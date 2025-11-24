연합뉴스

"검사님이 계속해서 몇 시 몇 분 통화하면서 무슨 얘기했냐는데, 설사 백 번, 천 번 양보해서 전화로 그런 얘기를 했다고 친다. 그런데 6, 7개 사령부가 움직이는 군사작전이 하루 이틀 몇 개 전화로 가능하다고 생각하는가? 불가능하다 불가능. 그래서 제가 대통령께 불가능하다고 말씀드린 거다."

- 진종규 검사 "증인은 김용현이나 다른 사람의 지시 없이 비상계엄 선포 뒤에 부대원을 출동시켰는가?"

- 여인형 전 사령관 "제가요?"

- 진종규 검사 "누군가로부터 지시는 받았기 때문에, 마찬가지로 부하들에게 지시한 것이란 증언이 맞는가."

- 여인형 전 사령관 "당연한 일이다. 그러나 어떤 일이 있었는지는 제 재판 관련된 일이기 때문에 제 재판에서 자세하게 설명하겠다. 그래서 이 자리에선 증언을 거부하는 거다. 어떻게 저 혼자 할 수 있겠나. 말도 안 된다."

"판사님, 제 심정을, 생각을 말씀드린다. 군은 정상적인 작전을 하면 계획이 있고, 명령이 하달되고, 실제로 한 행위들이 상황일지에 기재되고, 그렇게 해서 철저하게 남겨놓는다. 그런데 이번 계엄 보시면 계획? 글쎄요. 본 적 없다. 명령지? 상황일지? 본 적 없다. 다 전화 통화한 거다.(중략) 성경 말씀에 나오는대로, 자기 소견에 옳은 대로 얘기했다고, (다들) 자기 생각대로 쭉 얘기하는 거다. 무슨 증거가 있나. 세상에 그런 군사작전은 없다고 계속 말씀드렸다."

"수사관들이 (선관위에) 출동한 것 자체가 부하들을 위험에 빠뜨렸다는 생각은 안 하는가?"

'12.3 윤석열 내란 사태'를 수사하는 검찰 비상계엄 특별수사본부가 2024년12월 9일 오전부터 경기도 과천 소재 국군방첩사령부 등에서 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다. 사진은 이날 압수수색이 진행 중인 국군방첩사령부.내란특검은 휴대폰 메모에 이어 대통령경호처 비화폰 통화내역을 제시하며 '물증'으로 여 전 사령관을 압박했다. 그러자 여 전 사령관은 "경호처 비화폰 기록 자체를 이 자리에서 처음 보기 때문에 제가 말씀드리기 어렵다"며 "기억을 환기할 수 없다"고 나왔다. 진종규 검사가 "통화했던 기억이 있는가"라고 다르게 물었을 때는 증언을 거부했다. 다만 여 전 사령관은 계엄 당일 상황을 설명할 때 '실패한 계엄'이라는 점만 거듭 강조했다.여 전 사령관은 또 '사령관이 중앙선거관리위원회 서버를 떼어오라고 지시했다'는 정성우 전 1처장 증언을 이렇게 반박했다. 그는 "수사단장(김대우) 군사법원 재판에 나와서 '그날 밤 선관위 정도 규모가 되는 서버 카피는 말할 것도 없고, 떼오는 것도 불가능하다', '우리 사령관도 그 정도는 안다' 그렇게 증언했다"며 ""라고 했다. 정 전 처장을 가리켜 "가장 아끼는 부하지만 불행히도 기억이 다른 게 있다"고도 말했다.여 전 사령관은 당시 전혀 계엄이 일어날 상황이 아니었기 때문에 인사가 있었고, 부대원들이 자연스레 회식하며 술을 많이 마셨다는 이야기도 꺼냈다. 그는 "비록 제가 큰 잘못을 하고, 뭔가 잘못 판단하고 책임질 일이 있으면 당연히 책임져야 되겠지만, 우리 방첩사 부하들, 우리 사랑하는 부하들, 억울한 사람 많다"며 눈물을 흘리기도 했다. '대통령과 국방부 장관의 지시를 받고 어쩔 수 없이 부하들에게 전달했다'는 말만 반복했다.여 전 사령관은했다. '체포사유를 반문하진 않았는가'란 질문에도 증언 거부했다. 이와 관련해 계엄 당일 연락을 주고받은과 관련해선 "그분이랑 저랑 서로 기억도 다르고, 워낙 복잡한 상황에서, 또 제가 위증으로 기소도 된 마당에서, 하고 싶은 얘기가 많지만"고 했다. 또 증언거부였다.여 전 사령관은 계엄 당시 제대로 된 명령도, 체계도, 작전도 없었다는 점을 끝까지 강조했다. 방첩사의 당시 상황도 증언만 있다고 주장했다.하지만 방첩사는 계엄 당시 이재명 더불어민주당 대표, 우원식 국회의장, 한동훈 국민의힘 대표 등 주요인사의 신병 확보에 나섰고, 국회 계엄 해제 결의안 의결 직전에는 '세 사람만 우선 잡으라'는 지시 변경도 있었다. 수사기관이 확보한이고,이다. 이 큰 사실은 지금껏 흔들리지 않았다. 그럼에도 여 전 사령관은 '증언거부권'으로 자신의 행적을 사실상 부인했다. 그는 ""며 당시 통화관련 증언도 거부했다.진종규 검사는 체포 지시도, 선관위 출동지시도 전부 증언을 거부하면서 '체포도, 선관위 서버 확보도 이뤄지지 않았다'는 변명으로만 일관하는 여인형 전 사령관에게 물었다.여 전 사령관의 대답은였다. 그는 "이라 제 심경도 복잡하다"며 "다만 변명하는 것 같아서 이 자리에선 증언을 거부하겠다"고 했다. 이날 윤씨 쪽 반대신문이 다 마치지 못했기 때문에 재판부는 오는 27일에도 여 전 사령관 증인신문을 이어가기로 했다.