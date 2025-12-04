▲
2024년 12월 21일 서울 광화문앞에서 열린 ‘윤석열 파면-처벌, 사회대개혁 촉구 범국민촛불대행진’에 참여한 시민들이 응원봉(탄핵봉), 피켓 등을 들고 거리행진을 하고 있다.권우성
정훈님, 2022년 3월 윤석열의 대통령 당선을 알리는 <오마이뉴스>의 헤드라인 기사 제목은 '혐오가 이겼다'
였습니다. 여성, 이주노동자, 노조, 시민단체 등을 혐오·배제하는 '갈라치기' 선거 전략의 승리였기 때문입니다. 당시 인터뷰에서 홍성수 숙명여대 법학부 교수는 말합니다. "혐오로 한 번 재미를 본 세력은 언제든 그것을 향후 통치술로 사용할 수 있다"라고요.
그리고 실제로 윤석열은 자신과 다른 생각을 가진 이들을 모조리 '종북 반국가 세력'으로 규정하고 이들에 대한 무력 사용을 정당화하는 위헌·위법한 '비상계엄'을 최후의 정치 수단으로 사용했습니다. 어려운 정치적 국면을 소통이나 정책으로 전환하기는커녕 극단적인 형태의 혐오로 뚫어내려고 한 것은, 그가 일전에 혐오를 통해 성공한 기억이 있기 때문일 겁니다.
"윤 어게인"을 사라지게 하기 위해선 우선 내란 범죄에 대한 엄정한 수사와 처벌이 필요하겠지만, 더불어 혐오를 무기로 삼는 극우의 팽창과 이를 이용하는 혐오 정치를 어떻게 막느냐도 중요한 과제입니다. 극우세력은 "○○ 때문에 당신의 삶이 힘든 것이다. ○○을 없애자, 근절하자"라고 호도할 것이고, 그러한 프레임이 계속 위세를 떨치는 이상 진정한 '내란 청산'도 쉽지 않습니다. 윤석열이 죗값을 치르더라도, 윤석열이 남긴 혐오의 잔재는 청산되지 않고 수많은 사람을 괴롭힐 테니까요.
결국 저는 다시 윤석열을 끌어내렸던 '광장'을 되돌아보게 됩니다. 광장에서 나온 약자·소수자들의 목소리들을 외면하지 않고, 다양성을 존중하는 사회적 구조를 만들어 나가고, 혐오에 맞섰던 '연대'의 정신을 사회통합으로 이어갈 수 있도록 법과 제도를 정비하는 것. 지금 시점에서 꼭 실현해야 할 정치적 과제라는 생각이 듭니다.
"청년들에게 광장에 참여한 동기를 질문했을 때는 '비상계엄에 대한 충격'(73.2%)이 가장 높았고, '중요하게 생각하는 사회문제를 개선하기 위해서(36.2%)라고 응답한 비율은 가장 낮았다. 하지만 광장을 경험해본 청년들은 사회대개혁을 가장 강력하게 요구하게 된다. 이것이 바로 광장이 가진 '가능성'이다. 광장에서 시민들은 다양한 발언을 통해 여러 소수자, 약자의 삶과 고충을 접하고 그럼으로써 서로의 어려움을 이해하고 나아가 공감하게 된다."(<광장 이후>91~92p)
이재정 윤석열퇴진을위해행동하는청년들(윤퇴청) 대표가 윤석열 퇴진 집회에 참여한 청년 954명을 설문 조사해 분석한 내용은 시사하는 바가 큽니다. 참가자의 63.1%가 광장의 주요 요구사항 네 가지 중 1순위를 '사회 대개혁을 위한 사회문제를 해결하는 것'으로 꼽았기 때문입니다(윤퇴청이 제시한 다른 요구사항들은 '내란범죄 책임자 처벌', '윤석열 탄핵 최종 완수', '탄핵 이후 국정 안정' ). '내란 처벌' 그 이상의 사회 개혁이 광장의 요구였고, 동시에 광장의 연대와 다양성의 정신을 결코 잊어서는 안 된다는 이야기일 겁니다.
"노동자, 농민, 여성, 성소수자, 장애인, 온갖 시민, 우리가 각자의 자리에서 어떤 정체성으로 어떤 부침을 겪고 있든 불법 계엄이라는 국가 폭력에 관통당한 경험으로, 그 고통으로 이미 연결되어 있다는 감을 잃지 않는다면, 잊지 않는다면 괜찮지 않을까"(황정은 < 작은 일기>, 186p)
'고통으로 이미 연결되어 있다는 감'이라는 말에서, 저는 문득 한강 작가가 '사랑'의 정체로 언급한 "우리의 가슴과 가슴 사이를 연결해 주는 금실"을 떠올렸습니다. 결국 우리가 광장에서 획득한 '금실'이, 민주주의를 훼손했던 이들과 윤석열이 남기고 간 혐오를 이기는 실마리가 되리라 믿습니다. 12월 3일이 모두의 가슴 속에 있는 '금실'을 되새기는 날이 되었으면 합니다.
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요!
후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0)