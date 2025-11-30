기사를 스크랩했습니다.
웰빙. 자료사진.픽사베이

사전적으로 "육체와 정신의 조화를 통해 행복하고 안락한 삶을 지향하는 삶의 유형 또는 문화 현상"을 의미하는 '웰빙'이라는 단어가 유행하던 시절이 있었다. 2003년부터 2009년 무렵까지였다. 온갖 단어에 웰빙을 부치는 것이 유행하던 때다. 웰빙족, 웰빙 제품, 웰빙맘, 웰빙 식품에 이어 웰빙 커피도 등장했다. 몸에 좋다는 폴리페놀을 소량 집어넣은 커피였다. 웰빙을 국립국어원에서 '참살이'로 번역하여 순화하려다가 사람을 처참하게 죽인다는 단어 '참살'을 연상하게 한다는 비판을 받고 포기한 일화도 있다. 한글 '웰빙'은 이 시대를 상징하는 유행어였다.

커피에도 웰빙 바람이 매우 거셌다. 다방 커피로 대표됐던 우리나라의 커피 문화가 빠르게 사라지고 있었다. 양보다는 질을 따지고, 가격이 비싸도 신선한 것을 찾는 웰빙 문화가 확산되면서 싱싱한 원두커피를 찾는 수요가 급속도로 확대되었다. 이해에 전체 커피 시장에서 차지하는 원두커피 비율이 처음으로 20%를 넘어섰다. 웰빙 문화 바람을 타고 생긴 "고급 커피의 대중화" 현상이었다.

커피를 직접 볶아서 판매하는 이른바 '로스터리 카페'가 급격한 증가세를 보이기 시작한 것도 당시였다. 웰빙 열풍을 타고 당시 전국에 300개 내외의 로스터리 카페가 성업 중이었는데, 이는 1~2년 사이에 두 배로 증가한 양상이었다.

원두커피만이 아니었다. 심지어는 인스턴트 커피와 캔 커피도 웰빙 바람을 타고 고급화를 지향하였다. 인스턴트 커피에도 캔 커피에도 '프리미엄'이라는 명칭을 붙이는 경쟁이 생겼다. 최대의 커피 기업 동서식품에서는 저렴한 로부스타종 원두가 아니라 고급 아라비카종 원두만을 사용한 인스턴트커피를 출시하였고, 캔 커피 업체들 또한 코스타리카 SHB, 에티오피아 모카, 브라질 산토스 등 고급 아라비카종 원두를 사용한다는 광고를 앞세웠다.

웰빙 바람이 커피의 품질 향상, 커피 문화의 고급화를 부추긴 것이다. 아라비카종을 이용한 커피가 맛과 향뿐 아니라 건강에도 좋다는 점에서 사람들의 웰빙 욕구에 다가가기에 적합하였다. 불면증을 일으키는 카페인 함유량도 아라비카종 원두를 사용한 커피가 로부스타종 커피를 사용한 커피보다 낮다는 과학적 연구 결과도 속속 발표되어 시민들의 웰빙 욕구를 충족시켰다. 설탕이나 크림 등 인공 첨가물을 넣지 않은 것도 원두커피가 지닌 저칼로리 음료로서의 장점을 보여주기에 적합하였다.

입에 맞는 음료보다는 건강한 음료를 추구하는 것이 웰빙족다운 생활 태도였고, 비슷한 생활 태도를 공유하는 사람들끼리의 만남은 웰빙다운 삶의 모범이었다. 좋은 커피를 제공하는 것으로 소문난 카페들이 웰빙족들의 문화 공간으로 자리를 잡아가던 시절이었다. 웰빙을 추구하는 데 지리적인 거리는 문제가 아니었다.

전반적 소비 위축 불러온 금융위기

그러던 중 웰빙이라는 시대적 유행어가 갑자기 사라졌다. 웰빙이라는 우리식 영어 단어를 우리 주변에서 밀어낸 것은 미국발 금융위기였다. 2007년 미국에서 시작된 이른바 서브프라임 모기지 사태(신용이 낮은 사람들에게 과도하게 주택담보대출을 해준 것이 폭발하여 생긴 금융위기)는 이듬해인 2008년 9월 미국을 대표하는 투자은행 '리먼 브러더스'의 파산과 세계 최대 금융기관 시티그룹의 신용 폭락으로 이어졌다.

미국의 금융시장 붕괴는 서방 선진국 대부분은 물론 우리나라에도 큰 영향을 미쳤다. 국제통화기금(IMF) 외환위기를 겪은 지 10년 만에 다시 맞은 환란이었다는 것이 불안감을 더욱 키웠다. 다시 시작된 외환위기 앞에서 더 이상 웰빙을 운운할 수는 없었다. 웰(well)이든 아니든 국가의 존재(being) 자체가 위태로웠다.

외환 시장의 불안정성을 최소화하기 위해, 이때 우리나라가 추진한 것이 '통화 스와프'라는 낯선 제도였다. 통화 스와프란 '국가 간에 서로 다른 통화를 교환하고, 일정 기간 후 원금을 다시 교환하기로 미리 약정하는 거래'를 의미한다. 우리나라는 미국에 이어 당시 외환보유 1위와 2위 국가인 중국, 일본과 통화 스와프 협정을 체결함으로써 외환 시장의 불안정성을 다소 극복할 수 있었다.

장관급 모임이었던 주요 20개국(G20) 회의가 이 사태를 해결하기 위해 정상 간 모임으로 격상된 것도 2008년 이 해였고, 이를 주도한 것은 미국이었다. 자국의 금융위기를 극복하기 위해 스스로 정상급으로 격상시킨 국제회의를 스스로 보이콧하고 있는 것이 오늘날의 미국이라는 것은 역사의 아이러니다.

금융위기는 전반적인 소비 위축을 가져왔고, 커피도 예외는 아니었다. 그런데 커피 소비는 때마침 전해진 두 개의 뉴스로 더욱 얼어붙었다. 하나는 진짜 뉴스였고, 하나는 가짜뉴스였다.

2008년 9월 26일 중국발 멜라민 파문이 확산되자 서울시청 식품안전과 직원들이 서울 사당동 지역의 초등학교 주변 문방구에서 어린이들이 즐겨먹는 식품 중 분유와 우유가 함유된 중국산 및 수입산 제품의 멜라민 함유 여부 검사를 위해 수거하고 있다.연합뉴스

2008년 9월 25일 국내에서 유통되고 있던 중국산 과자와 커피 크림 등에서 멜라민이 검출되었다는 소식이 전해졌다. 중국에서 많은 아동이 유해 물질 멜라민을 넣은 유제품을 먹고 중태에 빠지고 죽은 이른바 '멜라민 파동'이 우리나라로 번진 것이었다.

우리나라에 수입된 중국산 유제품에서 멜라민이 검출되었다는 소식이 멜라민 공포를 만들었다. 중국산 식품류의 수입은 금지되었으나, 유제품에 대한 공포감은 사라지지 않았다. 자판기 커피 등 우유가 들어간 커피류 소비가 폭락하였다. "커피믹스 3~4개는 독약 수준"이라는 보도가 이어졌다. 시민들은 "커피 한잔, 과자 한 봉지도 맘 놓고 못 먹겠다"고 아우성쳤다.

가짜뉴스가 국가 이미지 실추시키는 시대

커피 소비를 위축시킨 두 번째 소식은 가짜뉴스였다. 2008년 10월 19일 언론을 통해 "커피가 여성 가슴 크기 줄일 수도"라는 자극적인 뉴스가 전해진 것이다. 스웨덴 신문 <아프톤블라뎃>의 보도를 인용한 소식이었다.

<중부일보>는 스웨덴 룬드대학의 실험 종양학 겸임교수인 헬레나 예른스트럼씨는 커피를 즐겨 마시는 건강한 여성 270명을 대상으로 커피와 가슴 크기와 관련된 심층 조사를 벌인 결과, 커피가 가슴 크기와 밀접한 관련이 있음을 밝혀냈다고 보도하였다. 커피의 카페인이 유방 세포의 성장을 방해하며 신체 호르몬에도 영향을 미치기 때문에 결과적으로 가슴 크기를 작게 만든다는 뉴스였다. 이 흥미로운 소식은 MBC 뉴스로도 전해졌고, 인터넷을 타고 확산되었다.

그때나 지금이나 검증되지 않은 소식을 전하는 언론이 문제였다. 연구는 헬레나 예른스트럼 1인이 아니라 그녀와 그 동료들이 함께 진행한 공동연구였다. 보도의 근거는 2008년 영국 암학회지 99권 9호에 발표한 논문이었다.

제목이 "커피 섭취량과 CYP1A2*1F 유전자형이 젊은 여성의 가슴 크기를 예측한다: 유방암에 대한 시사점"인 이 연구는 평균 나이 29세 전후의 젊은 스웨덴 여성 269명을 대상으로 하였고, 모두 유방암 가족력이 있는 집단이었다. 건강한 여성 집단은 아니었다. 연구 결과 하루 3잔 이상 커피를 마시는 여성 중에서, 특정 유전자형(C-allele 보유자)에서는 가슴 크기가 더 작은 경향이 관찰된 것이었다.

커피가 모든 여성의 가슴 크기를 줄이는 것이 아니라 일부 유전자형을 가진 여성에서만 그런 경향이 나타났다는 것이다. 유방암 고위험군에 속하는 특정 유전자형을 가진 여성 269명에게서 나타난 현상을 국내 언론은 확인도 분석도 없이 모든 여성에게 나타날 수 있는 현상인 것처럼 보도하였다.

어떤 기사에서도 해당 논문을 직접 본 흔적은 없었다. 사회가 불안할수록 가짜뉴스의 위력이 강해지고, 불안한 사람이 가짜뉴스의 유혹에 쉽게 빠진다는 것이 문제였다. 모두는 아니지만 멜라민 공포 속에 있던 많은 여성이 커피 마시기를 주저하였다.

요즘 우리나라 외환 시장의 움직임이 심상치 않다. 2008년에 비해 1인당 국민소득은 2배 이상 증가하였으나 원화의 가치는 오히려 하락하였다. 국민소득만큼 올라간 것은 가짜뉴스의 위력일지도 모른다. 통화 가치를 결정하는 데 있어서 주요한 요인의 하나는 국가이미지다. 지금 우리는 언론과 정당의 가면을 쓴 자들이 만들어내는 가짜뉴스가 국가이미지를 실추시키는 시대를 살고 있다.

2008년의 외환위기는 우리의 일상에서 웰빙이란 단어, 그 속에 담긴 '몸과 맘이 편한 삶에 대한 기대감'을 잠시 빼앗아 갔었다. 우리에게 세 번째 외환위기가 닥친다면 우리는 또다시 무엇인가를 잃을 것이다. 아마도 2008년보다 더 큰 것을. 국가 이미지를 훼손하고, 외환 시장의 안정을 해치는 가짜뉴스의 생산자와 유포자는 민주주의의 공적임을 인식해야 한다.

(한국학중앙연구원 명예교수, <커피 한잔에 담긴 문화사, 끽다점에서 카페까지>의 저자)
이전글 커피 역사에 전무후무한 기록... 드라마 한 편이 바꿨다