소니픽쳐스 코리아

"검둥이가 말에 탔어!"

▲2012년 장고와 1966 장고의 만남. 영화 후반부 프랑코 네로가 까메오로 출연했다

그래도 만에 하나, 맥주인의 상상으로 가능성을 찾는다면, 크림 에일(cream ale)에 한 표 던지고 싶다. 크림 에일은 '크림'이라는 이름과 달리 옥수수가 들어간 가볍고 청량한 에일을 말한다. 원래 미국은 옥수수가 풍성한 나라였다. 버번위스키처럼 다량의 옥수수를 첨가해 맥주를 만드는 게 이상한 일이 아니었다.



만약 영화에 나온 맥주가 옥수수를 잔뜩 머금은, 밝고 가벼운 크림 에일이라면 슐츠가 따른 황금색 맥주에 대한 의문점이 모두 풀린다. 물론 쿠엔틴 타란티노 감독이 이를 몰랐을 리 없다. 그는 고증이 아니라 상징을 선택했을 뿐이다.



타란티노가 고증 오류를 무릅쓰고 황금색 맥주를 보여준 건, 그게 단순한 술이 아니라 '근대적 합리성'과 '시민의 교양'을 상징하는 도구였기 때문일 것이다. 그렇다면 왜 하필 독일인 슐츠가 그 상징을 들고 있었을까?



지금은 독일이 합리와 자유를 상징하는 나라로 인식되지만, 1858년 독일은 미국보다 딱히 나은 국가가 아니었다. 프랑스와 영국이 자유주의 체제로 전환된 반면, 독일은 통일을 이루지 못한 채, 왕국과 공국의 연방 형태로 유지되고 있었다. 더구나 군국주의 색채가 강한 프로이센이 그 중심에 있었다.



당시 독일인이 딱히 자유와 합리성을 대변하는 것도 아닌데, 슐츠가 자유주의자처럼 나오는 것이 이해가 되지 않았다. 이런 고민으로 자료를 찾던 중, <장고, 분노의 추적자>를 해석한 한 영화 유튜브 채널에서 그 힌트를 찾을 수 있었다.



진보적 자유주의자 독일인, 킹 슐츠



유튜브 채널 '요런시점 movie'는 쿠엔틴 타란티노가 킹 슐츠를 '포티에이터'(48er)로 설정했을 가능성을 제기한다. '48er'는 1848년 독일에서 발생한 자유주의 혁명의 실패로 미국으로 망명한 독일인들을 가리킨다.



1848년 유럽은 자유주의 혁명으로 물들었다. 프랑스에서 2월 혁명이 터지자 곧바로 3월 베를린에서 지식인, 시민, 학생, 노동자들이 헌법제정과 의회구성을 요구하며 혁명을 일으켰다. 봉기에 성공한 독일 시민은 최초의 민주적 의회, 프랑크푸르트 의회를 구성하고 입헌군주제를 추진했으나, 프로이센을 주축으로 한 군주들의 반동으로 1년 만에 실패했다.



이때 혁명을 주도했던 많은 지식인, 노동자, 시민들이 박해를 피해 미국으로 망명했다. '48er'는 미국 지식과 산업에 지대한 영향을 끼치며 곳곳에 자리 잡았다. 맥주도 그중 하나였다. 특히 남북전쟁 당시 북군에 입영한 독일계 이민자들이 이들의 영향을 받았다.



▲대농장주 캔디. 리어나도 디캐프리오는 완벽한 남부 사투리로 매력적인 악역을 연기했다

'요런시점 movie'의 가설처럼 만약 킹 슐츠가 미국으로 망명한 '48er', 즉 진보적 자유주의자 독일인이라면 그가 노예제를 혐오하고 귀족 같던 대농장주 캔디(레오나르도 디카프리오)에 맞선 이유가 모두 설명된다. 특히 영화 후반부 슐츠의 행동과 선택 또한 충분히 이해할 수 있다.



현상금 사냥꾼 파트너로서 장고와 겨울을 보낸 슐츠는 브룸힐다를 구하기 위해 '만딩고 격투 노예' 거래상으로 위장해 그녀가 있는 캔디 농장으로 잠입한다. 슐츠의 계획대로 무사히 그녀를 빼 오려는 순간, 겉만 흑인인 집사 스티븐(사무엘 L. 잭슨)에게 정체가 발각되어 당시로는 어마어마한 금액 1만 2000달러에 브룸힐다를 '구매'할 처지에 놓인다.



반강제적으로 노예 계약서를 쓴 슐츠. 비록 자신의 가치에 반하는 거래를 했지만 장고를 위해 사인을 하고 나오려는 순간, 캔디는 마지막 악수를 요구한다. 남부에서 악수는 계약의 성사를 의미하며 악수가 없는 계약은 성사된 것이 아니라는 말과 함께.



사실 악수는 노예제를 인정하고 이 체제를 묵인하라는 강요에 가까웠다. 그런 의미를 알고 있었던 슐츠는 악수를 거부하다 결국 숨겨둔 총을 꺼내 캔디의 심장을 명중시킨다. 그리고 자신 또한 총에 맞아 사망하고 만다.



"나도 어쩔 수 없었어(I couldn't resist)."



진보적 자유주의자였던 그는 야만과 타협하는 행위를 더는 견딜 수 없었을 것이다. 슐츠가 죽은 뒤, 장고는 홀로 남아 캔디 농장을 파괴하고 브룸힐다를 구해낸다. 1966년 장고가 황야의 복수자였다면, 타란티노의 장고는 폭력의 세계에 저항하는 해방의 영웅이었다.



폭력의 세계에서 인간의 존엄은 어떻게 지켜지는가. 그 질문 앞에서 슐츠가 장고에게 건넨 황금빛 맥주는 여전히 반짝인다. 짧지만 가장 확실한 대답처럼.



문명과 야만은 생각보다 그리 멀리 있지 않다.

킹 슐츠 박사와 장고장고(제이미 폭스)는 흑인 노예다. 그는 아내 브룸힐다(케리 워싱턴)와 도주하다 잡혀 다른 농장으로 끌려가는 중이었다. 추운 날씨에 맨몸으로 족쇄를 찬 채 걸어가는 장고에게 미래란 없어 보였다. 그런데 그런 장고 앞에 갑자기 킹 슐츠 박사(크리스토프 발츠)라는 독일인이 나타난다.독일에서 치과의사였던 그는 지금은 연방 판사가 수배한 범죄자들을 합법적으로 처단하는 현상금 사냥꾼이 된 인물이다. 슐츠 박사는 장고가 자신이 찾는 수배자를 안다는 것을 확인한 후 백인 인솔자로부터 구해준다. 장고를 평범한 인간처럼 대우하고 자연스럽게 말에 태우는 그의 행동은 남부 백인들과 달랐다.장고를 구한 후 둘이 함께 마을에 들어서는 장면은 영화에서 조용하지만 가장 강렬한 순간이다. 말을 타고 등장한 흑인을 본 마을 사람들은 경악한다. 하지만 슐츠는 아무렇지도 않다는 듯 술집으로 들어가 '맥주 두 잔'을 주문한다. 그러나 바텐더는 흑인이 들어왔다는 이유로 보안관을 부르러 나가면서 할 수 없이 슐츠는 직접 비어엔진의 레버를 당겨 황금빛 맥주를 따른다.타란티노는 이 장면을 의식처럼 천천히 그리고 길게 연출한다. 관을 통해 투명한 머그잔으로 천천히 차오르는 황금색 맥주와 잔 위로 솟은 거품, 그리고 그 거품을 금속 스틱으로 정교하게 깎아내는 스키밍(skimming)까지, 슐츠 박사는 작품을 그리듯 맥주를 따른다.동일한 잔, 동일한 양, 슐츠 박사는 장고에게 황금색 맥주를 건넨 후 '치얼스' 대신 '프로스트'를 외친다. 흑인에게 금지된 공간에서 백인이 건네는 맥주는 단순한 술이 아니었다. 맥주는 '너는 노예가 아니라 사람이다'라는 선언이며 동등한 자유인임을 보증하는 계약서였다.잠깐. 여기서 맥주 이야기를 하지 않을 수 없다. 직업병이라 해도 어쩔 수 없다. 1858년 텍사스 작은 술집에 황금색 맥주가 존재했을까? 이 영화를 보는 99% 관객은 이 맥주를 황금색 라거라고 생각했을 것이다. 보통 사람이라면 아무렇지도 않게 넘어갔을 이 장면이 나에겐 그렇게 어색할 수 없었다.미리 결론부터 말하자면, 1858년 텍사스에 황금색 라거가 있었을 가능성은 거의 '0'에 가깝다. 미국에서 라거가 소개된 시기는 독일 이민자들이 급증했던 1840년대부터다. 황금색 라거는 1860년대 이후 세인트루이스나 밀워키처럼 북부 지역에서 서서히 생산되었다. 1829년 미국 최초의 양조장 옌링(Yuengling)도 초기에는 에일을 만들었다.1842년 최초의 황금색 라거 필스너 우르켈이 등장한 유럽에서도 1876년 냉동기가 발명된 후에야 황금색 라거가 조금씩 정착했다. 버드와이저가 얼음을 실은 냉장 열차로 맥주를 운송하기 시작한 것도 그 무렵이다. 그러니 양조장도 거의 존재하지 않았고 냉장 맥주 유통도 불가능했던 1858년 텍사스에 황금색 라거가 있을 리 만무하다.