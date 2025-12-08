연합뉴스

미국 외교안보 정책의 큰 방향은 결정됐다. 개입 축소다. 그러나 어떻게 발을 뺄지, 중국과의 관계를 어떻게 설정할지에 대한 내부 합의는 없어 보인다.산을 오를 때보다 내려올 때 사고가 더 많이 난다. 미국의 개입 축소도 마찬가지다.이 문서를 읽을 때는 명시적으로 말하는 것과 말하지 않는 것을 함께 봐야 한다. 문서는 먼로 독트린 부활과 서반구 집중을 선언한다. 대만 억제와 제1도련선 방어도 명시한다. 그러나 중국을 체제 경쟁자로 규정하지 않고, 북한은 언급조차 하지 않는다. 말한 것은 방향이고, 말하지 않은 것은 우선순위다.미국이 동북아에서 당장 발을 뺄 가능성은 낮다. 그러나 냉전식 봉쇄나 중국과의 절연을 시도할 가능성은 더 낮다. 오히려 형성되고 있는 것은 미중 양국이 타협을 통해 경제적 실익을 나누는 강대국 정치의 구도다. 트럼프의 강경한 레토릭과 달리, 실제로는 중국도 이에 호응하고 있다.문제는 강대국끼리 거래할 때 중소국가의 이익이 협상 테이블 위의 카드가 된다는 점이다. 한국의 전략적 가치가 반도체 공급망과 지정학적 위치로 환원되는 순간, 그것은 흥정의 대상이 된다. 미국의 요구대로 국방비를 늘리고 대중국 억지에 더 깊이 개입하면서도, 정작 한반도 문제에서는 뒷전으로 밀릴 수 있다. 북한이 이번 문서에서 단 한 번도 언급되지 않은 것은 우연이 아니다.내년이 되면 이 구도는 더 선명해질 것이다. 11월 중간선거를 앞둔 트럼프 행정부가 미중 경제 갈등 악화를 원할 리 없다. 트럼프 대통령은 4월 중국을 국빈 방문하고, 시진핑 주석도 답방할 예정이다. 미중 밀착이 가속화되는 흐름이다. 이 과정에서 동맹국이 어떻게 취급되는지는 이미 드러났다. 다카이치 일본 총리가 대만 유사시 개입을 시사하자 트럼프 대통령은 시진핑 주석과 통화한 직후 발언 수위 조절을 요청한 것으로 알려졌다. 동맹국의 안보 우려보다 강대국 간 거래가 우선한다는 신호다.동맹이 거래가 되는 시대다. 대비책은 선택지를 늘리는 것이다. 미국만 바라볼 수 없다. 미중 양국이 합의하면 한반도가 협상 카드가 되지 않으리라는 보장은 없다. 외교 다변화는 더 이상 선택이 아니라 필수다.