도널드 트럼프 미국 대통령로이터/연합뉴스
12월 4일 밤, 백악관은 조용히 33페이지짜리 문서를 공개했다. 도널드 트럼프 행정부의 국가안보전략서
(NSS)다. 미국 대통령이 의회에 제출해야 하는 법적 의무 문서로, 행정부의 외교안보 청사진을 담는다. 법정 시한은 취임 후 150일이지만, 트럼프 행정부는 이를 두 배 이상 넘긴 318일 만에 문서를 내놓았다.
지연의 배경에는 행정부 내 노선 갈등이 있었다. 초안 작성을 주도한 국무부 고위 관료는 마가(MAGA) 이념의 설계자 중 한 명으로, 중국 봉쇄를 강하게 주장해온 인물이다. 그는 문서가 발표되기도 전인 9월 퇴임했다. 반면 재무장관 스콧 베선트는 올해 내내 중국과의 관세 협상을 주도하며 경제적 실익을 우선하는 노선을 이끌어왔다. 최종 문서에는 그 흔적이 고스란히 남았다. 중국을 "봉쇄" 대상이나 "체제 경쟁"의 상대로 명시한 표현은 어디에도 없다. 대신 "상호 이익이 되는 경제 관계"를 강조한다. 북한은 아예 언급조차 되지 않았다.
이 문서가 중요한 이유는 이런 표면적 혼란 뒤에 미국 대전략의 역사적 전환이 담겨 있기 때문이다. 문서는 1823년 먼로 독트린을 직접 언급하며 그 부활을 거의 명시적으로 선언하고 있다. 일종의 21세기 버전, '트럼프판 먼로 독트린'이다. 미국은 어디서 발을 빼고 무엇에 집중하려는 걸까.
패권 쇠퇴론, 정책이 되다
1987년 역사학자 폴 케네디는 <강대국의 흥망>에서 제국 과잉팽창론을 제시했다. 제국의 군사적 팽창 의무가 경제적 능력을 초과할 때 패권은 쇠퇴한다는 명제다. 로마, 스페인, 네덜란드, 영국 모든 패권국이 이 경로를 밟았고, 케네디는 미국도 예외가 아니라고 경고했다.
이번 문서에서 언급하고 있듯, 탈냉전 30년간 미국 엘리트들은 이 경고를 무시했다. "단극 체제의 순간"이 영원할 것처럼 행동했고, 전 세계에 군사적 의무를 확장하면서 그 비용을 부채로 메웠다. 실제로 2001년 이후 아프가니스탄과 이라크에서 20년간 수조 달러를 쏟아붓고도 2021년 카불 함락으로 패배를 인정해야 했다. 그 사이 중국은 18배 이상 성장했다.
현재 미국 국가부채는 38조 달러를 넘어섰다. 국내총생산(GDP) 대비 120% 이상이고, 내년 회계연도에는 부채 관련 이자 비용만 1조 달러를 넘어설 것으로 전망된다. 이런 재정 위기 상황에서도 750개가 넘는 해외 군사기지를 유지하면서 동시에 복지국가를 운영하는 것은 더 이상 지속 가능하지 않다. 케네디의 경고가 현실이 된 것이다.
그렇다면 어떻게 할 것인가. 트럼프의 해법은 200년 전 논리로의 회귀다. 이번 문서는 1823년 먼로 독트린의 부활을 명시적으로 선언한다. 당시 제임스 먼로 대통령이 유럽 열강에 던진 메시지는 명확했다. 유럽은 아메리카 대륙에 식민주의적 간섭을 하지 마라. 대신 미국도 유럽 문제에 개입하지 않겠다. 아메리카 대륙에서는 미국의 우위를 인정하라.
트럼프의 국가안보전략서는 이 논리를 21세기에 그대로 적용한다. 아메리카 대륙이 미국의 사활적 핵심 이익 지역이라고 선언하고, 불법 이민과 마약 유입을 최우선 안보 위협으로 규정한다. 동시에 "최근 수십 년간 상대적 중요성이 감소한 지역들로부터 군사력을 재조정"하겠다고 명시한다. 아시아와 유럽에서 개입을 줄이고, 동맹국들 스스로 안보 비용을 부담하라는 메시지다.
그렇다면 인도-태평양은 어떤가. 문서에는 중국과의 체제 경쟁, 이념 대결에 대한 언급이 없다. 바이든 행정부의 2022년 국가안보전략서와 방향이 완전히 다르다. 중국과의 체제 경쟁이 미국의 사활적 이익이 아니라는 의미로 읽힐 수 있는 대목이다. 미국이 더 이상 "세계의 경찰" 역할을 감당하지 않겠다는 구조적 선언이며, 최소한 그런 흐름을 지지하는 정치세력이 미국 내부에서 공고해지고 있다는 현실을 반영한다.
물론 더 지켜봐야 한다. 그러나 이 방향이 유지된다면 미국 대전략의 역사적 변곡점으로 기록될 것이다.