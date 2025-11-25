연합뉴스

지난 18일 서울 시청 앞에서 노동ㆍ시민사회단체 회원들이 긴급 기자회견을 열고 한강버스 운항 중단을 촉구하고 있다.한강버스는 지난 9월 운항을 시작했지만 첫 운항일 직후부터 방향타 고장, 화장실 역류, 전기계통 이상 등 심각한 결함을 노출하며 결항을 반복했다. 그리고 지난 15일 오후 8시 25분께 한강버스는 선착장 인근 100m 부근 바닥에 걸려 멈춰 섰고, 당시 타고 있던 승객 82명이 구조됐다. 다음날 오세훈 시장은 결국 사과했다. 그는 사과와 함께 "안전 문제를 정치 공세의 도구로 삼는 행태는 바람직하지 않다"라는 '정치 공세'를 덧붙였다.한강 한가운데 멈춰 서 있는 한강버스를 보고 있자니 2011년의 오세훈 서울시장이 떠올랐다. 당시 오 시장은 '무상급식', 다시 말해 아이들의 밥값에 대한 과도한 정치 공세를 펼치다가 자신의 서울시장 임기를 멈추게 했다. 그는 무상급식에 대해 "망국적 포퓰리즘", "(무상급식 할 돈) 절약하면 랜드마크 하나 짓는다" 등의 말을 쏟아냈다. 그러나 서울 시민들은 아이들이나 정책의 공공성보다 정치적 득실에 눈먼 시장을 단호하게 내쳤다.오세훈 시장의 정치가 무상급식 앞에서만 멈춘 것은 아니다. 오 시장은 2007년 이명박 서울시장에 이어 한강 노들섬에 오페라하우스 건립('노들섬 문화 콤플렉스 민자사업')을 추진했다. 설계비만 354억 원, 건립비 6184억 원과 매년 600억 원 이상의 운영비가 들 것으로 예상되는 맹목적인 개발사업이었다.당시 오 시장의 화려한 오페라하우스 건립을 막아선 것은 맹꽁이였다. 그는 환경시장을 자임하며 서울시장이 되었지만, 노들섬 맹꽁이 서식지 훼손에 관한 비판에 직면했다. 그렇게 '아이들의 밥값을 절약해서 랜드마크 하나 더 짓고 싶었던' 오 시장의 노들섬 문화 콤플렉스 사업은 (그의 눈에는) 너무나 연약하고 보잘것없어 보였던 아이들과 맹꽁이로 인해 멈춰 섰다.오세훈이라는 정치인이 그의 눈에 연약하고 보잘것없어 보이는 존재들을 함부로 대해 왔다는 생각에 이르자, 이번에는 세종문화회관에서 사고를 당해 사망한 젊은 예술인이 기억났다. 그 예술인의 이름은 '안영재'다. 성악가 안영재씨는 지난 2023년 세종문화회관에서 열린 '오페라' 무대에서 코러스로 참여하다 사고를 당했다. 그는 무대 리허설 도중 천장에서 400Kg이 넘는 철제 무대장치가 내려와 어깨를 짓눌렀고, 외상에 의한 척수 손상을 진단받아 휠체어에 의지해 치료받다 지난 10월 21일 숨졌다.하지만 세종문화회관 측은 "정확한 사고 경위와 책임 소재 등을 밝히기 위해 소송을 진행 중"이라는 말로 사건을 회피하면서, 오랜 시간 치료비 등으로 고통받던 안영재씨가 사망에 이르기까지 어떠한 책임도 지지 않고 있다. 서울시 소유의 세종문화회관은 공연장 시설물의 안전관리 책임을 방기한 채 중대재해 사고에 대한 책임을 노골적으로 회피하고 있는 셈이다. 심지어 세종문화회관의 책임자인 안호상 사장은 '문화예술계 블랙리스트 사건' 가담 의혹을 받아왔다.참고로 오세훈 서울시장은 안호상 사장을 임명했을 뿐만 아니라 '문화예술계 블랙리스트' 사건으로 실형을 살았던 조윤선 전 문화체육관광부 장관을 서울시립교향악단 비상임이사로 위촉했다.