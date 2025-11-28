서울중앙지방법원

"이번 사태와 관련하여 많은 국민들과, 제가 오랫동안 몸담았던 조직에... 진심으로 미안한 마음이다. 그리고 계엄이란 상황이 초유의 급박한 상황이다 보니까 제가 좀 더 체계적으로, 좀더 사려깊게 판단하지 못한 부분에 대해서 많이 후회되고, 책임지는 게 당연하다고 생각한다. 단 하나 마음에 걸리는 것은, 현장에 출동한 직원들은 (저의) 지시에 따라서 기계적으로 움직였다고 생각한다. 그런 직원들에게 법적인 제재가 가해지지 않기를 간절히... ...예, 이상이다."

김봉식 전 서울경찰청장은 27일 서울중앙지방법원 '내란우두머리' 재판에 출석해 "제 지시에 따른 직원들에게 법적 제재가 가해지지 않기를 간절히 바란다"며 눈물을 보였다. 그는 12.3 비상계엄 당시 국회의원 출입을 제한한 것을 "많이 후회한다"고도 했다.김봉식 전 서울경찰청장이 27일 법정에서 계엄 당시 국회 출입을 봉쇄, 계엄 해제 요구안 의결을 방해했다는 혐의와 관련해 "많이 후회된다"며 눈물을 흘렸다. 정작 경찰을 동원한 대통령은 국회 봉쇄를 지시한 적 없다며 "코미디 같은 얘기"라고 목소리를 높였다.김봉식 전 청장은 이날 윤석열씨 내란 우두머리 재판(서울중앙지방법원 형사합의25부·재판장 지귀연 부장판사)에 증인으로 나와 12.3 비상계엄 당일 삼청동 안가모임부터 국회 의결까지 상황을 설명했다. 본인 재판 쟁점인 ▲ 계엄을 미리 알고 경찰을 국회 인근에 배치했는지 ▲ 안가모임에서 언론사 단전단수 계획도 인지했는지 ▲ 국회 의결을 방해할 목적으로 국회의원의 출입을 막았는지 같은 사안에는 "기억이 없다"거나 증언을 거부했지만, 사실관계는 대체로 인정하는 편이었다.김 전 청장은 조지호 경찰청장과 함께 지난해 12월 3일 오후 7시 20분경 삼청동 안가에서 계엄 얘기를 들었을 때 "그 말 자체가 충격적이었기 때문에... 정말 이게 될 것인가에 대해서 의구심이나 회의적인 생각이 들었던 것은 사실"이라고 했다. 이후 그는 7시 40분경 주진우 서울경찰청 경비부장에게 연락했고, 서울청 집무실로 복귀한 다음 경찰 기동대 근무 현황 보고를 받았다. 당시 국회 인근에는 집회로 4개 기동대가 배치되어 있었다. 김 전 청장은 여기에 1개 기동대를 추가했다.10시 27분, 비상계엄이 선포됐다. 김 전 청장은 10시 30분경부터 기동대 배치를 지시했고, 조 청장과 상의한 후 10시 48분부터 국회 출입을 전면 차단하는 '1차 봉쇄'에 들어갔다. 하지만 국회의장과 국회의원들의 출입문제로 문의와 항의가 이어졌고, 김 전 청장은 서울청 간부들과 논의한 끝에 조 청장의 승인을 받아 11시 7분부터 국회의원과 국회 출입증을 가진 사람만 출입을 일시적으로 허용했다. 하지만 포고령을 확인한 조 청장의 연락이 오고, 일부 참모가 '포고령은 법률상 효력이 있다'고 하자 그는 11시 37분, 직접 '국회의원 포함 전부 통제'라며 2차 봉쇄를 지시한다.윤씨 변호인단 배의철 변호사는 간간이 김 전 청장을 '증인'이 아닌 "청장님"이라고 부르며 "12월 3일 경비대를 지휘한 청장님의 행동이 임무를 다한 것이라고 생각하지 않는가"라고 물었다. 또 "당시 '한 손으로 1m 담을 가볍게 넘은 이재명'이란 기사가 유행됐다. 실질적으로 국회 경내에 진입하는 데에 의원들의 애로사항이 없다는 것"이라며 "입구 통제는, 일시적으로 많은 인원이 몰리면 다친다고 생각해서, 옳은 신념이 있어서 판단한 것 아닌가"라고 했다.김 전 청장은 "상황 관리를 하면서 안전유지, 질서유지는 당연한, 경찰의 기본 임무지만"이라고 답변했다. 하지만 배 변호사는 "그런데 내란으로 긴급체포되고 구속된 것은 어떻게 생각하는가"라고 질문했다. '옳은 신념, 정당한 임무가 내란몰이를 당하고 있다'는 취지였다. 김 전 청장은 공감보다는 회한을 드러냈다. 실무자들을 언급하다가 울컥하며 한동안 말을 잇지도 못했다.