박종현
2025-11-01 물체에맞음 1
강원 원주 / 15시 50분경 / 대우건설이 시공하는 강원도 원주시 원동 다박골 재개발 공사 현장에서 하청업체 소속 노동자 A(50대)씨가 크레인 작업 중 적재함에 맞아 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 사망.
2025-11-01 끼임 1
전남 순천 / 10시 27분경 / 전남 순천시 서면 압곡리의 한 폐기물처리업체에서 작업 중이던 노동자 A(60대)씨가 기계에 끼여 사망.
2025-11-01 끼임 1
광주 / 8시 57분경 / 광주시 광산구 월계동 아파트 공사 현장에서 노동자 A(60대)씨가 작업대와 벽 사이에 끼여 사망.
2025-11-01 떨어짐 1
충남 금산 / 15시 5분경 / 충남 금산군 소재 축사 지붕에서 태양광 패널 설치를 위해 작업하던 노동자 A씨가 밟고 있던 채광창이 파손되며 떨어져 사망.
2025-11-02 떨어짐 1
광주 / 7시 28분경 / 광주시 동구 용연동의 한 주택 신축 공사 현장에서 노동자 A(63)씨가 약 4m 높이에서 추락해 사망.
2025-11-02 깔림 1
전남 고흥 / 15시경 / 전남 고흥군 과역면 신곡리의 한 도로에서 볏짚 압축기를 운전하던 농민 A(50대)씨가 밭도랑으로 빠진 기계에 깔려 사망.
2025-11-03 사업장외교통사고 1
경북 상주 / 5시 24분경 / 경북 상주시 화서면 청주영덕고속도로 화서나들목 인근을 달리던 25t 화물차가 앞서 가던 승용차를 추돌, 사고 직후 뒤이어 달려오던 8.5t 화물차가 25t 화물차 후미를 추돌했고 8.5t 화물차 운전자 A(50대)씨가 병원으로 옮겨졌으나 사망.
2025-11-03 떨어짐 1
충북 제천 / 16시 17분경 / 충북 제천시 봉양읍의 한 낚시터의 샌드위치 패널로 된 지붕 위에서 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 밟고 있던 패널의 일부가 떨어져 약 10m 아래 바닥으로 추락해 사망.
2025-11-04 깔림 1
충북 청주 / 10시 30분경 / 충북 청주시 청원구 내수읍 내수국궁장 사로 확장 공사 현장 포클레인 밑에서 작업하던 노동자 A(70대)씨가 메타세쿼이아에 깔려 사망.
2025-11-04 떨어짐 1
강원 인제 / 11시 17분경 / 강원도 인제군 북면의 한 쓰레기 선별장에서 조립식 건물 바닥 설치 작업을 하던 노동자 A(67)씨가 5.5m 아래로 떨어져 사망.
2025-11-04 깔림 1
경기 수원 / 10시 4분경 / 경기도 수원시 영통구 삼성전자로지텍 하청업체 사업장에서 홀로 하역 작업을 준비하던 8t 화물차 기사 A(30대)씨가 뒤로 넘어지면서 1.3m 아래 지상으로 추락했고, 동시에 떨어진 무게 340kg 철판 코일에 깔려 사망.
2025-11-04 깔림 1
대구 / 9시 23분경 / 대구시 중구 삼덕동의 한 주차장에서 기계식 리프트를 해체하던 일용직 노동자 A(50대)씨가 철제 구조물에 깔려 사망.
2025-11-05 떨어짐 1
강원 원주 / 9시 24분경 / 강원도 원주시 문막읍 한 폐기물 재활용업체에서 2~3m 높이의 기계에 끼인 이물질을 제거하다가 발을 헛디딘 노동자 A(40대, 몽골 출신)씨가 사망.
2025-11-05 깔림 1
경기 화성 / 9시 34분경 / 경기도 화성시 향남읍의 한 공구상가에서 컨테이너 외벽 철거 공사 중 쇠 지렛대를 이용해 컨테이너 외부 벽면을 부수는 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 내려앉은 지붕 밑에 깔려 사망.
2025-11-05 중독 1
경북 포항 / 8시 50분경 / 포항철강산업단지 내 포항제철소 스테인리스 압연부 소둔산세 공장에서 불화수소산(불산)이 55%인 액체가 누출돼 노동자 A(50대)씨가 숨지고 20~30대 3명이 화상을 입어 병원으로 이송됨. 포스코DX 하도급 업체 소속 노동자인 이들 4명은 전기케이블 설치를 위해 배관을 밟고 이동하던 중 배관이 파손되면서 불산에 노출된 것으로 알려짐.
2025-11-06 깔림 7
울산 / 14시 7분경 / 울산 남구 동서발전 울산화력본부에서 가로 25m, 세로 15.5m, 높이 63m 규모 노후 보일러 타워 5호기가 철거 도중 붕괴됨. 현장에서 보일러 타워 해체 작업 중이던 9명 중 7명이 매몰됨. 매몰된 7명은 동서발전이 시공을 맡긴 HJ중공업의 하청업체 코리아카코 소속이며, 1명의 정규직을 제외한 6명은 계약직 직원들로 알려짐. 14일 21시 57분경 마지막 7번째 사망자의 시신이 수습됨.
2025-11-06 화재및폭발 1
인천 / 15시경 / 인천 서구의 한 레미콘 제조 공장에 있던 차량 안에서 폭발 사고가 발생해 노동자 A(70대)씨가 사망. 차량 안에 굳은 콘크리트를 가스 용접기로 제거하다 폭발이 일어난 것으로 알려짐.
2025-11-07 사업장외교통사고 1
강원 원주 / 8시 30분경 / 강원도 원주시 반곡동의 한 왕복 6차로 도로에서 화물차 운전자 A(58)씨가 몰던 1t 화물차가 인도 방호 울타리를 들이받는 사고가 발생. 이 사고로 A씨는 병원으로 옮겨졌으나 사망.
2025-11-07 떨어짐 1
경북 영천 / 11시 1분경 / 경북 영천시 도남동의 한 철골 구조물 제조 공장 건물에서 지붕 판넬 교체 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 약 10m 아래 바닥으로 추락해 사망.
2025-11-08 떨어짐 1
경기 파주 / 14시경 / 경기도 파주시의 한 아스콘 공장의 10m 높이의 지붕 위에서 천막 작업을 하던 노동자 A(40대)씨가 추락으로 사망.
2025-11-08 떨어짐 1
전북 전주 / 12시 50분경 / 전북 전주시 덕진구의 한 연립주택 공사 중 발코니 바닥이 무너짐. 이 사고로 노동자 A(50대)씨가 떨어지는 물체에 머리를 맞고 사다리에서 떨어져 사망.
2025-11-09 익사 3
강원 고성 / 20시 30분경 / 강원도 고성군 한 육상양식장의 대형 저수조 안에서 현장소장 A(50대)씨와 노동자 B(20대, 스리랑카 출신)씨, C(30대, 스리랑카 출신)씨가 물이 가득찬 현장에서 숨진 채 발견됨. 3명 중 한 스리랑카 출신 노동자는 해당 업체 대표의 배우자가 운영하는 사천 가두리양식장 업체 소속이라는 점이 알려져, 규제를 피하기 위한 사업장 쪼개기 의혹이 제기됨.
2025-11-10 사업장외교통사고 1
제주 / 2시 9분경 / 쿠팡 제주1캠프에서 야간조로 새벽배송을 담당하던 특수고용직 배달 노동자 A(30대)씨가 전신주를 들이받아 같은 날 오후 3시 20분경 사망. 전국택배노동조합에 따르면 A씨는 며칠 전 부친상을 치르고 충분히 쉬지 못한 상태에서 업무에 복귀했고, 야간 2~3회 반복배송을 하다가 다시 물품을 받으러 캠프에 복귀하던 중 사망한 것으로 알려짐.
2025-11-10 사업장외교통사고 1
충남 천안 / 21시 55분경 / 충남 천안시 동남구 수신면 천안호두휴게소 2km 지점에서 1t 택배차가 앞서 가던 25t 카고트럭을 들이받음. 이 사고로 1t 택배차 운전자 A(55)씨가 사망.