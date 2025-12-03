▲
영화 <프랑켄슈타인> 스틸컷. 빅터 프랑켄슈타인(오스카 아이작)의 모습.넷플릭스
1818년 출간된 이후 SF 문학의 기원이 되었고, 수많은 후속 작품에 영감을 제공하면서 독자의 상상력을 자극해 온 메리 셸리의 <프랑켄슈타인>을 다시 영화로 만든 기예르모 델 토로 감독의 신작<프랑켄슈타인>(아래 <프랑켄>)을 보면서 부성과 모성의 문제를 생각했다. 나는 이번 학기에 학부 수업에서 SF 영화를 강의한다. 8편의 영화를 한 학기 동안 다룬다. 그중에는 케네스 브래너 감독의 <메리 셸리의 프랑켄슈타인>(1994)도 있다. 이 영화는 원작에 대체로 충실하지만, 영화 미학적으로 뛰어나다고 할 수는 없다.
그와 달리 델 토로의 <프랑켄슈타인>은 원작의 설정을 많이 변경한다. 그 이유는 원작에서는 빅터 프랑켄슈타인의 시점에서 주로 묘사되는 피조물(creature)의 존재감을 더 부각하기 위해서다. 그래서 감독은 영화의 구성을 피조물을 창조한 빅터 프랑켄슈타인의 이야기를 다루는 1부, 그리고 피조물의 이야기를 다루는 2부로 나누었다.
원작을 과감하게 각색한 델 토로 영화의 고갱이는 2부에 있다. 이 영화를 해석할 때 인간과 비인간의 관계라는 시각에서 평하는 건 자연스럽다. 그 관계에서 우리 시대에도 괴물처럼 출몰하는 인종주의, 혐오, 배제의 극우주의를 찾는 것도 어렵지 않다. 하지만 그런 주제는 아카데미 영화제에서 다수의 상을 받은 델 토로의 이전 영화인 <물의 모양 (the Shape of Water)>(2017)에서 설득력 있게 다뤘다. 나는 이 영화를 이렇게 평했다.
"인간은 자신에게 낯선 존재를 무조건 괴물이라고 칭하는 본능적 적대감을 갖고 있다. 인간이란 종의 한계다. 그러나 영화에 드러나듯이 괴물 같은 모습을 보이는 것은 오히려 낯선 생명체가 아니라 인간들이다. 실감 나는 악역인 스트릭랜드나 그의 상관인 장군이 그런 예이다. 그래서 일라이자는 그녀와 소통하는 거의 유일한 존재인 이웃의 게이 예술가 자일스에게 이 생명체를 구하는 것을 도와줄 것을 요청하며 말한다. '우리가 그를 구하지 않는 것이야말로 비인간적인 것이다'라고. 이 영화에 나오는 인간의 형상을 한 괴물의 모습에서 지금, 이곳 한국사회 괴물의 모습을 떠올리게 되는 건 어려운 일이 아니다. 인간의 외적 형상이 인간다움을 규정하지 않는다." (오길영, <아름다운 단단함> )
<프랑켄>은 다른 방식으로 인간적인 것과 비인간적인 것의 관계를 묻는다. <물의 모양>에 나오는 생명체는 자연에서 나타난 미지의 생명체이지만, <프랑켄>의 피조물은 인간이 인위적으로 만들어 낸 것이다. 그렇기에 창조자 빅터와 피조물은 유사 부자 관계를 형성한다.
<프랑켄>은 원작이나 브래너 영화에서는 다소 흐릿하게 처리되었던 아버지와 아들, 혹은 어머니와 아들의 관계를 탐구한다. 어머니의 자궁에서 태어나지 않은 피조물에게 빅터는 아버지이자 동시에 어머니가 된다. 그런데 빅터는 자신이 창조한 피조물에게 아버지이자 어머니로서 어떤 책임을 져야 하는지를 전혀 의식하지 못한다. 그리고 피조물의 탄생 이후 벌어지는 비극적 사건의 책임을 모두 피조물에게 떠넘긴다.