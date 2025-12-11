시민개헌넷

지난 2일, 원내외 6개정당 국회의원과 당대표, 76개 시민사회단체가 함께 내란 종식을 위한 헌법개정 촉구 시국 기자회견을 열었다. 개헌을 위한 첫걸음, 국민투표법을 개정하라는 피켓이 보인다.이재명 정부는 국정과제 1호로 헌법개정을 꼽았고, 우원식 국회의장도 내년 지방선거와 함께 개헌 국민투표를 할 수 있도록 개헌 특위를 구성하겠다고 밝힌 바 있다. 지금 우리 사회는 1987년 헌법 체제의 개헌 필요성에 공감하고 있다. 그러나 정작 개헌 실행을 위한 절차법인 국민투표법이 위헌 상태로 거의 10년째 방치되어 있어 현재로서는 개헌을 하고 싶어도 국민투표를 할 수 없는 상황이다.국민투표법은 1962년에 제정되었으나 1987년 헌법 개정을 위한 국민투표를 마지막으로 현재까지 한 번도 국민투표가 시행되지 않았다. 시대에 안 맞는 규정도 많고 헌법재판소에서 위헌으로 선언했으나 국회가 무시하고 있어 현재까지 개정되지 않은 조항도 있다.헌법개정은 국민투표를 통해 확정된다(헌법 제130조). 그런데 현행 국민투표법은 재외국민의 투표권과 관련해서 2014년 헌법재판소의 헌법불합치결정을 받았음에도 현재까지 개정되지 않고 있다. 현행 국민투표법은 국민투표일공고일 현재 그 관할 구역 안에 주민등록이 되어 있는 투표권자 및 재외국민으로서 국내거소신고가 되어 있는 투표권자에게 국민투표권을 부여하고 있다(국민투표법 제14조 제1항). 즉, 주민등록이 되어 있지 않고 국내거소신고도 하지 않은 재외선거인은 국민투표권이 없다.헌법재판소는 크게 세 가지 이유를 들어 재외선거인에게 국민투표권을 부여하지 않은 것은 위헌이라고 판단하였다.[2009헌마256호, 2010헌마394(병합)결정]첫째, 국민투표권은 각종 선거에서의 선거권 및 피선거권과 더불어 국민의 참정권의 한 내용을 이루는 헌법상 기본권이므로 국민투표권자의 범위는 대통령선거권자·국회의원선거권자와 일치되어야 한다. 공직선거법은 재외선거인에게도 대통령선거권과 국회의원선거권을 인정하고 있다.둘째, 헌법 130조 2항에 따르면 헌법개정안 국민투표는 '국회의원선거권자'과반수의 투표와 투표자의 과반수 찬성을 얻도록 규정하고 있다. 재외선거인은 임기만료에 따른 비례대표국회의원선거권자로 국회의원선거권이 있으므로 국민투표권도 인정해야 한다.셋째, 국민투표권은 선거와 달리 국민이 국가의 의사형성에 직접 참여하는 헌법에 의해 보장되는 직접적인 참정권이다. 국민투표권은 대한민국 국민의 자격이 있는 사람에게 반드시 인정되어야 하는 권리이다. 국민의 본질적 지위에서 도출되는 국민투표권을 추상적 위험 내지 선거기술상의 사유로 배제하는 것은 헌법이 부여한 참정권을 사실상 박탈하는 것과 다름없다.헌법재판소는 단순위헌이 아니라 헌법불합치 결정을 하고 2015년 12월 31일까지 국회가 개선입법을 하도록 하였다. 국민투표법조항을 단순위헌으로 선언하면 주민등록이 되어 있거나 국내거소신고를 한 국민도 국민투표를 할 수 없게 되기 때문이다. 재외선거인에게 국민투표권을 부여하기 위해 기술적 측면과 공정성 확보 측면에서 해결해야 할 문제가 무엇인지 충분한 검토 시간이 필요하다고 봤기 때문이기도 하다.국회가 입법절차를 밟지 않아 국민투표법 조항은 헌법재판소 결정에 따라 2016년 1월 1일부터 효력을 상실하였다. 국민투표법을 방치한 채 개헌을 논의할 수 없는 이유가 여기에 있다.