"국무성은 임정 지도자들이 개인적으로 야심적이며 어느 정도 무책임하다고 생각했으며, 그 지지자의 수가 망명자들 사이에서도 제한되어 있었다고 보았다. 1945년 여름에 이르러 미국은 한국 인민을 진실로 대표한다고 인정할 수 있는 집단을 발견하지 못했다."

지난 23일 서울 강서구 김포공항 국제선 청사 입국장에서 열린 '대한민국임시정부 요인 환국 재현' 행사에서 임시정부 요인 후손들이 김민석 국무총리, 우원식 국회의장과 함께 도열한 의장대를 사열하며 입장하고 있다.임시정부 요인 1진이 환국한 지 80주년인 지난 23일, 김포공항에서 인상적인 행사가 거행됐다. 태극기를 손에 쥔 임시정부(임정) 요인의 후손들이 각군 의장대의 사열을 받으며 입국장에 들어서고, 우원식 국회의장과 김민석 국무총리 등이 꽃목걸이를 걸어주며 환영하는 의식이었다.김구와 김규식을 비롯해 1945년 11월 23일 귀국한 임시정부 1진 15명과 김원봉·조소앙을 비롯해 12월 2일 귀국한 2진 14명은 임시정부 요인 자격이 아닌 개인 자격으로 고국 땅을 밟았다. 미국이 임시정부를 인정하지 않았기 때문이다. 국회의장과 국무총리가 참여한 이번 행사는 독립운동가들이 정부 요인 자격으로 귀국하지 못한 것에 대한 아쉬움을 밑바탕에 깔고 있다.미국이 임시정부를 인정하지 않은 것은 한국 독립운동을 낮게 평가했기 때문은 아니다. 미국이 1943년 12월 1일 중국·영국과 함께 한국 독립을 지지하는 카이로선언을 발표한 것은 임시정부 한국광복군이 미국을 돕기 때문이기도 하고, 한국의 항일투쟁이 국제적 지지를 받고 있기 때문이기도 했다.그렇지만 미국은 임시정부 자체만큼은 낮게 평가했다. 3·1운동의 결과로 수립돼 고도의 상징성을 갖고 있다는 점은 알고 있었지만, 임시정부의 현실적 역량에 대해서는 다른 시각을 갖고 있었다. 브루스 커밍스는 <한국전쟁의 기원>에서 1942년 이후의 상황을 이렇게 설명한다.독립운동 진영에서 임시정부 지지세력이 제한돼 있다고 1942년 이후의 국무부는 판단했다. 임시정부뿐 아니라 다른 단체도 한국인 전체를 대표하지 못한다고 본 것이다. 한국 독립운동의 역량이 낮다고 평가한 게 아니라 독립운동진영을 대표할 단체가 마땅치 않다는 평가였다. 임시정부의 상징성이 별 힘을 발휘하지 못한다는 게 미국의 인식이었다.이처럼 미국이 임시정부를 낮게 평가했기에 그 요인들이 개인 자격으로 귀국할 수밖에 없었다는 인식이 존재한다. 하지만 이 인식은 절반은 맞고, 절반은 틀리다.임시정부 요인들은 미국의 승인과 지원하에 귀국했다. 이들이 타고 온 비행기도 미군의 C-47 비행기다. 이들을 국내에서 이동시키는 데도 미군 차량이 사용됐다. 개인으로 대우하면서도 실제로는 정부 요인처럼 예우했던 것이다.임시정부를 낮게 평가하는 국무부의 인식대로라면, 개인 자격으로 입국시켜 예우할 필요도 없었다. 그런데도 미국은 임시정부를 예우했다. 이는 국무부의 판단과 미군정의 판단이 절충된 결과였다.히로히토 일왕의 항복선언 뒤에 한국 땅을 밟은 주한미군은 이곳에서 거대한 장애물을 맞닥트렸다. 한국인들이 중도나 좌파 성향의 독립운동가들을 지지하면서 여운형의 조선건국준비위원회(건준)를 중심으로 단결하고 있다는 점이다.건준이 '건국준비'라는 표현을 썼다고 해서 이들이 1919년 대한민국 건국론을 부인하는 것은 아니었다. 건준 참여자들도 3·1운동을 독립국가의 출발점으로 인식했다. 이들은 그때의 희망과 목표에 따라 독립국가의 퍼즐을 맞춰나가고자 했다. 이것이 그들이 생각하는 건국이었다. 1919년 건국론이 정부수립 당시의 헌법 전문에 반영된 것은 그런 의미의 건국론이 보편적 공감대를 얻었기 때문이다.그처럼 한국 민중의 보편적 지지를 받는 건준을 당해낼 세력이 없다는 점에 미군정은 주목했다. 건준의 영향력은 '한국 점령'과 '군정 실시'를 선포한 미군정을 당혹스럽게 만드는 것이었다.