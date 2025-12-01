서울환경연합

2024년 4월 24일 저자도에 준설선이 등장하자 서울환경연합은 한강버스 사업 중단을 촉구하는 기자회견을 열었다.시스템이나 항로의 문제가 아니라 실수로 항로를 이탈한 선장 탓을 한 것이다. 선장은 야간 부표가 잘 보이지 않았다고 진술했으나, 서울시 측은 태양광 배터리 충전 문제로 불빛이 약했을 수는 있어도 기능엔 문제가 없었다고 맞섰다. 이렇게 공방을 벌이면서도 서울시는 마곡~여의도 구간 등 일부 구간의 운항을 강행했다.​㈜한강버스 관계자는 11월 7일 이후로 수심이 낮아지면서 선체가 바닥이나 이물질에 닿는 사고가 13번이나 있었다고 진술했다(2월부터 누적 15건). 국가수자원관리정보시스템에 따르면, 한강 수위(청담대교 관측소 기준)가 11월 6일부터 점점 내려가 사고 2~3일 전에는 과거 데이터 기준으로 가장 낮은 수준(0.93~0.95m)을 보였다. 그럼에도 운항을 강행하다 강바닥에 걸린 것이다.​문제의 본질은 한강버스의 구조적 흘수(1.8m)가 한강의 자연적 수심에 비해 너무 깊다는 데 있다. 한강버스가 안전하게 다니려면 대대적인 준설을 해야 하는데, 강바닥을 파내면 생태계에 주는 충격이 너무 심각하다. 한강종합개발 때 대대적으로 준설했다가 다시 모래톱이 쌓이기 시작한 옥수동 저자도 일대는 철새들의 쉼터로 자리 잡고 있다. 최근엔 큰고니가 와서 2~3일 앉아 있다가 다시 이동하곤 한다.​저자도 일대의 옛 지명은 중랑천과 한강이 만난다고 하여 두모포라고도 부르는데, 서울시가 2014년에 발표한 '2030 한강자연성회복 기본계획'의 대표 슬로건은 "두모포에 큰고니 날아오르고, 아이들 멱감는 한강"이다. 겨우 큰고니가 두모포에 돌아왔는데, 한강버스가 수없이 드나들며 평화로운 휴식을 방해하게 된 것이다. 이제 철새들의 안전한 쉼터로 사랑을 받던 저자도 일대에서 준설선이 시도 때도 없이 드나들며 강바닥을 마구 긁어내는 모습을 수시로 볼 수 있다.​