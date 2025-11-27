윤성효

진주지역 여성단체들은 지난 2023년 11월 7일 진주시청 브리핑실에서 기자회견을 열어 여성혐오범죄에 대한 대책 마련을 촉구했다.문턱이 없는 성평등 강연의 기초가 되었던 양성평등기금은 일선 지자체들에서 자주 백래시를 겪어왔다. 진주가 속한 경남도는 2015년 홍준표 전 경남지사 시절 전국 처음으로 양성평등기금이 폐지됐다가 김경수 전 지사 시절 되살아났다. 2023년 12월 31일부로 성평등기금이 폐지된 경기도는 올해 여성가족기금을 설치했다. 대구시는 2022년 7개 기금을 통폐합했는데, 그중에 양성평등기금도 포함됐다.'양성'이라는 이름이 표상하는 성별 이분법에도 불구하고, 현시점에서 양성평등기금의 존재는 절대적으로 중요하다. 양성평등기본법 상 '양성평등'은 '성별에 따른 차별, 편견, 비하 및 폭력 없이 인권을 동등하게 보장받고 모든 영역에 동등하게 참여하고 대우받는 것'으로 정의되며 '양성'을 넘어선 성평등을 상정한다. 진주시 양성평등 기본조례에 명시된 양성평등기금의 용도도 '성차별·성폭력·가정폭력 방지를 위한 사업'처럼 성불평등 타파에 기여하는 사업 전반의 지원이다.다행스럽게도 진주시는 지난달 조례 개정을 통해 양성평등기금의 존속 시한을 올해 12월 31일에서 2030년 12월 31일까지 5년 연장했다. 이번에 진주여성민우회가 제기한 인권위 진정과 행정심판 청구는 진주에서 향후 5년간 양성평등기금의 운용 방향을 규정짓는 가늠자가 될 전망이다.지자체의 양성평등기금에 대한 주목과 더불어 한 가지 환기하고 싶은 것은 지역의 여성단체들에 대한 관심이다. 1997년 6월 창립된 진주여성민우회는 한국여성민우회의 지방 지부 중 처음 생긴 조직이다. 1996년 5월 진주의 한 유치원에서 발생한 성추행 사건에 공동 대응하는 과정에서 설립됐는데, 사회학자 이혜숙은 이를 두고 "비록 지부이기는 하지만 위로부터 결성되었다기 보다는 지역사회를 바탕으로 아래로부터 지부가 결성되었다고 할 수 있다"고 말한다.(이혜숙, <지역여성운동과 젠더정치–경상남도를 중심으로>)진주여성민우회는 2023년 11월 '진주 편의점 여성혐오 폭행 사건' 발생 당시에도 진주 지역의 다른 여성단체와 더불어 "머리가 짧아서, 페미니스트라서 그 어떤 이유로 여성이 폭력 당할 이유는 없다"며 기자회견을 열고 대응에 나섰다. 진주 지역 내 여성혐오, 성차별에 맞닥뜨려 꾸준히 목소리를 내고 할 수 있는 일을 도모해 왔다.진주여성민우회는 인권위에 동일한 차별행위 재발 방지 대책 마련 및 관련 공무원 대상 인권교육 실시 권고를, 경남 행정심판위에는 보조금 교부결정 일부 취소 처분의 취소를 요청했다. 여기에 따른 결정은 향후 진주 뿐 아니라 여타 지자체에서 양성평등기금이 운용되는 원리 원칙에 관한 규준이 될뿐더러, 지역 여성단체의 운신의 폭에도 크게 영향을 미칠 것이다. 성평등한 사회를 바라는 많은 이들이 이를 주시하고 많은 성원을 보내야 하는 까닭은, 여기에 있다.