wiki commons

일본 도쿄 지요다구에 있는 야스쿠니신사44세 때의 칼럼에도 나타나듯이 다카이치는 A급 전범들이 사면받은 거나 마찬가지라는 입장을 취하고 있다. 그런 그가 자신의 소신과 충돌하는 정반대 결정을 내놓았다. 내각의 공식 결정과 총리 개인의 소신은 다를 수 있지만, 그가 이번 결정을 쉽게 내릴 수 있었던 것은 과거의 선례가 있기 때문이다.2010년 6월 8일에 취임한 민주당 소속의 간 나오토 총리도 같은 해 8월 20일에 참의원 의원의 질의에 답하는 과정에서 이 문제를 다뤘다. 참의원 홈페이지의 질문주의서(質問主義書) 코너에 게시된 나오토 총리의 답변서는 "사면된 자는 없다"라고 한 뒤, 전범 유족을 지원하는 등의 각종 조치는 "전범을 사면하는 것은 아니다"라고 선을 그었다. 이런 선례가 있기 때문에 다카이치가 이번 결정을 내리는 것은 그리 어렵지 않았을 것이다.공식적으로 전범을 사면하지도 않은 상태에서 일본 정부는 전범들이 제사를 받는 야스쿠니신사에 총리를 참배시키거나 아니면 총리의 공물료 납부를 묵인했다. 다카이치 칼럼에도 언급됐듯이 일본 정부는 '전범을 국내법상 범죄자로 인정하지 않는다'는 입장을 내세웠다. 국제재판에서 전범으로 규정됐든 아니든 일본 국내적으로는 범죄자 취급을 하지 않겠다는 식의 입장을 내세우며 그들을 비호했던 것이다.이는 전쟁범죄에 대한 일본 정부의 이중적이고 기회주의적인 면모를 보여준다. 일본은 미국 등을 의식해 전범을 과감히 사면하지 못했다. 그러면서도 전범을 사실상 사면하는 듯이 함으로써 극우세력이 야스쿠니신사에서 전범들을 추모할 수 있도록 만들었다.지금 일본이 해야 할 것은 전범을 공식적으로 사면했는지 아닌지를 재확인해 주는 것이 아니다. 이번 같은 공식 결정을 무의미하게 만드는 그간의 각종 꼼수가 잘못됐음을 확인하고 전쟁범죄와 전범에 대한 입장을 명확히 하는 것이다.