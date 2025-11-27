연합뉴스

"재판장님, 제가 누구 편을 들 것 같으신가? 이 마당에. 대통령님 편? 특검 편? 천만에. 만약 이 자리에서 '당신 편이 누군가'라고 물으면 이렇게 얘기하겠다. 첫째, 저는 하나님 편이다. 둘째, 저는 국민들 편이다. 셋째, 저는 사랑하는 전우들의 편이다. 그거 말고는 누구도 편들 마음이 없다."

윤석열 대통령이 2023년 11월 6일 오후 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 중장 진급·보직 신고 및 삼정검 수치 수여식에서 여인형 국군방첩사령관에게 삼정검 수치를 수여하고 있다.27일 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사) 심리로 열린 윤석열씨 '내란우두머리 재판'에서 여인형 전 방첩사령관이 말했다. 그는 지난 24일과 이날까지 이틀 간 이뤄진 증인신문에서 대체로 "제 재판과 관련 있다"며 증언을 거부했다. 다만 '어떤 진술을 말한 사실이 있다'거나 여러 사람의 증언이나 물증이 존재하는 상황 자체는 인정했다. 이 과정에서 여 전 사령관은 의도치 않게 윤씨 주장 가운데 '거짓말'을 감별해줬다.윤씨는 11월 3일 곽종근 전 특전사령관 증인신문에서 직접 자신의 공소장 중 '피고인은 2024년 10월 1일 대통령 관저에서 김용현, 여인형, 곽종근, 이진우와 함께 정치인 관련 시국이야기, 비상대권 관련 이야기 등을 나눴다'에 관해 질문했다. 그는 "원래 20여명 군 수뇌부 저녁을 그날 하기로 했다가 어렵다고 해서 그야말로 번개팅처럼 '몇 사람이라도 불러라' 해서 그날 모임이 있었다"며 "시국, 반국가세력 얘기만 했는가? 외교, 안보, 경제, 국정운영 얘기한 적 없는가?"라고 했다.윤씨는 당시 직접 계란말이를 만들고 베이컨을 구웠다는 점을 강조하며 "잘 기억해보시죠. 그날 급조된 모임인데"라고 거듭 강조했다. 부담없이 만난 자리였고, "시국, 반국가세력 얘기만 했는가? 외교, 안보, 경제, 국정운영에 대해서 여러분한테 얘기한 적 없는가"라고도 했다. 곽 전 사령관이 군복을 입었다고도 주장했다. 하지만 곽 전 사령관은 사전에 연락을 받았고, 본인은 사복을 입고 참석했으며 '한동훈을 총으로 쏘고 싶다'는 대통령 발언까지 있었다고 조목조목 반박했다.여인형 전 사령관의 기억은 곽종근 전 사령관과 비슷했다. 27일 그는 "('대통령 관저에서 모인다'는 연락을 받은 시점은) 특정은 못하겠고"라면서도 ""고 말했다. 또 복장은 "을 입었다"며 곽 전 사령관과 동일한 복장을 얘기했다. 이날 법정에서 공개된 여 전 사령관의 군검찰 조서에 따르면, 그는 '국군의 날 행사 끝나고 대통령을 뵌 적 있다. 그때 사람 품평도 이뤄지고,도 하신 것 같다'고도 진술했다.