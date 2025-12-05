뉴스1

[쿠팡 중국인 전 직원이 韓 3400만 명 개인정보 털어간 방법] – 뉴스 1

정보 유출의 원인 중 하나로 "장기 유효 인증키 관리 부실"이 있다는 내용인데, 제목은 중국인 전 직원을 강조하고 있습니다.최근 쿠팡에서 이름, 주소, 전화번호 등 3370만 건에 달하는 개인정보가 유출되는 초유의 사태가 발생했습니다. 전 국민을 불안에 떨게 만든 이 사건에서도 언론의 시선은 엉뚱한 곳을 향하고 있습니다. 경찰이 지목한 유력한 용의자가 중국인이라는 사실이 알려지자, 보도는 일제히 '중국인'에 초점을 맞추기 시작했습니다.많은 매체가 이처럼 "중국인 전 직원"을 헤드라인으로 뽑으며, 중국인이 한국인의 정보를 털어갔다는 식의 자극적인 프레임을 씌우고 있습니다. 이번 사태는 범인이 중국인이라서가 아니라, 보안 시스템의 허점을 파고든 범죄자가 쿠팡이 고용한 중국인일 뿐입니다. 하지만 언론이 쿠팡 대신 중국인을 강조하는 사이, 직장인 익명 게시판에 올라온 "쿠팡 내부 IT 인력 절반이 중국인"이라는 검증되지 않은 글까지 기사화되며 중국인이라서 문제라는 이야기가 퍼지고 있습니다.범죄의 원인을 기업의 보안 시스템 부재가 아닌 특정 민족성으로 돌리려는 전형적인 갈라치기이자 혐오 조장입니다. 수천만 명의 개인정보가 탈취된 이 사건의 본질은 보안에 취약한 거대 플랫폼 기업의 관리 부실입니다. 그러나 언론이 중국인 범죄를 부각하는 순간, 쿠팡이 져야 할 무거운 책임은 슬그머니 뒷전으로 밀려나고 대중의 분노는 중국인 전체로 향하게 됩니다. 어쩌면 이는 쿠팡이 현 상황에서 가장 바라는 바일지도 모릅니다.