12.7 탄핵 보이콧, 105인의 선택. 5점부터 0점까지 구간을 따로 정리했다.챗GPT로 이주연 생성
언어와 행동으로 기록된 그들의 '소신'
김기현 의원은 12.7 탄핵보이콧에 가담하며 "계엄은 분명코 잘못됐다"면서도 "하지만 어떤 경우에도 범죄전과자(이재명)가 판치는 세상을 만들어서는 안 된다"고 했다. 김정재 의원은 3월 "탄핵안 찬성한 국민의힘 의원들 너무 부끄럽게 생각한다"(유튜버 '킬문TV')고 말했다.
윤석열에 대한 두 번째 탄핵안(12.14)이 통과되기 전, 의원총회에서 유상범 의원은 "'1997년 (대법원 판례를 보면) 전두환 내란사건 때 법원은 비상계엄을 고도의 통치라고 했다'는 말도 했다고 한다"고 <한겨레>는 전했다. 윤상현 의원 역시 "'고도의 통치행위를 처벌할 수 없다, 국민의 여론에 따라서 탄핵하는 건 굴복'이라고 했다고 한다"고 <한겨레>는 전했다.
송언석 의원은 윤석열 체포영장 집행 저지를 위해 관저 앞에 간 데 대해 "우리 의원들 입장은 법치주의를 지키기 위해서 나갔던 것"(6월 13일, TV조선 유튜브)이라 말했다. 이종욱 의원은 3·1절 탄핵반대 광화문 집회 연단에 올라 "윤석열 대통령을 지키는 것이 우리 자손들의 미래를 지키는 것"이라고 목소리를 높였다.
검사 임관 동기로 윤석열을 '형'이라 불렀다던 정점식 의원은 윤석열이 파면되자 "탄핵에 찬성했던 의원들에 대한 조치를 공론화 하자"라고 요구했다고 한다. 조배숙 의원은 지난 1월 법제사법위원회에서 "헌법재판소가 만약 위법을 한다면 주권자는 국민이다. 그러면 그때 그 국민이 저항권을 발동할 수밖에 없어요"라고 말했다.
10점, 9점, 8점... 34명의 의원들