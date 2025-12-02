AFP 연합뉴스

11월 14일 중국 베이징에 있는 일본대사관 입구에서 중국 보안 요원이 경계를 서고 있다.패망 이후의 일본은 대만을 한국과 달리 대우했다. 일본은 한국과는 평화조약을 체결하지 않았지만, 대만과는 매우 신속히 체결했다. 1952년 4월 30일 자 <경향신문>은 "28일 외무성에서는 중일평화조약에 일본이 조인하였음을 발표했다"는 일본발 보도를 그대로 실었다.화일(華日)평화조약으로도 불리는 이 조약은 대만을 사실상 중국 전체의 대표자로 인정했다. 이 조약의 부속교환공문은 '현재 중화민국정부의 지배하에 있으며 또한 향후 속할 모든 영역에' 조약이 적용된다고 규정했다. 대만이 중국 전체를 지배하지 못하는 현실을 인정하면서도 대만이 대륙중국에 대해 권리를 갖고 있음을 인정해줬던 것이다.일본은 패망 후에도 한국을 식민지처럼 대하려 했다. 그래서 한국인들을 분노케 만들었다. 그런데 옛 식민지인 대만을 대하는 일본의 태도는 달랐다. 대만을 중국 전체의 정부로 사실상 인정하는 위 조약이 그것을 보여준다.일본은 한국 전체는 식민지로 만들었지만, 중국 전체는 그렇게 하지 못했다. 중국의 일부만 식민지로 만들었을 뿐이다. 중국은 일본이 정복하지 못한 거대한 산이다. 일본은 그런 중국을 대표하는 정부가 대만 정부라고 인정했다. 과거의 식민지를 대하듯이 대만을 대하지 않고, 강대국 중국을 대하는 태도로 대만을 대했던 것이다. 대만과 협력해 중국에 역침투하겠다는 일본의 '성의'를 보여주는 일이다.대만의 중국 대표권을 인정하는 일본의 방침은 미·중의 핑퐁외교로 새로운 국면이 열리던 1972년에 변화를 맞이했다. 베트남전쟁의 실패를 만회하기 위해 중화인민공화국의 협력이 필요했던 미국이 이 나라의 중국 대표권을 인정하려는 기미를 보이자, 일본은 신속히 대만과의 정치적 관계를 정리하고 중국과의 국교를 정상화했다.이 때문에 오랫동안 수면 밑으로 내려갔던 일본의 대만 정책이 버락 오바마 집권기 이후의 대중국 강경책 속에서 되살아나고 있다. 미국에 편승하는 듯하면서도 독자적으로 중국을 압박하고자 하는 일본의 욕망이 대만과의 제휴를 통해 점차 강하게 표출되고 있다. 요시다 시게루 내각하에서 발현된 그런 욕망이 다카이치 사나에를 통해 분출되고 있다.