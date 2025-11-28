연합뉴스

지난 2019년 4월 21일 중국 해군 창설 70주년을 맞아 열리는 국제관함식 참가 차 산둥성 칭다오항에 입항한 일본 해상자위대 호위함 '스즈쓰키'호에 달린 욱일기 옆에 수병들이 도열해 있다.대만 위기는 대만과 중국의 위기에 그치지 않고, 최근 미국 내에서 강조되듯이 미국의 태평양 안보와도 직결된다. 동아시아인들은 태평양 너머를 동부전선으로 생각하지 않지만, 대서양 쪽에서부터 서쪽을 향해 진격하며 지금의 땅을 차지한 미국인들은 태평양 너머를 지향하는 의식을 갖고 있다.'서부 진출'이라는 미명하에 전개된 서부 침략을 통해 인디언들의 땅을 빼앗으며 태평양 연안에 도달한 미국인들은 거기서 멈추지 않고 서부 침략을 계속했다. 미국은 인디언과의 전쟁이 종식된 지 12년 뒤인 1898년부터 태평양 침략에 나섰다. 미국은 그로부터 불과 2년 사이에 하와이·필리핀·사모아섬·웨이크섬을 점령해 태평양 지배권을 확보했다.이 경험은 태평양과 미 본토가 안보상으로 분리돼 있지 않으며 태평양이 군사적으로 그리 넓지 않다는 인식을 미국인들에게 심어줬다. 미국이 한반도-오키나와-대만-필리핀-괌의 전략적 가치를 중시하게 된 것은 이런 인식에 토대를 두고 있다. 그래서 미국은 대만이 중국에 점령될 가능성이 높아지면 '서부전선'을 지키기 위해서라도 일본의 국방군 보유를 지지 혹은 추동할 수 있다.일본 역시 대만이 중국에 넘어가면 중동으로 이어지는 바닷길을 자유로이 이용할 수 없게 된다. 대만이 넘어가면 남중국해뿐 아니라 동중국해에서도 중국의 위세가 강해진다. 이는 일본의 외교·안보는 물론이고 대외무역에도 지장을 준다. 그래서 대만 유사시는 일본 개입의 명분이 되는 것은 물론이고 자위대 폐지 및 국방군 신설의 명분이 되고도 남는다.대만 유사시는 아직은 미래의 일이지만, 이를 가정한 혹은 이에 대비하는 움직임들은 동아시아의 위기를 고조시키고 있다. 중국군이 대만을 포위하는 연습을 하는 것도 이제는 낯선 일이 아니고, 미국이 대만 문제를 매개로 한·미·일·필리핀 제휴를 확대하는 것도 낯선 일이 아니다. 대만 유사시를 빌미로 일본이 국방군 출범을 논의할 수 있는 토대는 이미 마련돼 있다고 봐도 무리가 아니다.일본유신회가 국방군 보유를 주장하는 것도 주목할 일이지만, 20년 전에 중의원 복귀를 꿈꾸며 국방군 창설을 외쳤던 다카이치 사나에가 지금은 총리가 돼 있다는 사실은 더욱 주목할 만하다. 중국을 상대로 공격적 행보를 걷는 다카이치 총리가 일본 여론의 강력한 지지를 받고 있는 현실 역시 마찬가지다.