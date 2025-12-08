▲
서울 서초구 대검찰청 앞 모습연합뉴스
지난 4일 서울고등법원은 중요한 판결을 내렸다. 대검찰청 각 부서가 사용한 특수활동비의 집행내역(집행일자, 집행금액)과 지출증빙서류를 공개하라는 취지의 판결을 선고한 것이다.
<뉴스타파>와 3개 시민단체(세금도둑잡아라, 투명사회를 위한 정보공개센터, 함께하는 시민행동)는 그동안 검찰 특수활동비 감시활동을 벌였고, 해당 사건은 그 일환으로 제기한 소송이었다.
검찰이 2023년 6월부터 일부 자료를 공개하고 있지만, 반부패수사부·공공수사부·형사부 등 대검찰청 각 부서가 사용한 특수활동비 자료는 끝까지 공개를 거부하고 있기 때문이다. 그래서 소송을 제기했고, 지난 2월 28일 선고된 1심 판결에서는 필자가 전부승소했다. 그런데 피고인 검찰총장이 항소를 하는 바람에 2심까지 진행하게 됐다.
대검이 끝까지 공개거부하고 있는 자료
대검찰청 각 부서가 사용한 특수활동비가 중요한 이유는 특수활동비 집행 흐름을 보면 알 수 있다.
검찰 특수활동비는 법무부 예산에 포함되어 있다. 법무부가 검찰총장에게 특수활동비 예산을 배정하면 검찰총장이 일선검찰청과 대검찰청 각 부서에 배분한다고 한다. 정기적으로 배분하는 돈도 있지만, 수시로 주는 돈도 있다. 윤석열이 검찰총장을 하던 시절에는 수시로 배분한 특활비가 더 많았다고 한다.