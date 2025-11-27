▲
민주노총 서비스연맹 배달플랫폼노조 조합원들이 지난 7월 16일 서울 용산구 전쟁기념관 앞 도로에서 열린 ‘7.16 라이더 대행진’에 앞서 오토바이를 정렬하고 있는 모습. 참가자들은 안전배달료 도입과 배달료 착취 구조 개선을 촉구했다. 배달노동자, 택배기사들은 대표적인 특수고용노동자로 표면적으로는 모두 ‘사장님’이지만 실제 종속성된 불안정한 노동자들로 법과 제도로부터 보호받지 못하고 있다.이희훈
퇴근길에 배달앱을 한번 켜 보면, 화면을 가득 채우는 건 식당 이름과 소요시간이다. 누군가는 눈이 오나 비가 오나 오토바이를 타고 달리고, 누군가는 학습지를 들고 골목골목을 헤맨다. 또 다른 누군가는 골프장 페어웨이에서 손님 캐디백을 메고, 누군가는 보험계약서를 들고 고객의 마음을 설득하러 간다. 이들은 우리 생활 곳곳에 있지만, 하나의 질문 앞에서 갑자기 존재가 흐릿해진다.
'사장님'이라 불리지만 종속된
이른바 '플랫폼 노동자', '프리랜서', '긱워커', '독립계약자', '종속계약자' 그리고 '가짜 3.3% 사장님'까지, 이들을 지칭하는 이름은 매우 풍성하다. 마치 새로운 노동의 시대를 맞아 세밀한 분류가 이루어지고 있는 것처럼 보인다. 그런데 현장에서 만난 이들의 이야기를 들어보면, 정작 이 많은 이름들이 이들을 더 잘 보호하기는커녕, 오히려 더 깊은 회색지대로 밀어 넣고 있다는 사실을 어렵지 않게 확인하게 된다. 이름은 많아졌는데, 이들을 책임지는 제도와 법은 여전히 '임금근로자냐, 자영업자냐'라는 오래된 이분법에 멈춰 있기 때문이다.
특수고용노동자, 혹은 법률 용어로 '특수형태근로종사자'라고 불리는 이들은 표면적으로는 모두 '사장님'이다. 근로계약 대신 위임·도급계약을 맺고, 사업자 등록증을 들고, 소득세 3.3%를 떼고, 4대 보험은 스스로 알아서 가입하라는 말을 듣는다. 이처럼 겉으로 보기에는 명백한 자영업이다. 하지만 일하는 방식을 조금만 들여다보면 전혀 다른 얼굴이 드러난다. 보험설계사는 하루 대부분을 특정 보험회사 상품만 판매한다. 학습지 교사는 한 교육회사 교재만 들고 다니고, 건설기계 기사 상당수는 특정 건설사의 공사에 사실상 고정적으로 투입된다. 택배기사와 배달 라이더, 대리운전 기사들 중 상당수도 비슷하다.
이들은 스스로 거래처를 찾아다니기보다는, 하나의 플랫폼이나 기업이 부여하는 물량에 의존해 일한다. 어떤 일을 할지, 얼마를 받고 할지, 어느 시간대에 투입될지에 관한 결정권도 상당 부분 기업이나 플랫폼이 쥐고 있다. 평점이 낮으면 (배달)콜이 줄고, 수락률이 떨어지면 벌점이 쌓이고, 어떤 경우에는 이유도 모른 채 계정이 정지된다. 겉으로는 '나의 사업'이라고 부르지만, 실제로는 한 회사의 '매우 불안정한 직원'처럼 일하는 셈이다.
글로벌한 현상, '회색지대 노동자들'
해외에서는 이들을 주로 '긱 워커(gig worker)'나 '독립계약자(independent contractor)'라고 부른다. 우버(차량 호출 및 승차 공유, 음식 배달 및 화물 운송 등 다양한 서비스를 스마트폰 앱을 통해 제공하는 미국의 플랫폼 기업), 도어대시(글로벌 음식 및 소매 배달 플랫폼 기업) 등에서 일하는 플랫폼 종사자가 대표적이다. 유럽연합은 '경제적으로 의존적인 노동자(economically dependent worker)' 또는 '경제적으로 의존적인 피고용인(economically dependent self-employed)'이라는 용어를 쓰며, 이들에게도 단체교섭권과 사회보험을 보장해야 한다는 논의를 이어가고 있다. 이름과 법체계는 달라도, '독립 사업자의 탈을 쓴 종속적인 노동자'라는 공통된 현실을 포착하기 위한 노력을 하고 있다.
그런데 한국에 오면 사정이 훨씬 복잡해진다. '특수형태근로종사자', '플랫폼 노동자', '프리랜서', '가짜 자영업자', '종속계약자', '가짜 3.3%' 등... 학계, 정부, 노동단체마다 사용하는 표현이 조금씩 다르다. 마치 이름을 많이 만들어낼수록 현실을 더 잘 설명하는 것처럼 간주하는 듯하다. 하지만 당사자의 눈으로 보면 상황은 정반대이다.
산재보험법은 '특수형태근로종사자'를 일부 직종에 한해 인정하고, 통계청은 '의존계약자'를 새로 분류하겠다고 하며, 현장에서는 여전히 '가짜 3.3% 사장님'이라는 말로 현실을 자조한다. 다양하고 세분화된 이름으로 불리지만, 이들을 보호할 제도는 여전히 모호하다.
숫자가 아니라, '기타'로 밀려나는 사람들