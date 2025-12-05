▲
"중국인 집주인"을 강조한 EBS 섬네일(위) 문제를 지적하자 EBS 김유열 사장이 공유된 페이스북 게시물에 댓글로 사과문(아래)을 남겼습니다.유튜브 / 페이스북
[중국인 집주인과 전세 계약했다가 2억 빚더미 절망한 여자] - EBS
EBS 유튜브 채널에 게시된 프로그램의 섬네일 문구입니다. 영상의 제목은 "무턱대고 계약한 전셋집 하나로 인생이 송두리째 바뀐 사람들│계약도 특약도 의미 없었다…"였지만, 섬네일에서는 유독 '중국인'을 강조했습니다.
영상은 전세 사기를 주제로 다루고 있었으며, 피해자가 계약서상의 근저당권 문제로 전세금을 잃은 경우였습니다. 집주인이 중국인이라서 사기를 당한 게 아니라, 근저당 설정을 제대로 확인하지 못한 것이 문제의 본질이었고 집주인이 중국인이었을 뿐입니다. 실제 방송 내용 역시 근저당 확인의 중요성을 강조하고 있습니다.
저는 이 두 사례를 페이스북에 공유하며, 특정 국가나 민족에 대한 혐오는 위험하며 여론에 지대한 영향을 미치는 방송사는 더더욱 신중히 해야 한다고 지적했습니다. 많은 분이 공감해 주셨고, 특히 EBS 관련 글은 공유를 통해 EBS 사장에게까지 전달되었습니다.
다행히 EBS 사장은 "잘못되었습니다. 시정하였고 재발하지 않도록 명심하겠습니다. 인종이나 국적 등으로 차별하면 안 됩니다"라며 사과 댓글을 남겼습니다. 이후 해당 영상의 섬네일 문구는 "2억 빚더미 지옥이 시작됐다. 외국인 집주인과 전세 계약한 결과"로 수정되었습니다.
반면, SBS에는 제 지적이 닿지 않았는지 아니면 문제가 없다고 판단한 건지 모르겠지만 두 달이 지난 지금도 자극적인 제목은 그대로입니다.
'국적'이 사기의 원인?