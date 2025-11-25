이정민

10월 1일 여성가족부가 ‘성평등가족부’로 확대 개편되었다.공통된 문제는 인력과 예산이다. 관할 부처인 여성가족부의 존망이 불확실한 틈을 타 수도권·광역시를 벗어난 소위 인구 유출 지역을 중심으로 젊은 종사자 이탈이 이어지고 있다. 여성가족부의 연간 지원액은 센터당 약 1억 7천만 원 수준, 지침상 종사자 인건비는 약 2547만 원이다. 이는 사업 규모와 근로조건을 위탁운영의 주체와 지자체의 지원에 의존하게 만들고, 출장으로 얻는 교육비 수입으로 운영비와 인건비를 보전하기 위한 종사자의 부담을 심화시킨다.이런 지역 격차와 운영의 책무성 부재는 결국 성교육의 질 저하로 이어진다. 교육의 연속성이 끊기고, 숙련 인력이 빠져나가며, 가장 필요한 대상에게 가장 필요한 시간에 도달하지 못하게 된다.성교육에 대한 일부 종교단체의 반대도 거세다. "청소년을 조기에 성애화한다", "동성혼을 조장한다"는 주장이 반복된다. 죄송하지만, 어느 세상에 살고 계시는지. 성인용 콘텐츠가 손끝에서 재생되는 세상이다. 애정과 신뢰를 바탕으로 전달받은 사진이 동의 없이 유통되고, 몰래 촬영된 영상이 상품처럼 거래되고 있다. 그것도 n 백만 명 단위로.학교 성폭력과 디지털 성폭력 사건에 연루되는 청소년 가해가 폭발적으로 증가하는 상황에 우리는 누구에게, 어디에 손을 내밀 것인가. 순결 사탕을 나눠 주며 교화를 시도하기보다, 올바른 지식과 진중한 대화로 남성(청소년)이 성·관계의 주체가 될 수 있도록 도와야 한다.우리가 할 일은 분명하다. 모두를 위한 성교육 표준안을 개발하고, 성교육 종사자의 전문성과 근로조건을 강화하고, 투명한 운영과 지속가능성을 보장하기 위한 공적 체계를 마련하는 것이다. 이를 통해 어디에 거주하든, 성별에 구애 없이, 설령 장애가 있더라도, 양질의 성교육을 받을 수 있어야 한다. 성별에 구분 없이 모든 이들이 차별에서 해방되기 위한 지름길은 멀리 있지 않다.