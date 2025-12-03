넷플릭스

영화 <프랑켄슈타인> 스틸컷. 어린 시절 빅터는 아버지로부터 사랑을 받지 못했다.영화에는 두 가지 부자 관계가 나온다. 빅터와 그의 아버지, 빅터와 그가 창조한 피조물의 관계. 둘 다 뒤틀린 부자 관계다. 거기서 비극이 싹튼다. 빅터가 피조물을 버리고 심지어는 죽이려고 하는 이유는 피조물이 자신에게 고통을 준 아버지를 대신하는 복수의 대상이기 때문이다. 빅터는 아버지를 어찌할 수 없기에 피조물을 학대하고 죽이려 든다. 빅터의 아버지는 원작과는 달리 아들 빅터에게 어떤 정도 주지 않고 냉혹하게 의학 지식만을 탐구하면서 그런 지식을 배울 것을 아들에게 강요한다. 아들을 사랑하지 않고 자기의 대를 이어 의사가 되게 하려는 욕망에만 사로잡힌다.그는 생물학적으로 빅터의 아버지이지만 부성은 없는 '법적 허구'일 뿐이다. 빅터에게 어머니는 아버지를 대신하는 보호자이자 애인이다. 당대 최고의 의사였던 아버지는 빅터의 동생을 출산하는 과정에서 어머니를 살리지 못한다. 아버지에 대한 원망을 빅터는 아버지를 뛰어넘어 죽음을 정복하겠다는 욕망으로 바꾼다. 그의 욕망은 원작의 부제인 '근대의 프로메테우스'가 뜻하듯이 인류에게 불멸의 지식을 전달하겠다는 욕망, 정확히 표현하면 죽음을 정복하려는 광기로 이어진다.델 토로 영화가 대개 그렇듯이, 영화는 사체 더미에서 완전한 신체를 찾아내 피조물을 만들어 가는 과정, 그 과정에서 드러나는 빅터가 드러내는 집요한 욕망과 광기를 그로테스크한 이미지로 섬찟하게 보여준다. 그렇게 창조된 피조물은 원작이나 이전 영화의 기괴한 모습과는 달리 독특한 아름다움을 지닌 존재이다. 피조물의 표정은 어린아이같이 온화하다. 영화에도 언급되는 밀턴의 <실낙원>에서 묘사되는 에덴동산의 아담 같은 모습이다.아담은 아름답지만 무지하다. 밀턴 작품에서 아담은 자신의 자만심으로 추방되지만, 빅터는 자신이 아버지로부터 받은 일종의 정신적 학대, 제대로 의학 공부를 하지 않는다는 이유로 받았던 학대를 피조물에게 되풀이한다. 빅터라는 말밖에 하지 못하는 피조물의 무지함을 이유로, 자신이 마음에 들지 않은 피조물을 만들어 냈다는 이유로 피조물을 지하 감옥에 가두고 학대한다.