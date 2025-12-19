기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
25.12.19 17:31최종 업데이트 25.12.19 17:31
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
2024년 12월 7일 윤석열 대통령 탄핵안 표결 무산을 두고 월스트리트저널은 "국가보다 정당을 중시하는 길을 선택한 최악의 결과"라고 평가했습니다. 하지만 친윤계 윤상현 의원은 "1년 후에는 다 찍어준다"는 말로 표결 불참에 따른 정치적 영향 가능성을 일축합니다. <오마이뉴스>는 12.7탄핵 보이콧에 가담한 105인의 면면을 기록으로 남기고자 합니다.[편집자말]
윤석열이 계엄을 선포하기 3개월 전인 2024년 9월 3일, 최은석 국민의힘 의원은 계엄 가능성에 대해 "어처구니 없는 얘기"라고 일축했다. 이재명 당시 더불어민주당 대표가 이틀 전 여야 대표 회담 모두발언에서 "계엄 해제를 국회가 요구하는 걸 막기 위해 계엄 선포와 동시에 국회의원을 체포·구금하겠다는 계획을 꾸몄다는 이야기도 있다"고 말한 것을 두고 내놓은 반응이었다.

"2024년도에 대한민국에서 계엄이라고 하는 것들이 현실적으로 가능할 것인가. (중략) 정말 좀 뭐랄까 되게 좀 어처구니없는 (중략) 대한민국의 제1 야당의 대표님이 그런 이야기를 했다는 것이 정말 제 귀를 의심할 수밖에 없는 것 같습니다. (중략) 혹세무민이라고 하는 게... (중략) 국민의 한 사람으로서 정말 참 있을 수도 없는 그런 이야기들이 지금 이제 야권의 정치 지도자 지도자들에 의해서 이렇게 나온다는 게 되게 통탄스럽습니다." (2024년 9월 3일, 국회방송 <국회라이브6>)

김문수-한덕수 단일화 촉구 단식 나선 권성동·최은석·김미애,국민의힘 권성동 원내대표와 김미애(부산 해운대구을) 의원이 5월 8일 오전 서울 여의도 국회 원내대표실 앞에서 김문수 대선 예비후보와 한덕수 무소속 대선 예비후보와의 단일화를 촉구하며 단식농성을 하고 있다. 왼쪽은 농성장을 방문한 최은석(대구 동구군위군갑, 왼쪽) 의원. 당시 권성동 원내대표 비서실장을 맡았다.유성호

'어처구니없는', '귀를 의심할 수밖에 없는', '통탄스러운' 일이 실제로 벌어진 2024년 12월 3일 계엄의 밤, 최 의원은 어디에 있었을까. 국회에도, 국민의힘 당사에도 머무르지 않았다는 점만 확인됐다. 최 의원의 SNS에 계엄에 대한 개인 입장문 등은 올라온 바 없다.

다만, 최 의원은 지난 8월 1일 <뉴스핌>과의 인터뷰에서 "작년 12월 3일날 계엄이 있었을 때 저는 개인적으로 현재 우리 대한민국에 이런 일이 생긴다는 게, 그날 밤에 정말 이게 꿈인지 생시인지 했다"라며 "계엄에 대해서 정말 해서는 안 될 일, 정말 엄청나게 큰 잘못을 저질렀다는 것에 대해서는 다 공감하고 있다"고 밝힌 바 있다.

최 의원은 계엄 열흘 후 출범한 권성동 원내대표 체제에서 비서실장으로 지명됐다. 대선 패배 후 다시 꾸려진 송언석 원내대표 체제 때 원내부대표로 이름 올렸다. 이후 지난 8월, 당 수석대변인 겸 원내 수석대변인에 임명됐다. 비상 계엄 이후 계속 원내 지도부를 맡고 있다.

다음은 최 의원의 12.3 계엄 이후 주요 정치적 선택이다.

2024년

12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 투표에 불참했다.

12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.

12월 10일 : 12.3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 반대표를 던졌다.

12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.

2025년

1월 6일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 참석했다.

2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 불참했다.

3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 불참했다.

3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름을 올리지 않았다.

6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.

7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 불참했다.

국민의힘, 추미애 징계안 제출국민의힘 서명옥·조승환 원내부대표와 최은석 원내수석대변인(오른쪽)이 9월 5일 국회의원 추미애 징계요구안을 국회 의안과에 제출하고 있다.남소연

[프로필] CJ제일제당 대표이사까지 오른 기업인, '비비고 왕만두' 등 해외 진출·성장 이끌어

1967년 대구광역시 수성구 범어동에서 태어났다. 대구동도국민학교, 덕원중학교를 나왔고 경북 구미고등학교를 졸업했다. 서울대학교 경영학과에 입학했으며 공인회계사로 삼일·삼경회계법인 등에서 일하다 2004년 CJ그룹에 입사했다.

이후, CJ대한통운 경영지원총괄 부사장, CJ 경영전략총괄 부사장을 맡으며 전략통이자 재무 전문가로 인정받아 최연소(당시 53세)로 CJ 제일제당 대표이사 사장 자리에 올랐다. CJ제일제당 재직 당시 비비고 왕만두, 햇반, 코리안 소스 등을 '글로벌 전략 제품'으로 지정해 K-푸드를 해외 시장에 알리는 데 주력했다. 특히 미국 냉동식품업체 슈완스 컴퍼니 인수를 주도해 미국 시장 확대를 이끌었고, 슈완스 인수 2년 만에 미국 시장 매출이 10배 이상 상승했다. 이에 "이재현 CJ 회장이 가장 신뢰하는 전문경영인"(2024년 6월, 신동아)으로 인정 받았다고 한다.

그러다 2024년 총선에서 국민의힘 '국민추천제'를 통해 대구 동구·군위갑에 출마했고 당선됐다. 22대 국회 기획재정위원회에서 활동하며 경제이슈에 대해 목소리 내고 있다.

지난 9월 12일 이재명 정부 100일을 맞아 MBN <나는 정치인이다>에 출연한 최 의원은 "제가 실물 경제 전문가로서 말씀드리면 이재명 정부, 민주당은 지난 100일간 정말 이렇게 아마추어들이 좌충우돌하는 것 같은 그런 국정운영을 하고 있다"라며 "이상적인 생각에 사로잡혀 생체 실험하듯 국가와 국민을 대상으로 실험을 하고 있는 것 같다"라고 혹평했다. 이어 "노란봉투법하고 상법개정안이 좌충우돌의 일환"이라고 주장했다.

최은석 국민의힘 의원이 3월 13일 국회 본회의에서 상법 개정안 반대 토론을 하고 있다.남소연

12.7 탄핵박제 105인 시리즈 전체 기사 보기(https://omn.kr/2bxjc)

12.3 불법계엄에 대해 일부 국민의힘 의원들이 대국민 사과문을 발표했다.

6월 5일, 박수민 의원(서울 강남을)은 "대통령이 동원한 계엄은 명백히 잘못된 일"이라며 같은 당 의원들의 릴레이 반성을 제안했다. 6월 6일, 최형두 의원(경남 창원시마산합포구)은 "대통령이 계엄이라는 엄청난 오산과 오판을 결심하는 동안 여당 의원으로서 아무 역할도 하지 않았다"고 사과했다.

8월 12일, "1년 후에는 다 찍어준다"고 했던 윤상현 의원(인천 동구미추홀구을)은 "12.3 비상계엄은 분명히 잘못된 결정이었다"고 사과하면서 "국민의힘은 지난 과오를 반성하고, 각자가 고해성사하며 서로 또 용서하고 국민으로부터 대용서를 받아야 한다"고도 강조했다.

12월 3일, 불법계엄 1년을 맞아 국민의힘 의원 25명이 "12.3 계엄은 우리 국민이 피땀으로 성취한 대한민국의 자유민주주의를 부정하고 짓밟은 반헌법적, 반민주적 행동이었다"며 "당시 집권 여당 국회의원으로서 책임을 통감하면서 국민께 머리 숙여 사과드린다"고 밝혔다.

이들은 '비상계엄 1년, 성찰과 반성 그리고 뼈를 깎는 혁신으로 거듭나겠습니다'는 제목의 공동 사과문을 통해 "저희는 12.3 비상계엄을 위헌·위법한 것으로 판결한 헌법재판소의 결정을 존중하고, 윤석열 전 대통령을 비롯한 비상계엄 주도 세력과 정치적으로 단절할 것임을 분명히 밝힌다"고 전했다.

12월 3일, 개별적으로 SNS를 통해 사과문을 게재한 경우도 있었다.

권영세 의원은 "여당 중진으로서 계엄 선포를 막지 못한 점, 입이 열 개라도 할 말이 없다"고 했다. 김대식 의원은 "국회의원으로서 어떤 변명도 어떤 단어도 그 책임을 가릴 수 없음을 분명히 말씀드린다"고 했다. 김미애 의원은 "오랜 시간 고민하고 또 고민한 끝에 사과의 글을 올린다"고 했다. 배현진 의원은 "구구하게 긴 변명하지 않겠다. 모든 날 모든 순간을 사과드린다"고 전했다. 정성국 의원은 "비상계엄은 위헌·위법적이었고 명백한 잘못이었다"고 했다. 한지아 의원은 "어떠한 수식어와 변명없이 깊은 사죄의 말씀을 드린다"고 전했다.

이제까지 12.3 불법계엄에 대해 사과한 국민의힘 의원은 33명이다. (12월 4일 현재, 가나다 순)

고동진, 권영세, 권영진, 김건, 김대식, 김미애, 김성원, 김소희, 김용태, 김재섭, 김형동, 박수민, 박정하, 박정훈, 배준영, 배현진, 서범수, 송석준, 신성범, 안상훈, 안철수, 엄태영, 우재준, 유용원, 윤상현, 이상휘, 이성권, 정성국, 정연욱, 조은희, 진종오, 최형두, 한지아.

다음은 12.7 탄핵 보이콧 105인 명단(가나다 순)



강대식(대구 동구군위군을), 강명구(경북 구미시을), 강민국(경남 진주시을), 강선영(비례), 강승규(충남 홍성군예산군), 고동진(서울 강남구병), 곽규택(부산 서구동구), 구자근(경북 구미시갑), 권성동(강원 강릉시), 권영세(서울 용산구), 권영진(대구 달서구병), 김건(비례), 김기웅(대구 중구남구), 김기현(울산 남구을), 김대식(부산 사상구), 김도읍(부산 강서구), 김미애(부산 해운대구을), 김민전(비례), 김상훈(대구 서구), 김석기(경북 경주시), 김선교(경기 여주시양평군), 김성원(경기 동두천시양주시연천구을), 김소희(비례), 김승수(대구 북구을), 김용태(경기 포천시가평군), 김위상(비례), 김은혜(경기 성남시분당구을), 김장겸(비례), 김재섭(서울 도봉구갑), 김정재(경북 포항시북구), 김종양(경남 창원시의창구), 김태호(경남 양산시을), 김형동(경북 안동시예천군), 김희정(부산 연제구)



나경원(서울 동작구을)



박대출(경남 진주시갑), 박덕흠(충북 보은군옥천군영동군괴산군), 박상웅(경남 밀양시의령군함안군창녕군), 박성민(울산 중구), 박성훈(부산 북구을), 박수민(서울 강남구을), 박수영(부산 남구), 박정하(강원 원주시갑), 박정훈(서울 송파구갑), 박준태(비례), 박충권(비례), 박형수(경북 의성군청송군영덕군울진군), 배준영(인천 중구강화군옹진군), 배현진(서울 송파구을), 백종헌(부산 금정구)



서명옥(서울 강남구갑), 서범수(울산 울주군), 서일준(경남 거제시), 서지영(부산 동래구), 서천호(경남 사천시남해군하동군), 성일종(충남 서산시태안군), 송석준(경기 이천시), 송언석(경북 김천시), 신동욱(서울 서초구을), 신성범(경남 산청군함양군거창군합천군)



안상훈(비례), 엄태영(충북 제천시단양군), 우재준(대구 북구갑), 유상범(강원 홍천군횡성군영월군평창군), 유영하(대구 달서구갑), 유용원(비례), 윤상현(인천 동구미추홀구을), 윤영석(경남 양산시갑), 윤재옥(대구 달서구을), 윤한홍(경남 창원시마산회원구), 이달희(비례), 이만희(경북 영천시청도군), 이상휘(경북 포항시남구울릉군), 이성권(부산 사하구갑), 이양수(강원 속초시인제군고성군양양군), 이인선(대구 수성구을), 이종배(충북 충주시), 이종욱(경남 창원시진해구), 이철규(강원 동해시태백시삼척시정선군), 이헌승(부산 부산진구을), 인요한(비례, 2025년 12월 10일 사퇴), 임이자(경북 상주시문경시), 임종득(경북 영주시영양군봉화군)



장동혁(충남 보령시서천군), 정동만(부산 기장군), 정성국(부산 부산진구갑), 정연욱(부산 수영구), 정점식(경남 통영시고성군), 정희용(경북 고령군성주군칠곡군), 조경태(부산 사하구을), 조배숙(비례), 조승환(부산 중구영도구), 조은희(서울 서초구갑), 조정훈(서울 마포구갑), 조지연(경북 경산시), 주진우(부산 해운대구갑), 주호영(대구 수성구갑), 진종오(비례)



최보윤(비례), 최수진(비례), 최은석(대구 동구군위군갑), 최형두(경남 창원시마산합포구), 추경호(대구 달성군)



한기호(강원 춘천시철원군화천군양구군을), 한지아(비례)
#탄핵박제 #최은석 #CJ제일제당
프리미엄

12.7 탄핵박제 105인
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
이주연 (ld84) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차104 첫화부터 읽기>
이전글 '내란 상설특검 찬성, 잘못 눌렀다'던 초선의 희망이 무너진 날