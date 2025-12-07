플러스엠 엔터테인먼트

영화 <서울의 봄> 스틸 컷. 영화 속 이태신(정우성) 수도경비사령관의 실제 모델은 장태완 장군이다.전두환은 만약에 대비해 자기 쪽 장군들을 경복궁 내에 집결시켜 두기는 했지만, 장태완 같은 인물들에게 적당히 술을 먹인 뒤 대통령 재가를 받아 계엄사령관을 체포하는 식으로 쿠데타를 마무리할 계획을 갖고 있었다. 장태완이 술집을 뛰쳐나와 전차부대를 출동시키고 장세동 사살 명령을 내리는 등의 상황은 전두환이 생각지 못한 것이었다.장태완은 12·12 한 달 전인 11월 16일에 수경사령관이 됐다. <12·12 사건 정승화는 말한다>에 따르면, 정승화가 장태완 육군본부 교육참모부 차장을 수경사령관으로 임명하려 하자 전두환은 이를 반대하며 재고를 요청했다. 두 사람보다 두 살 많은 정승화는 "전두환 장군은 장태완 장군이 자기에게 만만치 않은 상대가 되어 반대하는 것이 아닌가 생각되었다"고 회고했다. 제3자가 볼 때도 전두환이 장태완을 상대하는 게 쉽지 않아 보였던 것이다.막상 장태완이 임명되자, 전두환은 "잘 되었습니다"라며 그만한 적임자는 없다는 식으로 현실을 받아들였다. 전두환 역시 인정할 수밖에 없는 유능한 군인이었던 것이다.장태완은 전투력을 갖췄을 뿐 아니라 깨어 있는 군인의 면모도 갖췄다. 그는 군대 정보기관이 순수한 군사정보만 수집해야 한다는 소신을 갖고 있었다. 정보부대가 민간인 사찰이나 정치에 활용되는 것을 싫어했다.장태완은 중령 시절인 1964년 7월 5일에 육군대학 단기과정을 졸업했다. 졸업논문은 정보부대에 관한 것이었다. 그는 기존의 정보부대들을 해체한 뒤 "모든 정보부대를 통합하여 순수 군사정보지원 업무에만 활용하자"라고 논문에 썼다.이 때문에 그는 "사상 불순자"로 몰려 베트남전 파견 불합격 판정을 받았다. 결국 베트남에 가게 된 것은 채명신 장군으로부터 그의 이야기를 들은 박정희 대통령이 흥미를 느꼈기 때문이다. 위의 장태완 회고록에 따르면, "그런 개성이 강한 장교를 전장으로 데려가야지"라는 박정희의 말이 전해지면서 불합격 판정이 취소됐다고 한다.장태완은 전투 경험이 풍부하고 유능한 데다가 신념과 배짱까지 갖고 있었다. 이런 인물이 12월 12일 밤에 정부군을 사실상 지휘했다. 갑작스러운 정변으로 육군 지도부가 패닉에 빠져든 결과였다.밤 10시에 윤성민 육군참모차장을 비롯한 지휘부가 전군 지휘 통신망을 갖춘 육본 벙커를 포기한 채 각자의 승용차를 타고 수경사로 집결한 것은 장태완이 사실상의 참모총장이 됐음을 보여주는 상징적 장면이다. 이런 인물의 등장으로 인해 전두환은 다음 날 새벽 4시 50분이 돼서야 쿠데타를 끝낼 수 있었다.장태완은 전두환의 반란을 막지는 못했다. 그래서 새벽 4시 30분에 보안사 서빙고분실로 들어가게 됐다. 하지만 역사적 관점에서 보면 그는 패자가 아니라 승자다.장태완이 의도했다고 보기는 힘들지만, 그는 민주주의와 국민주권을 방해하는 반역사적 군사정변에 용감하게 맞섰다. 지금의 한국을 이끌어가는 힘은 그날의 전두환을 비토하는 쪽에 있다. 이 세력은 장태완을 응원하고 있다. 전두환의 입지는 죽은 지 4년이 넘도록 집 밖에 유골을 둘 수 없을 정도로 위축돼 있다. 민주주의를 수호하는 편에 선 장태완은 군인이 누구의 명령을 듣고 누구를 지켜야 하는지를 다시 한번 일깨워준 인물이다.