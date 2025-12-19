▲김문수-한덕수 단일화 촉구 단식 나선 권성동·최은석·김미애,
국민의힘 권성동 원내대표와 김미애(부산 해운대구을) 의원이 5월 8일 오전 서울 여의도 국회 원내대표실 앞에서 김문수 대선 예비후보와 한덕수 무소속 대선 예비후보와의 단일화를 촉구하며 단식농성을 하고 있다. 왼쪽은 농성장을 방문한 최은석(대구 동구군위군갑, 왼쪽) 의원. 당시 권성동 원내대표 비서실장을 맡았다.유성호
'어처구니없는', '귀를 의심할 수밖에 없는', '통탄스러운' 일이 실제로 벌어진 2024년 12월 3일 계엄의 밤, 최 의원은 어디에 있었을까. 국회에도, 국민의힘 당사에도 머무르지 않았다는 점만 확인됐다. 최 의원의 SNS에 계엄에 대한 개인 입장문 등은 올라온 바 없다.
다만, 최 의원은 지난 8월 1일 <뉴스핌>과의 인터뷰에서 "작년 12월 3일날 계엄이 있었을 때 저는 개인적으로 현재 우리 대한민국에 이런 일이 생긴다는 게, 그날 밤에 정말 이게 꿈인지 생시인지 했다"라며 "계엄에 대해서 정말 해서는 안 될 일, 정말 엄청나게 큰 잘못을 저질렀다는 것에 대해서는 다 공감하고 있다"고 밝힌 바 있다.
최 의원은 계엄 열흘 후 출범한 권성동 원내대표 체제에서 비서실장으로 지명됐다. 대선 패배 후 다시 꾸려진 송언석 원내대표 체제 때 원내부대표로 이름 올렸다. 이후 지난 8월, 당 수석대변인 겸 원내 수석대변인에 임명됐다. 비상 계엄 이후 계속 원내 지도부를 맡고 있다.
다음은 최 의원의 12.3 계엄 이후 주요 정치적 선택이다.
2024년
12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 투표에 불참했다.
12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.
12월 10일 : 12.3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 반대표를 던졌다.
12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.
2025년
1월 6일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 참석했다.
2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 불참했다.
3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 불참했다.
3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름을 올리지 않았다.
6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.
7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 불참했다.