넷플릭스

<케이팝 데몬 헌터스>에 한강이 나오는 장면대도시 한복판에 원시적인 무인도 하나가 의연하게 자리하고 있다는 것은 경이롭다. 그 공간을 탄생시킨 한강은 거대한 은총이다. 한강은 고밀도 메트로폴리탄의 숨통을 틔워주는 여백이다. 만일 그 바람길이 없다면 여름에 열섬은 더욱 가혹할 것이고, 강에서 발생하던 수분 순환이 줄어 기온 편차도 커질 것이다. 그리고 폭우가 내릴 때 범람 위험이 켜져 배수 인프라 부담이 늘어날 것이다. 무엇보다도 여러 산이나 궁궐들처럼 한강은 시민들의 빡빡하고 팽팽한 일상을 이완시켜 준다.하지만 한강은 그 거대한 부피에도 불구하고 접촉면이 너무 비좁다. 자동차 도로 때문에 보행 접근로가 매우 제한되어 있고, 삭막한 콘크리트 구조물들 때문에 강변의 서정을 만끽하기가 너무 어렵다. 그래서 서울의 매력적인 장소로 별로 언급되지 않고, 인스타그램 등 소셜네트워크서비스(SNS)에서도 많이 등장하지 않는다.한류의 새로운 기폭제가 된 <케이팝 데몬 헌터스>에서 서울이 어떻게 묘사되는지 살펴보자. 그 작품은 탁월한 음악에 감동적인 서사를 녹여내 세계적인 반향을 불러일으켰다. 또 한 가지 빼놓을 수 없는 것이 공간으로, 한옥, 골목, 성곽길, 식당, 목욕탕, 남산 등 외국에서 찾아보기 어려운 풍경들이 다채롭게 펼쳐진다.한강이 잠깐 나오는데 철교를 지나는 전철에서 주인공들이 악귀들과 싸우는 장면이다. 아득한 배경으로 스쳐 지나갈 뿐, 중심적인 무대가 되지는 못한다. 메기 강 감독은 서울의 여러 얼굴을 있는 그대로 보여주려 했지만, 한강은 그녀에게 그다지 인상적으로 다가가지 않았던 듯하다.<케데헌>은 서울의 평범한 일상을 산뜻하게 재현했다. 그 소재로 채택된 공간들의 공통점은 '휴먼 스케일'이라는 점이다. 그 장소들은 외국인들에게 각별한 느낌을 줄 뿐 아니라, 시민들의 마음을 아늑하게 품어준다. 그런데 오세훈 서울시장은 그런 보물들을 보존하기는커녕 엉뚱한 공사로 경관을 망가뜨리고 있다. 종묘 맞은 편의 고층 빌딩, 광화문 광장의 '받들어 총' 조형물, 뜬금없이 등장하여 걸핏하면 멈춰버리는 한강버스.이 모든 것은 서울의 랜드마크가 되지 못할 뿐 아니라, 시민의 생명을 위협하기도 한다. 한강버스의 부실함에 대해 비판이 일자 오세훈 시장은 "안전 문제를 정치 공세의 도구로 삼는 행태는 바람직하지 않다"고 했는데, 시민의 안위를 돌보는 것이 정치의 최우선 책무라는 것을 부정하는 몰지각한 발언이다. 그는 정치인으로서 최소한의 식견과 자질도 갖추지 못했음을 스스로 선언한 셈이다.