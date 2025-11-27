▲
지난 8일부터 15일까지 독일 베를린에서 개최된 베를린자유주간 동안 국제회의장을 가득 채운 자유수호자들.visitBerlin
독일 베를린이 새삼스럽게 자유라는 팻말을 높이 치켜들었다. 11월은 1989년 베를린 장벽이 무너진 역사적 사건이 발생한 달이고 그래서 자유의 달로 기념된다. 하지만 그게 36년 전이다. 그사이 베를린은 젠트리피케이션과 관광객, 그리고 클럽과 스타트업의 도시로 더 유명해졌다.
그런 베를린이 지난 8일부터 15일까지 제1회 '베를린 자유 주간'을 성대하게 열었다. 100개 넘는 행사, 50개국에서 온 130명의 반체제 인사들, 그리고 전직 대만 총통까지 왔다. 베를린, 왜 이러는 거야?
현재 전 세계 인구의 약 6%만이 민주주의 체제에서 살고 있다고 한다. 시사주간지 <이코노미스트>의 충격적인 조사 결과다. 15년 전만 해도 12%였는데 그 사이 절반으로 줄었다는 얘기다. 인류는 지속적으로 발전하는 것이 맞다고 본다면 무언가 단단히 잘못되었다.
자유를 억압하는 국가들이 증가할 뿐 아니라 독재자들이 자신의 존재를 쉬쉬하기는커녕 서로 어깨를 걸고 네트워크까지 형성했으며 뻔뻔하고 시끄럽게 국제 여론을 장악하고 있다. 얼마 남지 않은 민주국가들 사이에 이에 대항하여 스크럼을 짜야 한다는 자각이 온 것으로 보인다. 실은 매우 절박한 상황이다.
공정하게 말하자면, 이번 행사의 취지는 나쁘지 않았다. 니카라과 야당 지도자 펠릭스 마라디아가, 이란 여성인권운동가 마시 알리네자드, 체스 천재에서 크렘린 비판자가 된 가리 카스파로프. 이들은 본국에서 수감, 고문, 망명을 겪으면서도 민주주의를 위해 싸우는 투사들이다.
앞으로 베를린에 세계자유회의 본부를 둔다니, 이건 분명 일회성 행사가 아니라는 뜻이다. 베를린이 자유세계 네트워크의 허브 역할을 하겠다는 것이다. 베를린은 진심인 것 같다. 진심이어야 할 것이다. 1989년의 영광을 박제하는 대신, 자유 투쟁이 현재진행형이어야 한다는 자각이 온 것이다.
솔직히 이런 야심은 좀 놀랍다. 독일은 전통적으로 '조용한 외교'를 선호하는 나라다. 인권 문제에는 원칙론적 입장을 대단히 강하게 표명하지만 중국이나 러시아 같은 큰 시장과는 실리적으로 협상한다. 그런 독일이 반체제 인사들을 대대적으로 초대해서 권위주의 정권 전선에 강한 메시지를 보냈다.
우크라이나 전쟁 이후 독일의 '시대전환' 선언처럼, 독일이 국제 정치 무대에서 더 적극적인 역할을 해 보겠다는 신호일지 모른다. 물론 그게 얼마나 지속될지, 그리고 얼마나 일관될지는 또 다른 문제다. 다만 독일은 무언가 한번 시작하면 뿌리를 뽑는 성격이 있다. 이번에도 그러기를 바란다.
위기의식 느끼고 있는 개최국 독일