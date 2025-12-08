남소연

정성호 법무부 장관이 3일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다.필자가 정보공개소송을 제기해서 승소한 또 다른 사건과 관련해서 정성호 법무부 장관은 이미 대검찰청에 항소를 포기하도록 지휘한 바 있다. 대검찰청이 2023년 6월 이후의 특수활동비 자료에 대해서도 정보공개를 거부하고 있었는데, 지난 8월 21일 필자가 1심에서 전부승소하자 정성호 장관이 대검찰청이 항소포기를 하도록 지휘했다. 그리고 지휘에 따라 대검찰청은 항소를 포기하고 자료를 공개하기 시작했다.'국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률' 제6조 제1항에 따라 대검찰청이 항소·상고를 하려면 법무부 장관의 지휘를 받아야 하기 때문에, 이런 지휘는 전적으로 적법한 것이다.따라서 이번에도 정성호 장관이 대검찰청이 상고를 포기하도록 지휘해야 한다. 검사들이 무익한 소송을 수행하느라 에너지를 낭비하는 건 국민세금 낭비와 다름없는 일이다. 지금까지 1심과 2심을 진행하는 동안 대검찰청에 소속된 여러 명의 검사들이 변론기일마다 출석했다. 법원에 제출할 서면을 작성하는데도 여러 명의 검사들이 동원됐을 것이다.국민세금을 사용한 것을 감추는 데에 검사들이 이렇게 동원되는 걸 보는 것도 안타깝다. 정성호 장관이 하루 빨리 결단을 내려 대검찰청 각 부서가 사용한 특수활동비 자료가 공개되도록 해야 한다.