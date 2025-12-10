pixabay

"이번 ○○ 프로젝트 담당자 누구로 할까요? 현장 미팅이 많아서 출장 가능한 사람이어야 하는데."

"연수 기회가 생겼는데... 4박 6일이야. 12월에."

"그래? 그럼 내가 5일 유급휴가 쓸게."

저녁 회식의 모습.요새는 문화가 많이 바뀌어서 점심 회식도 종종 열린다. 하지만 저녁 회식을 완전히 대체하진 못한다. 점심은 '일과 중'이니까. 회식은 '일과 후'의 문화니까. 그렇게 몇 번 빠지고 나니, 이제는 묻지도 않는다. 나는 이미 '회식 불참자 명단'에 고정 등록된 사람이다. 억울한 건 아니다. 실제로 못 가니까. 하지만 회식 자리에서 오가는 정보와 인적 친밀감은 분명 포기한 게 사실이다.회식 자리에서는 인사이동, 업무분장, 고위직 관리자들의 관심사 등에 관한 이야기가 종종 오고 간다. 팀장이 "우리 팀의 주요 평가지표는 결국 OO"라고 말하고, 동료가 "이런 점에서 요새 업무 고충이 많다"라고 털어놓은 고민. 이런 정보와 고충 들은 회의록에 남지 않는다. 하지만 이런 정보들이 쌓여서 '조직 내 입지'가 된다.출장이 적은 부서로 옮긴 뒤, 나는 안정을 얻었다. 하지만 동시에 '성장의 기회'에서도 멀어졌다. 출장은 단순히 지방에 가는 게 아니다. 새로운 프로젝트, 중요한 미팅, 핵심 이해관계자와의 접점이다.이 대화에서 워킹맘은 자동으로 제외된다. 묻지도 않는다. '어차피 안 될 거'라는 전제하에 명단이 짜진다.<한국에서 '워킹맘'으로 살아가기>(노성숙 외, 2012)에서는 이런 표현이 나온다. "모래주머니 달고 뛰는 전력질주". 일과 가정이라는 양 트랙을 오가며 뛰어다니는 워킹맘의 모습을 표현한 말이다.같은 연구에서 한 워킹맘은 이렇게 말했다. 함께 입사한 남자 동료는 낮밤을 가리지 않고 일에 매진할 때, 자신은 어린아이들 때문에 일찍 퇴근해야 했고, 결국 다른 점수가 더 높았던 자신보다 남자 동료가 승진했다고.'낮밤 가리지 않고 일한다'는 말 속에는 출장, 회식, 야근이 모두 포함되어 있다. 그리고 워킹맘은 그 모든 것에 '모래주머니'를 달고 뛴다. 아이 픽업 시간, 어린이집 연락, 남편과의 일정 조율. 이 모든 것이 모래주머니다.문제는 조직이 이 모래주머니를 인정하지 않는다는 점이다. 오히려 "왜 저 사람은 느리게 뛰지?" "왜 저 사람은 끝까지 안 뛰지?"라고 평가한다. 모래주머니의 무게는 보이지 않으니까.최근 작년도 업무로 정부포상을 받았다. 그 덕분에 4박 6일의 좋은 연수 기회를 얻게 됐다. 아이를 낳은 후 처음, 복직 후 처음으로 받는 장기 출장 기회였다. 남편에게 슬쩍 말했다.남편은 흔쾌히 대답했다.고마웠다. 정말로. 하지만 동시에 서글펐다. 내가 출장을 가려면, 남편이 12월에 유급휴가를 5일이나 써야 하는 상황. 12월은 연말 업무로 바쁜 시기인데, 남편은 그 시간에 아이를 돌보기 위해 휴가를 내야 한다. 반대로 남편이 출장 갈 때는 어떨까? 일상에 별다른 문제가 생기지 않는다. 왜 엄마의 출장은 이렇게 복잡할까? 왜 엄마의 성장 기회는 가족 전체의 '특별 체제'를 필요로 할까?