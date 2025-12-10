박종현

2025-11-11 물체에맞음 1

강원 삼척 / 8시 19분경 / 강원도 삼척시 하장면 중봉마을회관 인근 야산에서 벌목 작업 중이던 노동자 A(52)씨가 나무에 맞아 사망.



2025-11-11 떨어짐 1

강원 영월 / 13시 10분경 / 강원도 영월군 추보삼림 인근에서 벌목 작업 중이던 노동자 A(60대)씨가 5t 이동용 궤도차를 조작하다 경사면에서 약 60m 아래로 추락해 사망.



2025-11-11 사업장외교통사고 1

대전 / 7시 28분경 / 대전시 유성구 반석동의 한 도로에서 라보 트럭에 3m 아래 개울에 빠져 전도되는 사고가 발생. 이 사고로 운전자 A(60대)씨가 사망. 경찰은 차량 바퀴에 받쳐둔 고임목을 빼자 개울로 미끄러져 이를 막기 위해 탑승했던 A씨가 사고를 당한 것으로 보고 있음.



2025-11-11 끼임 1

경북 상주 / 11시 36분경 / 경북 상주시 함창읍 태봉리 일원 '함창 자연재해 위험개선지구 공사현장'에서 스카이 고소작업차 고정 장치를 펼치던 대민종합건설 소속 노동자 A(60대)씨가 구조물과 장비 사이에 후두부가 끼여 사망.



2025-11-11 깔림 1

부산 / 14시 10분경 / 부산시 기장군 장안읍 한 주차장에서 1.5t 굴착기로 트럭에 실린 장비를 옮기던 기사 A(60대)씨가 옆으로 쓰러지는 굴착기에 깔려 사망.



2025-11-11 깔림 1

경남 사천 / 15시 48분경 / 경남 사천시 노룡동 한 농로에서 A(70대)씨가 몰던 경운기가 약 1.5m 아래 논으로 넘어짐. 이 사고로 A씨가 경운기에 깔리면서 사망.



2025-11-11 물체에맞음 1

충남 서산 / 재해일시 : 2025년 11월 10일 15시 48분경 / 충남 서산시 해미면의 한 채석장에서 발파 후 잔돌 정리 작업 중이던 노동자 A(60대)씨의 굴삭기 위로 낙석이 쏟아짐. 이 사고로 A씨는 병원으로 옮겨졌으나 이튿날인 11일 저녁 사망.



2025-11-12 떨어짐 1

충남 홍성 / 12시 40분경 / 충남 홍성군 장곡면의 한 축사에서 지붕 철거 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 4m 아래 바닥으로 떨어져 사망.



2025-11-12 사업장외교통사고 1

전남 신안 / 20시 10분경 / 전남 신안군 압해읍의 한 교차로에서 좌회전하던 1t 화물차와 직진하던 1t 화물차가 충돌해 운전자 A(60대)씨가 사망.



2025-11-13 사업장외교통사고 1

경기 화성 / 5시 40분경 / 경기도 화성시 비보면 양노리 서해안고속도로 서울 방향에서 25t 탱크로리 한 대가 앞서가던 8.5t 화물차를 추돌해 탱크로리 운전자 A(50대)씨가 사망.



2025-11-13 끼임 1

경기 포천 / 13시 2분경 / 경기도 포천시 창수면 오가리의 한 콩밭에서 농민 A(60대)씨가 탈곡기에 몸이 끼여 사망.



2025-11-13 깔림 1

충남 아산 / 13시 39분경 / 충남 아산시 도고면 한 마늘밭에서 농민 A(60대)씨가 몰던 트랙터가 작업 중 넘어지는 사고가 발생. 트랙터에 깔린 A씨가 사망.



2025-11-14 사업장외교통사고 1

경북 포항 / 6시 10분경 / 경북 포항시 남구 제철동 포항철강산단 내 한 폐활용 업체 작업장 인근에서 출근 중이던 노동자 A(70대)씨가 폐활용 자재를 실은 덤프트럭에 치여 사망.



2025-11-14 감전 1

서울 / 10시 30분경 / 서울시 종로구 숭인동의 한 아파트 지하 2층에 있는 전기실에서 정전 원인 등을 점검하던 노동자 A(50대)씨가 감전을 당해 병원으로 옮겨졌으나 사망.



2025-11-15 떨어짐 1

대구 / 8시 21분경 / 대구시 달서구 상인동 한 아파트 외벽에서 페인트 도색 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 아파트 12층 높이에서 떨어져 사망.



2025-11-16 베임 1

경남 함양 / 11시경 / 경남 함양군의 한 야산에서 벌목하던 일용직 노동자 A(60대)씨가 전기톱에 하체를 베여 사망.



2025-11-17 사업장외교통사고 1

경북 영천 / 3시 12분경 / 경북 영천시 신녕면 화남리 상주영천고속도로 신녕IC 63.7km 지점에서 1차선에서 상주 방향으로 달리던 26t 탱크로리 차량이 2차선에서 주행 중이던 25t 화물차량의 좌측 적재함을 추돌해 다른 화물차, 승용차, 버스 등 8대가 연쇄 추돌하는 사고가 발생. 이 사고로 2.5t 화물차 운전자와 승용차 운전자 등 2명이 사망하고 4명이 부상을 입음.



2025-11-17 익사 1

경남 창원 / 8시 39분경 / 경남 창원시 진해구 수도동에 있는 항만공사 현장에서 벌크 시멘트 트레일러(BCT)에서 300t급 바지 시멘트 벌크선으로 해상공사용 자재를 하역하는 과정에서 바지선 관리자 A(60대)씨가 바다로 추락함. 뒤늦게 주변에서 조업하던 어선에 의해 발견된 A씨는 병원으로 옮겨졌으나 사망.



2025-11-17 깔림 1

경남 거제 / 13시 46분경 / 경남 거제시 사등면 성포리 조선기자재 공장에서 노동자 A(60대)씨가 지게차에 치여 병원으로 이송됐으나 사망.



2025-11-18 사업장외교통사고 1

경북 고령 / 12시 34분경 / 경북 고령군 성산면 오곡리 중부내륙고속도로 양평 방향 58km지점 고령2터널 안에서 화물차 3대가 잇따라 추돌해 이중 5t 트럭 한 대가 전소함. 이 사고로 트럭에 타고 있던 운전자 A씨가 사망.



2025-11-18 깔림 1

경남 양산 / 재해일시 : 2025년 11월 6일 10시 9분경 / 경남 양산시 용당동 한창제지 양산공장에서 펄프 적재를 위해 팔레트를 설치하던 중 기존 2단 적재된 펄프에 깔린 노동자 A(60대)씨가 치료 중 사망.



2025-11-19 알수없음 1

경기 용인 / 9시 30분경 / 경기도 용인시 처인구 한 물류센터에서 택배 상차 작업을 하던 노동자 A씨가 쓰러져 사망.



2025-11-19 떨어짐 1

부산 / 12시 2분경 / 부산시 부산진구의 한 아파트 지하 3층 주차장에서 약 5m 높이의 천장에 사다리를 타고 올라가 단열재 보수작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 중심을 잃고 바닥으로 추락해 사망.



2025-11-20 사업장외교통사고 1

경기 성남 / 20시 55분경 / 경기도 성남시 수정구 분당내곡간 고속화도로 서울방향 내곡터널에서 소형 화물차와 승용차가 충돌함. 이 사고로 소형 화물차 운전자 A(70대)씨는 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 사망.



2025-11-20 떨어짐 1

경기 파주 / 8시경 / 경기도 파주시 금릉동의 한 아파트 19층에서 외벽 도색 작업을 하던 노동자 A(40대)씨의 로프가 갑자기 풀리면서 A씨가 1층 화단으로 떨어져 사망.



2025-11-21 매몰 1

경북 안동 / 10시 20분경 / 경북 안동시 송현동에 위치한 육군 예비군훈련장에서 오수관 매설 작업을 하던 노동자 A(54)씨가 무너진 흙더미에 매몰돼 사망.



2025-11-21 익사 1

충남 보령 / 6시 10분경 / 충남 보령군 삽시도 남동방 약 4.7km 인근 해상에서 조업 중이던 6.67t급 어선 ㄱ호가 전복되는 사고가 발생. 선장 A(60대)씨가 사망한 채로 발견됐고 외국인 승선원을 비롯한 나머지 3명은 구조됨.



2025-11-21 떨어짐 1

경기 의왕 / 10시경 / 경기도 의왕시 청계동의 다가구 주택 신축 공사 현장에서 다른 작업자가 3층에서 내려주는 철제 구조물을 전해 받던 노동자 A(60대, 중국 출신)씨가 4m 아래인 1층으로 떨어져 사망.



2025-11-21 떨어짐 1

경북 영천 / 11시 27분경 / 경북 영천시 소재 지붕 설치 공사 현장에서 노동자 A씨가 지붕 설치 작업 중 미고정된 패널을 밟고 떨어져 사망.



2025-11-21 알수없음 1

경기 화성 / 22시 30분경 / 경기도 화성시 신동에 있는 쿠팡 동탄1센터 구내식당에서 1년 넘게 야간노동을 하던 노동자 A(30대)씨가 갑자기 쓰러져 사망. A씨는 빈 플라스틱 상자를 정리·배분하거나 포장에 필요한 물품을 필요한 '워터 업무'를 주로 맡았던 것으로 알려짐.



2025-11-23 화재및폭발 1

경기 안성 / 11시 34분경 / 경기도 안성시 원곡면의 골판지 제조 공장인 정일포장에서 불이 나 노동자 A(60대, 태국 출신)씨가 사망.



2025-11-23 깔림 1

경기 광명 / 14시경 / 경기도 광명시 일직동의 한 도로포장 공사 현장에서 노동자 A(60대)씨가 새로 깔린 아스콘 위로 떨어진 낙엽을 제거하는 작업을 하다가 후진하는 롤러에 깔려 사망.



2025-11-24 알수없음 1

부산 / 23시경 / 부산시 사하구 구평동 한 공장 내 5t 트럭 적재함에서 A(70대)씨가 사망한 채로 발견됨. 경찰은 A씨가 작업 과정에서 구조물에 끼였을 가능성을 염두에 두고 정확한 사고 경위를 조사 중.



2025-11-25 베임 1

충북 진천 / 23시 58분경 / 충북 진천군 소재 한 유리문 제조업체에서 유리문 모서리를 자르는 작업을 하다가 기계 주변에 생긴 잔여물을 수거하던 노동자 A(50대, 우즈베키스탄 출신)씨가 자동 기계 톱에 목 부위를 베여 사망.



2025-11-25 끼임 1

경북 영덕 / 16시 43분경 / 경북 영덕군 축산면 수협활어회센터 1층에서 화물 엘리베이터를 혼자 수리하던 노동자 A(55)씨가 엘리베이터에 끼여 사망.



2025-11-26 알수없음 1

경기 광주 / 2시 4분경 / 경기도 광주시 문형동 소재 쿠팡 경기광주 5물류센터에서 카트에 물품을 담아 옮기는 집품 업무를 하던 노동자 A(50대)씨가 갑자기 쓰러져 사망.



2025-11-26 사업장외교통사고 1

경기 부천 / 0시 45분경 / 경기도 부천시 소사구 수도권 제1순환고속도로 송내IC 인근에서 7.5t 화물차가 정차 중인 4.5t 화물차, 공사 작업 차량과 연쇄 추돌하는 사고가 발생. 이 사고로 7.5t 화물차 운전자 A(60대)씨가 사망.



2025-11-26 감전 1

전북 전주 / 9시 27분경 / 전북 전주시 덕진구 금상동 용진~우아 간 우회도로 건설 현장에서 임시변전소를 해체하던 노동자 A(40대)씨가 감전돼 사망. A씨는 사고 직후 약 10m 높이의 구조물(AISS)사이에 끼인 채로 발견됨.



2025-11-27 물체에맞음 1

경북 청도 / 14시 3분경 / 경북 청도군청 소속 하청 노동자 A(50대)씨가 벌목 현장에서 벌도목에 걸린 인접 나무를 자르다 벌도목이 전도되면서 이에 맞아 사망.



2025-11-28 사업장외교통사고 1

서울 / 22시 40분경 / 서울시 금천구의 한 내리막길 도로를 달리던 4.5t 탑차가 전봇대와 도로 표지판 등을 들이받고 옆으로 쓰러짐. 이 사고로 탑차 운전자 A(50대)씨가 사망했고, 주차돼있던 차량 3대가 탑차와 부딪혀 파손됨.



2025-11-29 떨어짐 1

경기 용인 / 10시 48분경 / 경기도 용인시 처인구의 한 물류센터 2층에서 지게차 발판 위에 올라 스프링클러를 점검하고 있던 노동자 A(60대)씨가 8m 아래로 떨어져 사망.



2025-11-30 끼임 1

대구 / 7시 16분경 / 대구시 달성군 유가읍 소재 한국제지 공장에서 노동자 A(27)씨가 제지 염색용 롤러 기계에 몸이 끼여 사망.



뒤늦게 보도된 '노동자의 죽음'



2025-09-27 과로사 1

경기 시흥 / SPC 삼립 시화공장에서 일하던 생산직 노동자 A(60대)씨가 6일 연속 야간근무를 마친 후 자택에서 사망.



2025-10-01 과로사 1

대구 / 10월 1일 새벽 쿠팡CLS 대구 영업점 소속 택배기사 A(45)씨가 자택에서 쓰러져 사망. 진보당 정혜경 의원은 고인이 사망할 당시는 추석 명절을 앞두고 물량이 폭발적으로 늘어난 때라며, 쿠팡이 산정한 노동시간(주 56시간)은 프레시백 처리와 물품 분류 시간을 제외한 것이라 실제 노동시간은 더 많을 것이라 주장함.



2025-10-04 떨어짐 1

전북 전주 / 재해일시 : 2025년 10월 3일 21시 15분경 / 현대차 전주공장에서 상부 덕트 철거 작업을 하던 재하청 노동자 A씨가 5.6m 아래로 추락해 사망.



2025-10-15 과로사 1

경기 일산 / 쿠팡 일산2캠프에서 새벽배송을 하던 택배노동자 A씨가 뇌졸중으로 자택에서 쓰러져 사망.



2025-11-01 물체에맞음 1강원 원주 / 15시 50분경 / 대우건설이 시공하는 강원도 원주시 원동 다박골 재개발 공사 현장에서 하청업체 소속 노동자 A(50대)씨가 크레인 작업 중 적재함에 맞아 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 사망.2025-11-01 끼임 1전남 순천 / 10시 27분경 / 전남 순천시 서면 압곡리의 한 폐기물처리업체에서 작업 중이던 노동자 A(60대)씨가 기계에 끼여 사망.2025-11-01 끼임 1광주 / 8시 57분경 / 광주시 광산구 월계동 아파트 공사 현장에서 노동자 A(60대)씨가 작업대와 벽 사이에 끼여 사망.2025-11-01 떨어짐 1충남 금산 / 15시 5분경 / 충남 금산군 소재 축사 지붕에서 태양광 패널 설치를 위해 작업하던 노동자 A씨가 밟고 있던 채광창이 파손되며 떨어져 사망.2025-11-02 떨어짐 1광주 / 7시 28분경 / 광주시 동구 용연동의 한 주택 신축 공사 현장에서 노동자 A(63)씨가 약 4m 높이에서 추락해 사망.2025-11-02 깔림 1전남 고흥 / 15시경 / 전남 고흥군 과역면 신곡리의 한 도로에서 볏짚 압축기를 운전하던 농민 A(50대)씨가 밭도랑으로 빠진 기계에 깔려 사망.2025-11-03 사업장외교통사고 1경북 상주 / 5시 24분경 / 경북 상주시 화서면 청주영덕고속도로 화서나들목 인근을 달리던 25t 화물차가 앞서 가던 승용차를 추돌, 사고 직후 뒤이어 달려오던 8.5t 화물차가 25t 화물차 후미를 추돌했고 8.5t 화물차 운전자 A(50대)씨가 병원으로 옮겨졌으나 사망.2025-11-03 떨어짐 1충북 제천 / 16시 17분경 / 충북 제천시 봉양읍의 한 낚시터의 샌드위치 패널로 된 지붕 위에서 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 밟고 있던 패널의 일부가 떨어져 약 10m 아래 바닥으로 추락해 사망.2025-11-04 깔림 1충북 청주 / 10시 30분경 / 충북 청주시 청원구 내수읍 내수국궁장 사로 확장 공사 현장 포클레인 밑에서 작업하던 노동자 A(70대)씨가 메타세쿼이아에 깔려 사망.2025-11-04 떨어짐 1강원 인제 / 11시 17분경 / 강원도 인제군 북면의 한 쓰레기 선별장에서 조립식 건물 바닥 설치 작업을 하던 노동자 A(67)씨가 5.5m 아래로 떨어져 사망.2025-11-04 깔림 1경기 수원 / 10시 4분경 / 경기도 수원시 영통구 삼성전자로지텍 하청업체 사업장에서 홀로 하역 작업을 준비하던 8t 화물차 기사 A(30대)씨가 뒤로 넘어지면서 1.3m 아래 지상으로 추락했고, 동시에 떨어진 무게 340kg 철판 코일에 깔려 사망.2025-11-04 깔림 1대구 / 9시 23분경 / 대구시 중구 삼덕동의 한 주차장에서 기계식 리프트를 해체하던 일용직 노동자 A(50대)씨가 철제 구조물에 깔려 사망.2025-11-05 떨어짐 1강원 원주 / 9시 24분경 / 강원도 원주시 문막읍 한 폐기물 재활용업체에서 2~3m 높이의 기계에 끼인 이물질을 제거하다가 발을 헛디딘 노동자 A(40대, 몽골 출신)씨가 사망.2025-11-05 깔림 1경기 화성 / 9시 34분경 / 경기도 화성시 향남읍의 한 공구상가에서 컨테이너 외벽 철거 공사 중 쇠 지렛대를 이용해 컨테이너 외부 벽면을 부수는 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 내려앉은 지붕 밑에 깔려 사망.2025-11-05 중독 1경북 포항 / 8시 50분경 / 포항철강산업단지 내 포항제철소 스테인리스 압연부 소둔산세 공장에서 불화수소산(불산)이 55%인 액체가 누출돼 노동자 A(50대)씨가 숨지고 20~30대 3명이 화상을 입어 병원으로 이송됨. 포스코DX 하도급 업체 소속 노동자인 이들 4명은 전기케이블 설치를 위해 배관을 밟고 이동하던 중 배관이 파손되면서 불산에 노출된 것으로 알려짐.2025-11-06 깔림 7울산 / 14시 7분경 / 울산 남구 동서발전 울산화력본부에서 가로 25m, 세로 15.5m, 높이 63m 규모 노후 보일러 타워 5호기가 철거 도중 붕괴됨. 현장에서 보일러 타워 해체 작업 중이던 9명 중 7명이 매몰됨. 매몰된 7명은 동서발전이 시공을 맡긴 HJ중공업의 하청업체 코리아카코 소속이며, 1명의 정규직을 제외한 6명은 계약직 직원들로 알려짐. 14일 21시 57분경 마지막 7번째 사망자의 시신이 수습됨.2025-11-06 화재및폭발 1인천 / 15시경 / 인천 서구의 한 레미콘 제조 공장에 있던 차량 안에서 폭발 사고가 발생해 노동자 A(70대)씨가 사망. 차량 안에 굳은 콘크리트를 가스 용접기로 제거하다 폭발이 일어난 것으로 알려짐.2025-11-07 사업장외교통사고 1강원 원주 / 8시 30분경 / 강원도 원주시 반곡동의 한 왕복 6차로 도로에서 화물차 운전자 A(58)씨가 몰던 1t 화물차가 인도 방호 울타리를 들이받는 사고가 발생. 이 사고로 A씨는 병원으로 옮겨졌으나 사망.2025-11-07 떨어짐 1경북 영천 / 11시 1분경 / 경북 영천시 도남동의 한 철골 구조물 제조 공장 건물에서 지붕 판넬 교체 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 약 10m 아래 바닥으로 추락해 사망.2025-11-08 떨어짐 1경기 파주 / 14시경 / 경기도 파주시의 한 아스콘 공장의 10m 높이의 지붕 위에서 천막 작업을 하던 노동자 A(40대)씨가 추락으로 사망.2025-11-08 떨어짐 1전북 전주 / 12시 50분경 / 전북 전주시 덕진구의 한 연립주택 공사 중 발코니 바닥이 무너짐. 이 사고로 노동자 A(50대)씨가 떨어지는 물체에 머리를 맞고 사다리에서 떨어져 사망.2025-11-09 익사 3강원 고성 / 20시 30분경 / 강원도 고성군 한 육상양식장의 대형 저수조 안에서 현장소장 A(50대)씨와 노동자 B(20대, 스리랑카 출신)씨, C(30대, 스리랑카 출신)씨가 물이 가득찬 현장에서 숨진 채 발견됨. 3명 중 한 스리랑카 출신 노동자는 해당 업체 대표의 배우자가 운영하는 사천 가두리양식장 업체 소속이라는 점이 알려져, 규제를 피하기 위한 사업장 쪼개기 의혹이 제기됨.2025-11-10 사업장외교통사고 1제주 / 2시 9분경 / 쿠팡 제주1캠프에서 야간조로 새벽배송을 담당하던 특수고용직 배달 노동자 A(30대)씨가 전신주를 들이받아 같은 날 오후 3시 20분경 사망. 전국택배노동조합에 따르면 A씨는 며칠 전 부친상을 치르고 충분히 쉬지 못한 상태에서 업무에 복귀했고, 야간 2~3회 반복배송을 하다가 다시 물품을 받으러 캠프에 복귀하던 중 사망한 것으로 알려짐.2025-11-10 사업장외교통사고 1충남 천안 / 21시 55분경 / 충남 천안시 동남구 수신면 천안호두휴게소 2km 지점에서 1t 택배차가 앞서 가던 25t 카고트럭을 들이받음. 이 사고로 1t 택배차 운전자 A(55)씨가 사망.