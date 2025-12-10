기사를 스크랩했습니다.
아이와 엄마 (자료사진, 이 기사의 내용과 관련 없습니다)연합뉴스

육아휴직 후 복직해 나는 중요한 결정을 내렸다. 출장이 많은 부서가 아닌, 출장이 매우 적은 부서로 희망부서 이동 신청을 한 것이다. 내가 입사 후 주로 담당하던 업무는 외부 이해관계자와의 미팅이 잦았고, 지방 출장도 종종 있었다. 하지만 복직 후 현실은 달랐다. 아침 8시에 아이를 어린이집에 맡기고, 저녁 6시에 픽업해야 하는 일정표 안에서 출장은 사치였다.

"내일 출장 가능하세요? 오전 회의라 아침 일찍 출발해야 하는데."

상사의 질문에 복직 전 나는 언제나 즐거움 마음으로 "네"라고 대답했다. 출장은 기분전환도 되고, 새로운 경험이 됐기 때문이다. 하지만 복직 후 나는 당장에 출퇴근이 문제인 상황에서 출장은 언감생심 꿈도 못 꿨다. 결재권이 나에게 있긴 했지만, 협조와 참조라인에 넣어야 할 사람들이 늘어났다. 내가 꽤 긴 출장을 갈 땐 남편이 휴가를 내야했고, 도우미 선생님이 계실 땐 도우미 선생님의 이른 출근과 늦은 퇴근을 조율해야 했다. 그 순간 나는 깨달았다. 나는 더 이상 '혼자' 일정을 조율할 수 있는 직장인이 아니라는 것을.

그래서 나는 선택했다. 최대한 외부 이해관계자를 줄이고, 내부 업무 중심으로 일할 수 있는 부서로. 쌩 맞벌이로 아이를 키울 때(그러니까 부부 외에 어떤 조력도 없는 상황에서) 내 근로의욕이나 일적인 욕심, 개인 성장에 대한 건 포기해야 가능했다.

만나는 사람이 줄면, 기회도 준다

부서 이동 후 달라진 건 명확했다. 만나는 사람이 줄었다. 당연히 네트워크도 제한적일 수밖에 없다. 일하는 즐거움이나 보람, 성취감도 줄어든 게 사실이다.

외부 미팅에서 오는 긴장감과 성과, 새로운 정보와 인사이트. 그런 것들이 주는 자극은 분명 존재한다. 하지만 그런 자극은 대부분 '시간의 유연성'을 가진 사람들에게만 주어진다. 갑자기 잡히는 미팅, 저녁에 이어지는 네트워킹 자리, 1박 2일 워크숍. 이 모든 것이 워킹맘에게는 '사전 조율'이 필요한 일이다.

"다음 주 수요일 저녁에 업체 간담회 어때요? 식사 겸 해서."
"아, 저는... 저녁은 어려울 것 같은데 점심은 어떠세요?"

이런 대화가 몇 번 반복되면, 자연스럽게 나는 '저녁 미팅 명단'에서 제외된다. 누가 나쁜 게 아니다. 그냥 효율의 문제다. 매번 일정 조율이 필요한 사람보다, 바로 OK 할 수 있는 사람과 일하는 게 편하니까.

"오늘 회식인데, 안 오시죠?"

복직 후 3년이 지났지만, 나는 저녁 회식을 간 적이 없다. 정확히는 '갈 수 없었다'. 현재 육아기 근로시간 단축을 쓰며 아이를 하원시킨다. 그런데 저녁 7시 회식? 앞뒤가 안 맞는다.

처음 몇 번은 미안한 마음에 이런저런 설명을 늘어놓았다.

"죄송한데, 아이 픽업 시간 때문에 저녁 회식은 어려울 것 같아요. 점심 회식은 괜찮은데..."

저녁 회식의 모습.pixabay

요새는 문화가 많이 바뀌어서 점심 회식도 종종 열린다. 하지만 저녁 회식을 완전히 대체하진 못한다. 점심은 '일과 중'이니까. 회식은 '일과 후'의 문화니까. 그렇게 몇 번 빠지고 나니, 이제는 묻지도 않는다. 나는 이미 '회식 불참자 명단'에 고정 등록된 사람이다. 억울한 건 아니다. 실제로 못 가니까. 하지만 회식 자리에서 오가는 정보와 인적 친밀감은 분명 포기한 게 사실이다.

회식 자리에서는 인사이동, 업무분장, 고위직 관리자들의 관심사 등에 관한 이야기가 종종 오고 간다. 팀장이 "우리 팀의 주요 평가지표는 결국 OO"라고 말하고, 동료가 "이런 점에서 요새 업무 고충이 많다"라고 털어놓은 고민. 이런 정보와 고충 들은 회의록에 남지 않는다. 하지만 이런 정보들이 쌓여서 '조직 내 입지'가 된다.

출장은 '선택받은 자의 특권'

출장이 적은 부서로 옮긴 뒤, 나는 안정을 얻었다. 하지만 동시에 '성장의 기회'에서도 멀어졌다. 출장은 단순히 지방에 가는 게 아니다. 새로운 프로젝트, 중요한 미팅, 핵심 이해관계자와의 접점이다.

"이번 ○○ 프로젝트 담당자 누구로 할까요? 현장 미팅이 많아서 출장 가능한 사람이어야 하는데."

이 대화에서 워킹맘은 자동으로 제외된다. 묻지도 않는다. '어차피 안 될 거'라는 전제하에 명단이 짜진다.

<한국에서 '워킹맘'으로 살아가기>(노성숙 외, 2012)에서는 이런 표현이 나온다. "모래주머니 달고 뛰는 전력질주". 일과 가정이라는 양 트랙을 오가며 뛰어다니는 워킹맘의 모습을 표현한 말이다.

같은 연구에서 한 워킹맘은 이렇게 말했다. 함께 입사한 남자 동료는 낮밤을 가리지 않고 일에 매진할 때, 자신은 어린아이들 때문에 일찍 퇴근해야 했고, 결국 다른 점수가 더 높았던 자신보다 남자 동료가 승진했다고.

'낮밤 가리지 않고 일한다'는 말 속에는 출장, 회식, 야근이 모두 포함되어 있다. 그리고 워킹맘은 그 모든 것에 '모래주머니'를 달고 뛴다. 아이 픽업 시간, 어린이집 연락, 남편과의 일정 조율. 이 모든 것이 모래주머니다.

문제는 조직이 이 모래주머니를 인정하지 않는다는 점이다. 오히려 "왜 저 사람은 느리게 뛰지?" "왜 저 사람은 끝까지 안 뛰지?"라고 평가한다. 모래주머니의 무게는 보이지 않으니까.

최근 작년도 업무로 정부포상을 받았다. 그 덕분에 4박 6일의 좋은 연수 기회를 얻게 됐다. 아이를 낳은 후 처음, 복직 후 처음으로 받는 장기 출장 기회였다. 남편에게 슬쩍 말했다.

"연수 기회가 생겼는데... 4박 6일이야. 12월에."

남편은 흔쾌히 대답했다.

"그래? 그럼 내가 5일 유급휴가 쓸게."

고마웠다. 정말로. 하지만 동시에 서글펐다. 내가 출장을 가려면, 남편이 12월에 유급휴가를 5일이나 써야 하는 상황. 12월은 연말 업무로 바쁜 시기인데, 남편은 그 시간에 아이를 돌보기 위해 휴가를 내야 한다. 반대로 남편이 출장 갈 때는 어떨까? 일상에 별다른 문제가 생기지 않는다. 왜 엄마의 출장은 이렇게 복잡할까? 왜 엄마의 성장 기회는 가족 전체의 '특별 체제'를 필요로 할까?

'배려'라는 이름의 배제

워킹맘은 '배려'라는 이름의 배제를 당한다.pixabay

가끔 이런 말을 듣는다.

"○○씨는 애기 있으니까 가급적 출장 안 시키려고 배려하는 거예요."

고마운 말이다. 정말로. 하지만 동시에 씁쓸하다. 배려는 선택권을 준다는 뜻이어야 하는데, 현실에서의 배려는 '자동 제외'를 의미하기 때문이다.

나는 묻고 싶다. 정말로 배려라면, 왜 남성 동료에게는 "애기 있으니까 출장 어떠세요?"라고 먼저 물어보지 않을까? 왜 워킹대디에게는 자동 제외가 적용되지 않을까? 결국 이 '배려'는 젠더화된 배려다. 엄마에게만 적용되는 배려. 그리고 그 배려의 대가는 경력 기회의 축소다.

출장 적은 부서를 선택한 것. 회식을 포기한 것. 네트워크를 축소한 것. 이 모든 선택을 나는 후회하지 않는다. 왜냐하면 이 선택이 없었다면, 나는 지금 이 자리에 없을 테니까. 복직 후 1~2년 차에 가장 많은 여성이 경력을 단절한다. 나는 그 통계에 포함되지 않기 위해, 나의 '일적 욕심'을 일부 내려놓았다. 성취감을 조금 줄이는 대신, 지속 가능성을 택했다.

하지만 이게 정답일까? 워킹맘이 일과 육아를 병행하기 위해 '기회를 포기'해야 하는 구조. 출장 가능 여부, 회식 참여 여부가 승진의 기준이 되는 평가 시스템. 엄마의 출장 하나에 남편의 5일 유급휴가가 필요한 현실. 이런 것들이 과연 합리적일까?

문제는 개인의 선택이 아니라, 선택을 강요하는 구조다. 출장과 회식이 '헌신'의 증거가 되고, 그 헌신을 할 수 없는 사람은 자동으로 '덜 헌신적인 직원'으로 분류되는 시스템. 모래주머니를 달고 뛰는 사람과 맨몸으로 뛰는 사람을 같은 기준으로 평가하는 조직. 이 구조가 바뀌지 않는 한, 워킹맘은 계속 보이지 않는 승진 사다리 앞에서 멈춰 설 수밖에 없다.

나는 12월에 처음으로 4박 6일 연수를 간다. 설레지만 미안하고, 기대되지만 무겁다. 이 감정이, 언젠가는 '당연한 기회'를 누리는 가벼움으로 바뀌길 바란다. 워킹맘의 출장이 더 이상 '가족의 희생'을 전제로 하지 않는 날이 오길 바란다. 그리고 모래주머니를 달고 뛰는 워킹맘들이, 그 무게만큼 더 인정받는 날이 오길 바란다.


