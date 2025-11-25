연합뉴스

3일 서울 강남구 코엑스에서 열린 SK AI 서밋 2025 전시장에 SK하이닉스의 고대역폭 메모리 HBM3E가 전시돼 있다.시가총액 4조 달러를 넘어선 엔비디아의 성공이 보여주는 이면에는 인공지능 시대 시장 초집중도의 실체가 있다. 메타, 아마존 등 소수의 클라우드 기업이 엔비디아 매출 대부분을 만들고, 소수 빅테크 기업으로의 시가총액 집중은 반세기 만에 최고 수준이다. 이 집중도가 초고마진을 가능하게 했지만, 한 고리가 흔들리면 전체가 영향받는 구조다.한국은 이 초집중 구조의 핵심 고리다. SK하이닉스와 삼성전자가 엔비디아에 필수 부품인 고대역폭 메모리 공급을 주도하기에, 엔비디아 호황은 한국 반도체 실적 회복으로 직결된다. 그러나 단일 고객 의존도가 높을수록 취약성도 커진다. 역사는 기술 거품이 터질 때 인프라 공급자들이 가장 먼저 타격을 받는다는 교훈을 보여준다. 철도, 광섬유, D램이 모두 같은 길을 걸었다.전문가들은 2026~2028년을 변곡점으로 보고 있다. 투자 대비 수익 실현이 지연되고 클라우드 기업들이 인프라 투자를 줄이면 시장 조정이 시작될 수 있다. 공급 확대와 수요 둔화가 맞물리는 시점이다. 인공지능 관련주 비중이 높고 환율 변동성이 큰 한국 시장은 그 영향을 더 직접적으로 받을 수밖에 없다.하지만 더 중요한 것은 장기 전략이다. 엔비디아의 사례가 보여주듯, 진짜 경쟁력은 소프트웨어 생태계에 있다. SK하이닉스와 삼성이 고대역폭 메모리와 파운드리에서 강점을 보이는 것은 중요한 경쟁력이다. 그러나 한국이 소프트웨어 플랫폼에서 경쟁력을 확보하지 못하면 부품 공급자 지위에서 벗어나기 어렵다.더 근본적으로는, 이미 체감하고 있듯이, 인공지능 시대는 이전 기술 혁명보다 높은 집중도를 보이며 기업과 노동시장의 양극화를 심화시킬 가능성이 크다. 뒤처지는 이들을 어떻게 보듬을지 더 진지하게 고민하고 준비해야 한다. 기술 혁명의 진짜 성공은 사회 전체가 함께 가는 데 있다.