로이터/연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 11월 27일 미국 플로리다주 팜비치에서 군인들과 통화한 뒤 기자들과 대화하고 있다.미국은 우크라이나와 팔레스타인 가자지구에 대한 직접적 군사 개입을 회피한다. 그러면서도 중남미 지역의 베네수엘라에 대해서는 직접적 개입을 불사할 모양새다.올 한 해 동안 도널드 트럼프 미국 대통령에게 시달리지 않은 나라는 거의 없지만, 베네수엘라는 특히 많이 시달렸다. 3월 16일에는 베네수엘라 출신 미국 이민자 238명이 몸에 문신이 있다는 이유로 베네수엘라 마약·폭력 조직 '트렌 데 아라과(TdA)'의 조직원으로 지목돼 엘살바도르로 추방됐다.이어 3월 24일에는 "베네수엘라에서 석유와 가스를 구매하는 국가에 25%의 관세를 부과하겠다"라는 위협적인 문구가 트럼프의 트루스소셜 계정에 등장했다. 그달 31일 발표되는 상호관세 부과로 인해 전 세계가 '관세'라는 단어에 특히 민감할 때였다.5월 26일에는 미국이 싫어하는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 통합사회주의당(PSUV)이 총선에서 82.68%로 승리했다는 보도가 나왔다. 3개월 뒤인 8월 18일, 미국이 마약 카르텔에 대응하고자 이지스함 3척을 36시간 이내에 베네수엘라 해역에 파견한다는 보도가 <로이터>에서 나왔다.9월 5일에는 트럼프가 베네수엘라를 직접 타격하는 방안을 검토 중이라는 보도가 CNN에서 나왔고, 미군이 베네수엘라 인근 공해상에서 마약 밀매선을 격침했다는 보고가 피터 헤그세스 미국 전쟁부 장관의 엑스 계정에 나타났다. 10월 10일에는 베네수엘라 야권 지도자인 마리아 코리나 마차도가 노벨평화상 수상자로 발표됐다. 12월 2일에는 트럼프가 백악관 내각회의에서 베네수엘라에 대한 지상 공격을 예고했다.미국은 베네수엘라 마약이 자국에 해롭다는 명분을 내세워 군사적 압박을 가하고 있지만, 이것이 진짜 이유가 아니라는 점은 명백해 보인다. 베네수엘라의 반미·진보 정권을 몰아내고 이 나라의 석유에 손을 담그며, 중남미에 대한 중국의 영향력을 견제하는 것이 미국의 궁극적 목적으로 추정된다.미국은 처음에는 중남미를 신사적으로 대했다. 스페인의 제국주의 침략으로 인한 상처를 보듬으면서 이 지역에 접근했다. 그 모습은 제국주의 일본이 동아시아 각국에 접근할 때와 비슷한 면이 있었다.일본은 함포외교 같은 군사적 카드를 앞세워 동아시아 국가들을 위협하는 한편, 중국으로부터의 자주독립을 지원하겠다는 명분을 내세워 자국의 행동을 합리화했다. 일본은 강화도사건을 수습하는 1876년의 조일수호조규(강화도조약) 제1조에 "조선국은 자주국"이라는 문구를 넣었다. 자국이 조선에 접근하는 목적이 조선과 청나라의 종속관계를 깨트리고 조선의 자주독립을 지원하는 데 있음을 보여주기 위한 것이었다.일본은 청일전쟁 승리 뒤에 러시아와 대결하는 과정에서 동양평화론을 부각시켰다. 자국이 조선에서 러시아를 몰아내고 러시아에 맞서 싸우고자 하는 것은 동양평화를 위한 일이라고 선전했다.안중근은 자신이 한때 일본에 기대를 걸었던 것은 일본이 러시아의 동양 침략을 막아주리라는 생각 때문이었다고 <동양평화론>에 썼다. 그는 "일본과 러시아가 개전할 때 일본천황이 선포하는 글에 '동양평화를 유지하고 대한독립을 공고히 한다'라고 했다"라며 "이와 같은 대의가 청천백일의 빛보다 더 밝았"다고 회고했다.일본이 1931년에 만주사변을 도발해 중국 독점 야욕을 노출하기 전까지, 영국·미국 등은 일본의 전쟁 도발과 오키나와·대만·한국 강점을 지지했다. '동아시아의 자주독립을 지원한다', '동양평화를 지킨다'는 선전전의 결과로 일본에 대해 호의적인 여론이 유럽과 미국에 조성된 것도 이런 상황을 만든 한 가지 배경이다.