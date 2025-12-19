남소연

국민의힘 서명옥·조승환 원내부대표와 최은석 원내수석대변인(오른쪽)이 9월 5일 국회의원 추미애 징계요구안을 국회 의안과에 제출하고 있다.1967년 대구광역시 수성구 범어동에서 태어났다. 대구동도국민학교, 덕원중학교를 나왔고 경북 구미고등학교를 졸업했다. 서울대학교 경영학과에 입학했으며 공인회계사로 삼일·삼경회계법인 등에서 일하다 2004년 CJ그룹에 입사했다.이후, CJ대한통운 경영지원총괄 부사장, CJ 경영전략총괄 부사장을 맡으며 전략통이자 재무 전문가로 인정받아 최연소(당시 53세)로 CJ 제일제당 대표이사 사장 자리에 올랐다. CJ제일제당 재직 당시 비비고 왕만두, 햇반, 코리안 소스 등을 '글로벌 전략 제품'으로 지정해 K-푸드를 해외 시장에 알리는 데 주력했다. 특히 미국 냉동식품업체 슈완스 컴퍼니 인수를 주도해 미국 시장 확대를 이끌었고, 슈완스 인수 2년 만에 미국 시장 매출이 10배 이상 상승했다. 이에 "이재현 CJ 회장이 가장 신뢰하는 전문경영인"(2024년 6월, 신동아)으로 인정 받았다고 한다.그러다 2024년 총선에서 국민의힘 '국민추천제'를 통해 대구 동구·군위갑에 출마했고 당선됐다. 22대 국회 기획재정위원회에서 활동하며 경제이슈에 대해 목소리 내고 있다.지난 9월 12일 이재명 정부 100일을 맞아 MBN <나는 정치인이다>에 출연한 최 의원은 "제가 실물 경제 전문가로서 말씀드리면 이재명 정부, 민주당은 지난 100일간 정말 이렇게 아마추어들이 좌충우돌하는 것 같은 그런 국정운영을 하고 있다"라며 "이상적인 생각에 사로잡혀 생체 실험하듯 국가와 국민을 대상으로 실험을 하고 있는 것 같다"라고 혹평했다. 이어 "노란봉투법하고 상법개정안이 좌충우돌의 일환"이라고 주장했다.