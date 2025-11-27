▲
10월 28일(현지시간) 중국과 대만 경계가 맞닿아 있는 금문도에 세워진 군인 동상 위로 대만 국기가 펄럭이고 있다. AFP 연합뉴스
도쿄와 베이징이 대만을 사이에 두고 거친 말을 주고받는 사이, 워싱턴과 베이징은 관세와 희토류를 두고 다시 전화를 잡았다. 동북아의 지도는 눈에 보이지 않는 선으로 갈라지고 있는데, 한국 언론과 정치 담론은 여전히 '중국 편이냐, 일본 편이냐'는 낡은 질문에 머무르는 경우가 많다.
지금 대만을 둘러싼 갈등은 단순한 양자택일이 아니라, 두 개의 서로 다른 축이 교차하는 구조로 읽어야 한다. 하나는 대만을 민주 헌정 체제와 권위주의 체제의 경쟁으로 끌어올리는 가치 갈등이고, 다른 하나는 중국과 일본, 미국이 서로를 군국주의·팽창세력으로 규정하면서, 각자 자신의 군사적 행동을 '자위'와 '현상 유지'로 정당화하는 안보 갈등이다.
대만 내부에서 스스로를 규정하는 언어는 첫 번째 축에 가깝다. 최근 몇 차례 선거에서 대만 지도자들은 "두 강대국 사이의 선택이 아니라, 민주 헌정 체제를 지킬 것인가 권위주의로 되돌아갈 것인가의 선택"이라고 반복해서 말해 왔다. 중국의 사이버 공격과 가짜뉴스, 경제 압박은 "민주주의를 무너뜨리려는 권위주의의 공격"으로 서술되고, 대만은 "세계 민주주의 방어선"의 일부로 자리 잡는다.
그 반대편에서 중국은 두 번째 축의 언어를 빌려 자신을 정당화한다. 전후 처리, 식민지 청산, 영토 완정이라는 말로 대만을 "반파시즘 전쟁의 마무리"에 묶어 세운다. 여기에서 이미 가치의 언어와 안보의 언어가 서로 다른 층위에서 교차하며, 각자의 정당성을 부풀리는 프레임 싸움이 시작된다.
중국의 주장 가운데 "대만의 복귀는 2차대전 이후 국제질서의 핵심 과제"라는 문장은 그럴듯해 보이지만, 결정적인 사실 하나를 빼먹고 있다. 오늘의 대만 분단 상태를 만든 직접 원인은 일본이 아니라 중국 내부의 국공내전이다. 일본 식민지에서 벗어난 뒤,국민당 정부는 잠시 중국 대륙을 통치했지만, 곧 공산당에 밀려 대만으로 퇴각했다.
중화인민공화국은 한 번도 대만을 실질 통치한 적이 없다. 그럼에도 중국은 카이로 선언, 포츠담 선언, 연합국의 결정을 강조하며 "이미 국제사회가 인정한 귀속이지만 아직 실현되지 않은 상태"처럼 말한다. 내전과 체제 분단의 책임을 전후 국제질서라는 언어 뒤에 숨기고, "역사 수정"이라는 비난을 먼저 던지는 쪽이 오히려 자기 역사를 지우고 있는 셈이다.
중국은 또 한편에서 "군국주의의 부활을 경계한다"는 이름으로 일본을 강하게 비판한다. 항일 전쟁의 기억과 전쟁 피해를 강조하며, 일본의 어떤 군사적 발언이나 제도 변화를 곧바로 '전전(戰前) 회귀'와 연결시킨다. 문제는 현재 동아시아에서 가장 적극적으로 군사력을 확대하고 해양 질서를 재편하려는 주체 역시 중국이라는 점이다.
대만해협 중간선을 사실상 무력화하고, 봉쇄형 연합 훈련으로 섬을 포위하는 연습을 반복하며, 남중국해 암초를 군사기지로 바꾸는 행위는 형식상 "평화 통일" 언어와 전혀 어울리지 않는다. 과거의 일본 군국주의를 비판하는 언어가 현재의 중국 팽창주의를 정당화하는 도구로 쓰이고 있는 것이다.
가치와 전략, 전술이 어긋난 일본