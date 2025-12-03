한국여성노동자회

코로나 위기를 거치며 돌봄노동이 폭발적으로 증가하면서, 돌봄노동의 필수적 성격이 드러났다.사회보장 및 사회복지는 자본주의 생산 체제의 구조적 문제에 대응하기 위한 제도적 방안이다. 질병, 실업, 장애, 노령 등 소득 불안정성을 높이는 구조적 위험을 집합적으로 예방하고 대응하기 위해 사회보장제도가 출현했다. 이는 헌법에 명시된 사회보장의 내용과 범위는 시민의 인간다운 삶을 위협하는 사회적 위험이 무엇인가에 의해 구속된다는 것을 의미한다.2025년 1분기 기준 0.82명의 초저출산율로 상징되는 한국의 재생산 위기는 집합적 대응을 요구하는 사회적 위험이 돌봄을 중심으로 재구성되고 있음을 강조한다. 사회·경제적 기회가 제한될 것을 각오하지 않고는 출산과 양육을 엄두조차 내기 어려운 사회에서 돌봄을 책임져야 할 대상을 만들지 않는 것은 강요된 선택이다. 그러나 돌봄이 주요한 사회적 쟁점으로 부상하고, 특히 코로나19를 계기로 돌봄의 실존적 절대성이 인지적으로 각성되었음에도 돌봄 정책의 의미 있는 개선은 여전히 미흡하다.한편, 재생산 위기의 뿌리는 생산과 재생산, 남성 역할과 여성 역할을 구분하는 자본주의의 구조적 분할로부터 찾을 수 있다. 생산은 공적인 영역에서 주로 남성에 의해 수행되고 경제적 보상이 따르는 노동인 반면 재생산은 사적인 영역에서 주로 여성에 의해 무급으로 이루어지는 노동으로 이원화되었다.그런데 경제구조가 제조업 중심에서 서비스업으로 이동하는 탈산업사회의 특성상 노동자의 고용 불안정성이 증가하면서 남성 부양자의 임금에 의존해 가족 생계를 유지하기 어려워졌다. 더불어 탈산업화는 여성 노동력에 대한 사회적 수요를 확대하고 여성의 고용 경쟁력 또한 증가하면서 여성의 경제활동 참여가 증가했다.이와 같이 여성의 생애주기는 빠르게 남성화되는 반면 남성 생애주기의 전환은 지체되면서 재생산 노동의 토대가 위축되었다. 특히 돌봄의 필요도가 높은 후기 노인을 중심으로 인구 고령화가 가속화되면서 돌봄에 대한 사회적 욕구는 폭발적으로 증가하여 돌봄의 수요를 가족이 감당하지 못하면서 돌봄 위험이 심화되었다.특히 돌봄 위험에 대한 제도적 대응이 산업사회적 해법인 사회보험을 토대로 기획되면서 현상과 대응 사이의 긴장이 돌봄 위험의 확대를 구조화하고 있다. 물론 보육 서비스, 10대 바우처 사업 등 돌봄을 위한 사회서비스 또한 확충되었으나 일가정 균형 정책, 노인 돌봄을 위한 장기요양제도는 사회보험을 기반으로 한다.문제는 사회보험이 고용 관계를 매개로 사회보장에 대한 시민의 권리를 보장하는 반면 탈산업사회의 노동은 사용자와 노동자를 특정할 수 없는 모호한 고용 관계를 중심으로 확대된다는 점이다. 이로 인해 플랫폼 노동자 등 모호한 고용 관계에 있는 시민은 사회보험의 적용 대상에서 제외되고, 결국 돌봄에 참여하거나 돌봄을 받을 기회로부터 체계적으로 배제된다.이와 같은 구조적 이유로 돌봄을 제공할 기회를 얻지 못한 시민이 증가하고 필연적으로 부모의 돌봄을 받지 못하는 아동이나 자녀의 돌봄을 기대하기 어려운 노인의 증가를 수반한다. 이와 같은 가족 돌봄의 한계로 돌봄 공백이 확대됨에 따라 돌봄은 공적인 쟁점으로 부각되고, 돌봄에 대한 사회적 책임이 강조되었다.그런데 보육, 노인장기요양서비스등 사회적 돌봄은 주로 돌봄 노동자의 희생을 연료로 유지된다. 사회적 돌봄은 질 낮은 일자리를 대표하는 돌봄 노동에 의존해 확대되고, 돌봄 노동자는 사회적 보호를 받지 못한 채 낮은 임금의 불안정한 일자리를 벗어나지 못한다. 이 같은 돌봄 일자리와 적절한 사회 보상 사이의 단절은 돌봄에 대한 가치가 저평가되는 부정의와 연결되며, 돌봄 일자리를 여성의 일자리로 고착화하는 또 다른 부정의적 상황을 연쇄한다.모든 인간은 타인의 돌봄을 통해 생존을 유지하는 의존적 존재이다. '의존 보편성'의 명제는 돌봄을 받아야 할 권리의 보편성과 더불어 돌봄을 제공해야 할 '책무 보편성'의 명제를 내포한다. 즉 돌봄을 제공해야 하는 책임과 의무 역시 성별, 소득, 계층과 관계없이 타인의 돌봄에 의존해 성장하고 생을 유지하는 모든 인간에게 동등하게 부여되어 있다.그러나 사적 영역에서 돌봄 책무는 주로 사회경제적 지위가 낮은 가족원, 특히 엄마, 아내, 딸 등 여성에게 집중된다. 한국은 여성 취업률이 52%를 넘어섬에도 여성은 부불 노동에 일평균 227.27분을 사용하는 반면 남성의 부불 노동 시간은 44.98분에 불과하다는 통계치는 돌봄의 여성화를 극적으로 드러낸다.이와 같이 돌봄의 책무는 모두의 것임에도 일상에서 돌봄 책무는 여성에게 집중되는 부정의가 만연하고, 특히 돌봄의 책무를 회피한 시민은 돌봄을 책임지는 시민 덕분에 더 많은 기회와 사회경제적 자원을 얻는 부정의가 되풀이된다.