▲
16일 오후 서울 잠실선착장 부근 한강에 전날(15일) 오후 8시 24분께 승객 82명을 태우고 접근하던 한강버스가 수심이 얕은 강바닥에 걸려 멈춰 서 있다.권우성
서울의 한강(또는 한강 서울 구간, 이하 한강)은 기수역 생태계다. 밀물과 썰물의 영향을 받아 다양한 생물이 어우러지는 곳이다. 민물과 바다를 오가는 상괭이와 실뱀장어, 참게, 운 좋으면 황복도 볼 수 있다. 김포대교 아래 신곡수중보가 물길을 막고 있지 않다면, 더 다양한 생물들을 서울 한가운데서 만날 수도 있다.
한강은 감조 하천이다. 매일 같이 한강을 관찰하면, 밀물과 썰물이 드나들며 수위가 오르는 것을 느낄 수 있다. 그러나 신곡수중보가 있어서, 일정 수위 아래로는 내려가지 않는다. 그래서 유람선이 안정적인 수심을 확보하고 한강에서 운항할 수 있다.
그런데 지난 9월 정식 시범 운항을 시작한 한강버스는 호기롭게도 쌍동선이라 선회하기 까다롭고, 배가 물속에 잠기는 깊이인 흘수가 프로펠러를 보호하는 덮개인 '스케그'를 포함해 1.8미터다. 이렇게 선체 하부가 깊어 수심 확보가 쉽지 않으니 강바닥에 뭔가 자꾸 걸렸고, 급기야 지난 15일 오후 8시 25분경 잠실 선착장 인근 100미터 지점에서 강바닥에 걸려 멈춰 섰다. 어두운 한강 한가운데서 승객 82명이 50분이나 기다려 9시 14분이 되어서야 겨우 구조됐다. 천만다행한 일이나 서울시와 ㈜한강버스는 네 탓 공방을 벌였다.
지난 17일 한강버스 멈춤사고 기자회견에서 ㈜한강버스는 저수심 구간의 항로 표지등(부표)이 잘 보이지 않았다고 주장했고, 서울시는 배가 항로를 이탈했다고 반박했다. 압권은 한강버스 도입을 추진한 오세훈 서울시장이 18일 서울시의회 시정질의에서 한강 좌초 사고의 원인을 "휴먼 에러(인적 오류)"라고 단정한 대목이다.
겨우 돌아온 큰고니 방해하는 한강버스