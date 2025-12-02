문선희 사진작가, 가망서사 출판사

"가장 먼저 결정해야 할 것은 촬영 구도였다. 일련의 고공 농성을 바라보는 나의 태도와 자세를 드러낼 수 있는 구도는 어떤 것일까? 그들이 건너온 시간에 대한 정중한 관심을, 그럼에도 느낄 수밖에 없었던 실제적인 거리감을, 아무리 노력해도 감히 온전한 이해에 가닿을 수 없음을 어떻게 고백할 것인가."

- <등대들, 조용히 빛나는> '물결' 챕터 중에서

[감상 포인트 ②]

<등대들, 조용히 빛나는>에 수록된 울산 현대중공업 소각장 굴뚝 사진. 2008년 12월, 현대미포조선 생산직 김순진 씨와 민주노총 울산본부 이영도 씨가 이 굴뚝에 올랐다.이 책은 고공농성이 일어난 자리들을 34개 사진으로 담아낸 '빛' 챕터를 앞머리로 삼는다. 고공 농성 현장을 촬영한 계기와 작업 과정을 알리는 '물결' 챕터가 독자의 이해를 돕는다. 서울경찰청 앞 교통통제 CCTV 탑부터 서울 강남역 CCTV 탑에 이르기까지, 고공에 올랐던 노동자들의 여정과 기업 행태를 추적하는 '윤슬' 챕터로 마무리를 짓는다. 나는 이 사진집을 펼친 맨 처음, '무력감'을 느꼈다. 기업명과 투쟁 구호 표식이 제거된 채 나타난 단정한 구조물 사진들에, 그만 캄캄해졌다.무력감, 모종의 성스러움을 느끼게 하는 난생 처음의 이미지들. 신기하리만치 막연하고 막막했다. 하늘에서 "그들이 흘린 눈물이 바닷물처럼 짜다는 사실"을 은유하고자 작가는 밤바다를 장노출 기법으로 촬영해 고공 농성장을 찍은 사진들 바탕으로 삼았다.그렇게 고요한 밤바다 사진 위에 거제 대우조선해양 옥포조선소 송전탑이, 초로의 경비원이 섰던 압구정 신현대아파트 굴뚝이 세워졌다. 작가가 작업한 이 사진들은 순교자들의 뒷모습처럼 숭고하게 다가온다. 사진들로만 구성된 1장엔 촬영 장소를 나타내는 정보가 일체 없다. 그리고 직면하게 된다.굴뚝에 오른 사람이 살았던 '시간'에. 식구와 동료가 있는 발 아래를 내려다봤을 그 막막한 기분에. 독자는 한 사람이 견뎠을 고행에 잠시나마 동참함으로써 고공 농성자들이 겪은 시간에 공명하게 된다. 사진들에서 느껴지는 막막함에 마음을 붙들려 정중히 감상하는 마법에 빠진다.필자에겐 사진 비평을 하는 전문적 감각이 없다. 그러나 폐부를 찌르는 이 서늘하고 고요한 무력감 다음으로 느낀 감각이 '외로움'이었음을 고백한다.롤랑 바르트는 <밝은 방>에서 사진에서 나타내는 사회·정치적 정보를 스투디움(stúdĭum)이라 말하는데, 그와 대치되는 푼크툼(punctum)은 "찔린 자국" "작은 구멍"을 뜻한다. 즉, 사진을 볼 때 느끼는 여운이나 자극을 말하는데, 이 책에 실린 사진 모두가 노동자가 기거했던 명확한 장소(정보), 즉 물질 세계로 느껴져 작가의 사진들이 차라리 스투디움이라는 물질로 쌓아 올린 상처로 다가왔다.사진 속 부당해고에 맞섰던 노동자들은 고행을 마치고 이제 땅으로 돌아왔다. 그러나 그들이 최후 수단으로 올랐던 꼭대기들은 대부분 그 자리 그대로 존재한다. 즉, 고공농성자들이 올랐던 흔적이 지워졌음에도 그곳에서 버틴 존재를 끊임없이 소환해내는 역설이 이 사진들을 바라봄으로써 발생하는 것이다. 그 물질의 현현이 선명하여 유난히 가슴을 찌른 사진이 있다. 바로 <서울 옛 국가인권위원회 옥상 전광판> 사진이다.