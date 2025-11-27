권우성

배달의민족, 쿠팡이츠는 스마트폰을 통해 음식 배달서비스를 하는 대표적인 플랫폼기업이다. 여기서 일하는 플랫폼 노동자는 늘어가고 있지만 이들을 책임지는 제도와 법은 여전히 ‘임금근로자냐, 자영업자냐’라는 오래된 이분법에 멈춰 있다. 사진은 배달의 민족 배민라이더스의 모습.이 복잡하고 다양한 이름 붙이기 경쟁은 통계에서도 그대로 드러난다. 어떤 연구에서는 특수고용노동자가 166만 명쯤 된다고 하고, 다른 조사에서는 플랫폼 노동자가 80만 명이라 한다. 또 다른 보고서는 원천징수 사업소득자가 847만 명을 넘어섰다고 말한다. 숫자만 보면 '꽤 큰 집단이다' 싶지만, 막상 정부의 공식 통계표를 펼쳐 보면 이들은 '비전형 근로자'로 뭉뚱그려져 있다. 분류와 지표가 표준화되지 않아 시계열 비교도, 직접적인 국제 비교도 쉽지 않다. 그 결과, 통계상으로 드러나는 규모와 현장에서 체감되는 실질 규모 사이에 적지 않은 괴리가 생긴다.이 혼란의 비용은 결국 노동자들에게 돌아온다. 통계에 제대로 포착되지 않는 집단일수록 정책에서도 뒷순위로 밀려나기 쉽다. 실업급여, 산재보상, 국민연금, 최저임금, 근로시간 규제 같은 제도들은 여전히 '정규 근로자'를 기준으로 설계되어 있다. 특수고용노동자는 그사이 어딘가에 끼어 있으면서도, "나도 사실상 노동자인데"라고 말할 공식적인 자리를 얻지 못한 채 제도 밖 주변부에 머물게 된다.특수고용노동자가 갑자기 하늘에서 떨어진 집단은 아니다. 한국에서는 1997년 외환위기 이후, 기업이 정규직을 줄이고 외주·용역·파견·도급을 늘리면서 이미 '사장님인 노동자'들이 폭발적으로 늘기 시작했다. 여기에 스마트폰과 플랫폼이 더해지면서, 누구나 앱 하나만 깔면 '내가 사장'이 되는 시대가 열렸다.기업 입장에서 보면 이 모델은 유혹적이다. 정규직을 채용하지 않고도 필요한 업무를 유연하게 배치할 수 있고, 경기 침체가 오면 계약을 줄이기만 하면 된다. 플랫폼은 알고리즘으로 콜을 배정하고, 평점으로 성과를 관리하며, 계정 정지로 사실상의 '해고'를 집행한다. 법적으로는 사용자의 지위에 있지 않지만, 이들이 실질적인 관리·통제를 하고 있음은 누구도 부인하기 어렵다.노동자 입장에서 보면, 이 구조는 '유연함'과 '불안정'이 뒤섞인 모순이다. 시간과 장소를 어느 정도 스스로 조절할 수 있다는 장점이 있지만, 소득은 계절과 수요에 따라 롤러코스터처럼 출렁인다. 아플 때 쉬면 그날은 무급이고, 사고가 나면 '당신은 우리 직원이 아니므로 산재 대상이 아니다'라는 말을 듣기 쉽다. 고립된 환경에서 동료와 함께 목소리를 내기도 힘들다.디지털 전환은 노동을 잘게 쪼개고, 계약을 개인 단위로 흩어놓고, 책임은 각자의 어깨 위에 올려놓았다. 우리는 이것을 '노동시장 유연화'라는 말로 포장해 왔지만, 특수고용노동자의 일상에서 그것은 '탈고용의 제도화'로 더 가깝게 느껴진다.그렇다면 해법은 무엇일까? '어떤 이름이 더 근사한가'가 아니라 '어떤 이름이 현실을 가장 잘 포착하는가'가 기준이 되어야 한다. 국제적으로는 국제노동기구(ILO)가 말하는 '의존계약자(dependent contractor)'라는 개념이 있고, 한국에서는 이미 법과 현장에서 널리 쓰이는 '특수고용노동자(특수형태근로종사자)'라는 말이 있다. 두 표현이 가리키는 사람들은 상당 부분 겹친다.굳이 새 이름을 하나 더 만드는 것보다, 한국 사회에서 이미 자리 잡은 '특수고용노동자'라는 개념을 중심으로 보호 범위를 넓히고, 국제 비교가 필요할 때는 국제노동기구 분류에 맞춰 통계를 다시 배열하는 편이 훨씬 현실적일 것이다. 중요한 것은 라벨이 아니라, 그 라벨에 따라 어떤 권리와 보호가 따라붙느냐이다.