어 있는 네페르티티 흉상에 대해서도 간간이 반환 요구가 있었다. 그러다가 최근 들어 카이로의 대이집트 박물관 개관과 함께 반환 요구가 거세졌다. 다만 여러 단체에서 요구하는 것이고 이집트 정부에서는 아직 반환 요구가 없다.독일 측의 논리는 일관된다. ▲ 획득 과정이 적법했다, ▲ 이집트의 공식 요구가 없다, ▲ 보존상의 이유로 운송이 불가능하다. 이 세 번째 논리는 특히 흥미롭다. 백 년 전에 올 때는 아무 일도 없었는데 왜 갑자기 현대의 기술로 안전하게 운송할 수 없다는 것인가?적법하게 배당받아 이집트 정부의 허가를 받아 베를린에 오게 되었으므로 약탈품과는 전혀 다르다고 주장한다. 대체 남의 나라 유물을 가져오는데 무엇이 적법했다는 것일까? 그때의 상황을 보면 이러하다.루트비히 보르하르트(1863-1938)는 베를린 출신의 이집트학자였다. 그는 1907년부터 독일동방학회를 대표해 텔 엘-아마르나에서 발굴을 진행하고 있었다. 당시 유럽 열강들은 이집트의 고고학적 보물을 놓고 치열하게 경쟁했다. 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아의 고고학자들은 나일강 유역을 파헤쳐 발굴한 유물의 절반을 챙겼다. 소위 말하는 분배 프로토콜에 의거했다.보르하르트의 발굴을 재정 지원한 사람은 제임스 시몬(1851-1932)이었다. 베를린의 유대계 섬유 사업가였던 시몬은 막대한 재산으로 독일의 고고학 발굴을 지원했고, 그 대가로 발견된 유물의 소유권을 얻었다. 독일은 늦게 참여했으나 그 성과는 눈부셨다.1912년 12월 6일, 보르하르트가 이끄는 발굴팀은 조각가의 작업장이었던 것으로 추정되는 건물의 폐허에서 석회암 흉상을 한점 발견했다. 48센티미터 높이의 이 흉상은 놀라울 정도로 보존 상태가 좋았다. 채색이 거의 온전했고, 세부 묘사가 정교했다. 보르하르트는 그날의 감격을 발굴 일지에 이렇게 기록했다. "이루 형언할 수가 없다. 직접 봐야 한다!" 그는 즉시 이것이 네페르티티의 초상임을, 그리고 엄청난 발견임을 알아차렸다.발견 후 한 달여가 지난 1913년 1월 20일, 카이로에서 유물 분배가 이루어졌다. 당시 이집트는 영국의 보호령이었고, 명목상 오스만 제국의 일부였다. 이집트 정부의 고고학청이 발굴 유물을 검수했다. 절반은 이집트에 남기고 절반은 발굴자에게 넘기는 것이 규정이었다.분할을 감독한 사람은 프랑스인 귀스타브 르페브르였다. 보르하르트가 제시한 유물 목록에 네페르티티 흉상도 포함되어 있었다. 그러나 여기에 의혹이 있다. 보르하르트가 흉상의 중요성을 의도적으로 축소 표현했다는 것이다. 목록에는 흉상이 "석회암으로 만든 한 공주의 채색된 흉상"이라고만 기술되어 있었다. 네페르티티라는 이름도, 왕비라는 신분도 명시되지 않았다. 더구나 흉상의 사진도 매우 어둡고 품질이 나쁜 것으로 제출되어, 실제 아름다움을 알아보기 어려웠다고 전해진다.일부 연구자들은 보르하르트가 의도적으로 흉상의 가치를 숨겼다고 주장한다. 이집트 측도 책임을 피할 수 없는 것은, 이 흉상의 실물을 제대로 확인하지 않았기 때문이다. 그래서 결국 독일 측, 즉 제임스 시몬의 몫이 되었다. 이집트 고고학청의 반출 허가까지 받았다. 절차에 하자는 없었다.하지만 이 프로토콜 자체가 식민지 권력관계 속에서 이루어진 것이었다. 당시 이집트는 주권 국가가 아니었다. 늙은 오스만터기의 영토에 속했고 영국의 보호령이었다. 프랑스인 감독관이 유물 분할을 감독했으며, 독일인이 발굴을 주도했다. 이집트인들 자신은 모든 과정에서 주변인이었다.