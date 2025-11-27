▲
진주여성민우회 등 단체들이 지난 8월 29일 진주시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 '모두를 위한 성평등' 강의에 대한 양성평등기금 교부를 취소한 진주시를 규탄했다.윤성효
지난 9월 6일, 경남 진주를 찾았다. 나는 경상국립대에서 열린 '모두를 위한 성평등' 강좌의 강연자 중 한 명으로, '언론과 함께하는 페미니즘'을 주제로 강의하기로 돼 있었다.
학교 정문에서는 '사회적 합의 이루어지지 않은 경상국립대 성평등 특강 즉각 철회하라!'는 붉은 글씨 아래 다섯 명 안팎의 사람들이 특강 반대 집회를 이어가고 있었다. 공개적으로 내 강연을 반대하는 일련의 사람들을 만난 것은 처음이어서, 적잖이 긴장이 됐다. 그러나 정작 강의실 속 분위기는 달랐다. 약 60여 명의 청중들은 되레 젠더 이슈를 취재하는 페미니스트 기자들의 안위를 걱정하고, 퀴어 혐오와 페미니즘 백래시(backlash·반동)에 어떻게 대응할지를 함께 치열하게 고민했다. 시작 전의 긴장은, 시간이 흐르며 차츰차츰 녹아내렸다.
'모두를 위한 성평등'을 주최했던 진주여성민우회가 진주시를 상대로 24일 국가인권위원회에 진정을 제기했다. 같은 날 경상남도 행정심판위원회에 행정심판도 청구했다. 진주여성민우회는 '2025 모두를 위한 성평등 사업'에 대한 양성평등기금 교부를 진주시가 일방적으로 취소하고, 페미니즘·퀴어·성평등 등의 특정 표현을 이유로 프로그램 변경을 요구한 행위가 중대한 인권침해에 해당한다고 봤다.
진주시는 '모두를 위한 성평등' 강좌를 2025년 양성평등기금 지원사업으로 선정, 보조금 705만 원을 교부했다. 그러나 지난 8월부터 진주시에는 '반동성애'를 표방하며 '성혁명에 반대'한다는 보수 기독교 단체들의 민원이 빗발치기 시작했다. 진주여성민우회에 따르면 이때부터 진주시는 강좌에 등장하는 몇몇 표현들에 용어 변경을 요구하고, 이미 선정된 강사의 이력 및 활동 경력 자료 제출을 재차 요구했다.
'모두를 위한 성평등'은 질병, 퀴어, 환경, 언론, 미술, 대중문화, 과학, 법, 남성, 공동체 등 10개의 주제를 페미니즘 관점에서 조망하는 기획으로 꾸려졌다. 학계와 시민단체, 언론계, 대중문화 등에 속한 다양한 연사들이 '젠더'라는 프리즘으로 사회를 다시 읽는 시도였다. 양성평등기금에 선정된 덕분에 무료 행사로 기획돼 시민들이 문턱 없이 들을 수 있는 강연이었고, 그 바람에 강연장을 메운 젠더노소가 서로의 생각을 기탄없이 주고받는 자리도 됐다.
그러나 프로그램이 시작되기 직전인 8월 28일 진주시는 '사회적 갈등 야기' 및 '공공의 이익 저해'를 사유로 보조금 481만원의 교부 결정을 취소했다. 이틀 전 "민원이 계속되고 있다"며 프로그램의 전체 일정 변경을 공식 요청한 것을 진주여성민우회가 수용하지 않자, 양성평등위원회를 긴급 개최한 끝에 내린 결론이었다.
