2012년 장고와 1966 장고의 만남. 영화 후반부 프랑코 네로가 까메오로 출연했다소니픽쳐스 코리아
그래도 만에 하나, 맥주인의 상상으로 가능성을 찾는다면, 크림 에일(cream ale)에 한 표 던지고 싶다. 크림 에일은 '크림'이라는 이름과 달리 옥수수가 들어간 가볍고 청량한 에일을 말한다. 원래 미국은 옥수수가 풍성한 나라였다. 버번위스키처럼 다량의 옥수수를 첨가해 맥주를 만드는 게 이상한 일이 아니었다.
만약 영화에 나온 맥주가 옥수수를 잔뜩 머금은, 밝고 가벼운 크림 에일이라면 슐츠가 따른 황금색 맥주에 대한 의문점이 모두 풀린다. 물론 쿠엔틴 타란티노 감독이 이를 몰랐을 리 없다. 그는 고증이 아니라 상징을 선택했을 뿐이다.
타란티노가 고증 오류를 무릅쓰고 황금색 맥주를 보여준 건, 그게 단순한 술이 아니라 '근대적 합리성'과 '시민의 교양'을 상징하는 도구였기 때문일 것이다. 그렇다면 왜 하필 독일인 슐츠가 그 상징을 들고 있었을까?
지금은 독일이 합리와 자유를 상징하는 나라로 인식되지만, 1858년 독일은 미국보다 딱히 나은 국가가 아니었다. 프랑스와 영국이 자유주의 체제로 전환된 반면, 독일은 통일을 이루지 못한 채, 왕국과 공국의 연방 형태로 유지되고 있었다. 더구나 군국주의 색채가 강한 프로이센이 그 중심에 있었다.
당시 독일인이 딱히 자유와 합리성을 대변하는 것도 아닌데, 슐츠가 자유주의자처럼 나오는 것이 이해가 되지 않았다. 이런 고민으로 자료를 찾던 중, <장고, 분노의 추적자>를 해석한 한 영화 유튜브 채널에서 그 힌트를 찾을 수 있었다.
진보적 자유주의자 독일인, 킹 슐츠
유튜브 채널 '요런시점 movie'는 쿠엔틴 타란티노가 킹 슐츠를 '포티에이터'(48er)로 설정했을 가능성을 제기한다. '48er'는 1848년 독일에서 발생한 자유주의 혁명의 실패로 미국으로 망명한 독일인들을 가리킨다.
1848년 유럽은 자유주의 혁명으로 물들었다. 프랑스에서 2월 혁명이 터지자 곧바로 3월 베를린에서 지식인, 시민, 학생, 노동자들이 헌법제정과 의회구성을 요구하며 혁명을 일으켰다. 봉기에 성공한 독일 시민은 최초의 민주적 의회, 프랑크푸르트 의회를 구성하고 입헌군주제를 추진했으나, 프로이센을 주축으로 한 군주들의 반동으로 1년 만에 실패했다.
이때 혁명을 주도했던 많은 지식인, 노동자, 시민들이 박해를 피해 미국으로 망명했다. '48er'는 미국 지식과 산업에 지대한 영향을 끼치며 곳곳에 자리 잡았다. 맥주도 그중 하나였다. 특히 남북전쟁 당시 북군에 입영한 독일계 이민자들이 이들의 영향을 받았다.