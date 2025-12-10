AFP 연합뉴스

10월 1일(현지시간) 미국 뉴욕 연방청사 내 이민국 법원에서 심리를 마친 한 남성이 연방 요원들에게 구금되고 있다. 대규모 이민자 추방을 공약으로 내세운 도널드 트럼프 대통령은 연간 100만 명 추방이라는 목표를 달성하기 위해 더욱 적극적인 조치를 취할 것을 촉구해 왔다.바야흐로 '극우의 시대'다. 한국 시민들에게 친숙한 '미국 뉴스'를 먼저 보자. 일부 한국 시민들의 애절한 '미국 사랑'을 뒤로 하고 트럼프 정권 2기로 들어선 미국은 반이민 어젠다를 연이어 선전 중이다. 한국 사회에도 상당한 충격을 준 "미 역사상 최대"의 전국적 대규모 추방 작전은 물론, 이민자 대량 수용을 위해 군 기지·해외 기지까지 동원하는, 새로운 과거가 부활했다.여행객의 안심은 금물, 소셜네트워크서비스(SNS) 단속까지 감수하는 입국 심사와 여행금지 부활도 눈앞에 닥친 현실이다. 그뿐일까. 해외 공급망을 탈피하겠다며 관세를 높이는 한편 국내 시위에도 주 방위군을 동원하는 폭력적인 통치가 지금 미국에서 벌어지는 일이다.유럽으로 가면 어떤가. 이탈리아에서는 조르자 멜로니의 극우 연정이 들어선 이후 이민자 추방, 구조 금지 조치가 이어지고 있다. 2024년 10월에는 '해외 대리모 출산의 보편적 범죄'안이 상원을 통과했고, 그 직전인 2023년부터는 내무부 지침에 따라 밀라노 등에서 동성 부부 자녀의 출생·친자관계 등록을 중단·제한하는 조치가 확산하기도 했다.아직 극우 정권이 집권한다는 딱지가 붙지 않은 나라에서조차 '극우'는 사회적 갈등, 폭력 상황을 부추기고 있다. 남아시아에서는 민족주의 분쟁의 씨앗이 확산하며 태국과 캄보디아가 해묵은 분쟁의 불꽃을 다시 한번 뿜었고, 독일에서는 반이민과 우익 포퓰리즘 집단인 독일대안당(AfD)이 지방선거에서부터 세를 불려 나가는 중이다.'극우'는 인구에 대한 위협을 매개로 사람의 삶과 사회 공동체를 모두 위기에 빠트린다. 아이러니하게도 극우의 모순은 여기서 발생한다. 차이를 '자연화'하고, 그렇게 공고히 구축한 질서에서 벗어날 경우 엄중히 처벌한다는 것, 그리고 이와 같은 폭력적인 처벌을 '국가 안보'를 명분으로 정당화한다는 것이다. 지금 전 세계적으로 벌어지는 극우의 양상은 달라도 이들이 추구하는 방향성은 대동소이하다.이민자에 대한 혐오와 여성의 자기결정권에 대한 반대가 공유하는 지점도 바로 여기다. 이민자에 대한 혐오가 안쪽의 사람들과 바깥쪽의 사람들을 민족국가 단위로 가르는, 그리고 '바깥쪽'을 강하게 배제하며 안쪽의 단결을 도모하는 일이라면, 여성의 자기결정권에 대한 배척이란 '자연스러운' 것으로 여겨지는, '전통적' 재생산 질서에 맞서는 일을 처벌하는 행위다.앞의 정의에서 말했듯, 오늘의 극우(포퓰리스트 급진우파)는 '차이'를 자연화하고, 질서 일탈에 대한 엄격한 처벌을 정당화한다. 이때 사용되는 방식이 권위주의와 군사화된 '질서' 담론이다. 정당화 근거는 주로 '국가 안보'이며, 실행 수단은 경찰·사법의 강화에서 군사화된 경향까지, 주로 국가의 전제적 권력에 의존하는 방식으로 나타난다. 국가가 인구 집단을 통치하고, 인구를 생산성 있게 유지하는 과정은 근대국가의 핵심이기도 하다.얼마 전 작고한 독일 정치사회학자 클라우스 오페는 근대국가의 정치란 결국 어떤 인구를 어떻게 포함, 혹은 배제할지의 과정임을 역설했다. 오페에 따르면 복지국가 역시 근대 이후 국가가 세심하게 인구 통치를 시행한 결과이며, 인구의 건강 개선, 그리고 공정에 대한 인식을 인구집단에 주는 데서 통치의 정당성이 열린다. 공중보건과 역학이라는 도구가 국가 통치의 기본적인 가독성을 담보하게 된 데는 이와 같은 맥락이 존재하는 셈이다.모순은 여기에서 발생한다. 이 극우집단은 국가의 기반이 되는 인구 관리를 서서히, 또는 급격하게 망가뜨리는 중이다. 미국에서는 공중보건의 핵심이었던 미 질병통제예방센터(CDC)를 두고 대규모 정리해고 사태가 빚어졌다. 지난 10월 12일, 700여 명의 직원이 해고 통보를 받은 것도 모자라, 트럼프 행정부는 곧이어 '전산 오류'를 내세우며 복직시키는 촌극을 연출했다. 그러나 보도에 따르면 이 과정에서 전염병 대응, 자살 예방 등 CDC 업무의 핵심적 요소가 크게 방해받았다고 한다.