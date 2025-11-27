visitBerlin

베를린 자유 주간에 성시를 이루었던 대만 야시장.이번 행사에서 가장 눈에 띈 것은 대만이었다. 차이잉원 전 총통이 주요 연사로 왔고, "독재의 그림자는 얼마나 긴가? 독일과 대만의 비교"라는 패널도 열렸다. 타이베이 대표부가 적극적으로 참여했고, 심지어 대만 야시장까지 열려 성시를 이루었다. 자유는 선언만이 아니라 일상에 녹아들어야 한다는 의미였다. 많은 사람들이 야시장을 방문하고 소셜네트워크서비스(SNS)에 긍정적인 댓글을 남겼다. 거창한 회의실보다 야시장에서 맺은 결속이 더 끈끈한 것 아닐까?이번에 대만이 주목받은 이유는 명확하다. 대만은 지금 민주주의와 제국주의 갈등의 최전선에 서 있다. 중국이라는 거대한 이웃의 압박 속에서 민주적 가치를 지켜내야 하는 대만에 힘을 실어주기 위해 무대를 마련해 주었다.독일과 대만을 한데 묶어 서로 비교한 것이 흥미롭다. 독일은 과거의 독재를 청산하고 자유와 통일을 이루었다. 반면 대만은 여전히 싸우고 있다. 독일과 대만의 어깨동무는 중요한 메시지를 담고 있다. 자유는 한 번 쟁취했다고 끝이 아니다. 방심하면 언제든 잃을 수 있다. 이건 우리 한국인들이 여러 차례 겪어봐서 누구보다 잘 안다.베를린이 대만을 전면에 내세운 것은 지정학적 선택이기도 하다. 유럽이 인도-태평양에 더 관심을 기울이는 지금, 대만은 단순히 동아시아 이슈가 아니라 글로벌 민주주의 방어선이다. 물론 이게 얼마나 일관되게 유지될지는 두고 봐야겠지만. 독일이 경제적 이익과 가치 외교 사이에서 줄타기를 얼마나 잘할지 지켜보아야 할 것이다.이번 행사에 한국이 초대되지 않았다고 섭섭할 필요는 없다. 오히려 칭찬으로 해석해야 한다. 자유 민주주의가 실천되고 있는 국가로 인지되었기 때문이다. 이번 행사에는 위기 국가들만 초대되었다. 개최국 독일도 지금 위기의식을 느끼고 있다.베를린 주요 언론들의 반응은 미묘했다. "야심 찬 시도"라는 긍정적 반응이 우세했지만 비판적 시각을 잃지 않았다. 첫째, 악셀 슈프링어 같은 대형 미디어 그룹과 정치재단들이 주도하는 행사가 얼마나 다원적일 수 있겠냐는 의문을 낳았다. 맞는 말이다. '자유'를 논하면서 특정 정치-경제 세력의 의제만 대변한다면, 그건 자유가 아니라 또 다른 형태의 헤게모니다.둘째, '자유' 개념이 너무 서구-자유주의적으로만 해석될 위험을 지적했다. 언론들은 사회 정의, 이주민, 경제적 불평등 같은 문제가 주변화될 수 있다고 우려했다. 이것도 정확한 지적이다. 자유를 오직 권위주의에 대한 저항으로만 정의한다면, 그건 자유에 대한 협소한 이해다. 진짜 자유는 정치적 권리만이 아니라 사회적, 경제적 권리까지 포괄한다.셋째, 상징적 수사를 넘어 실질적 변화를 만들어낼 수 있냐는 질문이 많았다. 화려한 연사들의 감동적인 연설과 고위급 패널이 실제 정책이나 시민사회 강화로 이어질까? 아니면 일주일 후면 다들 잊어버릴 일회성 이벤트일까?