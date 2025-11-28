EPA/연합뉴스

"배민은 기준도 설명도 없이 주문반경을 4km에서 1km, 심하면 500m까지 줄여버립니다. 매출이 반토막 나는 것이 아니라, 존재 자체가 사라지는 수준입니다. 그마저도 사전 안내가 없습니다. 고객님들께서 가게 전화로 '사장님 가게 왜 안 떠요?' 문 닫으신 건가요? 수시로 전화가 옵니다. 저희는 그제야 거리제한을 알게 됩니다." - 이창선 공정한플랫폼을위한사장협회 공동운영위원장

독일 베를린에 있는 딜리버리 히어로 본사 앞.사건이 알려진 25일 오후 3시에 서울 잠실 배민 본사 앞에는 1000여 명의 배달노동자, 상점주, IT노동자, 플랫폼 노동자들이 모여 배민과 쿠팡을 규탄하는 집회를 개최했습니다. 딜리버리히어로는 지난 2023년과 2024년 2년간 무려 9499억 원을 배민으로부터 가져갔습니다. 한국의 배달노동자, 자영업자들이 열심히 일해 배민에게 돈을 벌어다 주면 딜리버리히어로가 가져가는 겁니다. 배민 서비스를 개선하기 위한 재투자나 배달노동자의 근무조건을 개선시키거나 자영업자 수수료 부담을 줄여주는 데 쓰여야 할 돈이 독일로 사라집니다.이는 자본가의 윤리에도 벗어나는 행위입니다. 독일의 사회학자 막스 베버는 <프로테스탄트 윤리와 자본주의 정신>에서 자본을 소비하거나 낭비하지 않고 축적하거나 계획적으로 재투자하는 것을 자본가의 윤리라고 설명합니다. 딜리버리히어로에 매각되기 전 배민이 자영업자와 배달노동자들의 노동력을 이용해 기업을 성장시키는 데 최선을 다했다면, 딜리버리히어로는 배민의 성장보다는 배민이 벌어다 준 돈을 가져가는 것에 최선을 다하는 듯합니다. 마치 봉건시대의 지주와 같은 역할을 하는 겁니다.딜리버리히어로는 디지털 지주입니다. 그런데 지주의 마름 역할을 했던 게 바로 배민이 만든 앱인 '브로스'였습니다. 배달노동자가 받는 노동의 대가는 인공지능(AI)이 실시간으로 계산했습니다. 같은 가게 같은 손님에게 배달을 가더라도 1시간 전에는 5000원이었던 게 지금은 2500원으로 떨어질 수 있습니다. 어떤 일감을 누구에게 배차하는 것도 AI가 정합니다. 상점주들은 자기 가게가 손님에게 어떻게 노출되는지, 자기 가게 주문이 어떤 라이더들에게 배차될지 알 수 없었습니다.딜리버리히어로는 한국의 배민이 만든 마름을 자신이 만든 '로드러너'라는 앱으로 바꾸려고 하고 있습니다. 저는 이미 '로드러너'를 사용해 본 경험이 있습니다. 딜리버리히어로는 원래 한국 요기요의 주인이었습니다. 2020년 7월 딜리버리히어로가 요기요에 로드러너를 도입해 저 역시 로드러너로 일을 해보았습니다.로드러너는 전세계 공용으로 만들었기 때문에 정확하지 않다는 비판을 받아왔습니다. 구글지도를 이용해 한국 상황에 맞지 않았고, 주소오류, 배달거리 오류 등이 빈번했습니다. 오류들이 생길 때마다 고객센터와 싸워서 주소오류로 발생한 시간낭비와 배달비 정산 오류들을 바로잡아야 했고 대부분은 인정받지 못했습니다.2021년 8월 딜리버리히어로가 배민을 사기 위해 요기요를 GS리테일 컨소시엄에 매각했지만 자체 앱을 개발하기 전까지 로드러너를 계속 사용해야 했습니다. 요기요는 2022년 1709억 원, 2023년 1187억 원을 수수료 명목으로 딜리버리히어로에 지급했는데, 이중 로드러너 사용료만 약 522억 원으로 추정됩니다. 이 사실을 누구보다 잘 아는 딜리버리히어로가, 배민에게 기존 앱 대신 로드러너를 사용하게 한 것입니다.배민은 지난 4월부터 경기도 오산 지역에 로드러너를 시범도입했는데, 로드러너 앱은 개선되지 않았고 상점주들도 피해를 받고 있습니다. 25일 집회에 참석한 자영업자가 그 실태를 증언했습니다.딜리버리히어로가 이렇게 막무가내일 수 있는 것은 플랫폼 산업에 아무런 규제가 없기 때문입니다. 노동법을 준수하지 않아도 되니 AI가 마음대로 배달료를 삭감해도 괜찮습니다. 자영업자의 수수료를 제한할 방법도 가게 노출 시스템을 마음대로 바꾸어도 규제할 방법이 없습니다.약관 변경도 앱 공지 하나면 됩니다. 약관 변경에 동의하냐고 묻고 라이더가 동의하지 않는다고 하면 앱 접속자체가 안 되게 하면 그만입니다. 플랫폼에서 일하는 자영업자와 라이더에게 중대한 변화인 앱 변경도 마음대로 할 수 있습니다. 노동법 준수 의무가 있는 사업주는 근무조건을 불이익하게 변경하려면 노동자 과반의 동의를 얻어야 하지만, 플랫폼노동자는 근로기준법상 노동자가 아니라고 합니다.