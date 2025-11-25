▲
대규모 면적의 산림을 벌목 후 조림했으나, 다 고사되고 잘린 그루터기에서 나온 활엽수들이 다시 자라고 있다.최병성
문제는 벌목 후 조림한 나무가 사라지고, 다시 맹아림이 되는 이런 참혹함이 대한민국 숲의 일반적인 현실이라는 점이다. 활엽수들은 아무리 잘라도 그루터기에서 다시 싹을 내며 산림청이 조림한 나무를 고사시킬 만큼 강한 생명력이 있기 때문이다.
'인공림 15.5%;, 대한민국 숲의 진실을 보여주는 아주 중요한 숫자다. 국토지리정보원이 산림청의 임상도를 조사한 결과, 대한민국 공식 인공림은 15.5%이다. 1960년부터 2023년까지 임업통계표에 기록된 조림 면적은 대한민국 총 산림 면적의 78%에 이른다. 그런데 현재 살아남은 나무는 전체 숲 중에 15.5%에 불과하다. (관련 기사: 이재명 대통령이 봐야 할, 산림청이 숨겨온 끔찍한 진실
https://omn.kr/2ezmv
)
사실 산림청의 임상도를 근거로 산출된 15.5%도 많이 부풀려진 통계로 보인다. 산림청 임상도는 현재 생존하는 나무가 아니라, 과거의 조림대장을 근거로 작성되었기 때문이다.
그동안 산림청은 대한민국은 조림에 성공한 국가라고 주장해 왔다. 아니다. 대한민국은 조림에 철저히 실패한 국가다. 그렇다면 우리가 보는 숲의 울창함은 무엇일까? 자연이 스스로 만들어 온 숲이다.
고급 나무를 없애는 것이 산림 경영인가?
지난 7월 29일 이재명 대통령이 국무회의에서 '산림 정책'의 재검토를 지시한 이후, 8월 5일 국회에서 ''산림 경영 논쟁 관련 토론회'가 열렸다. 이 자리에서 국립산림과학원장 출신의 박현 서울대 교수는 벌목에 대해 '땅에서 잘 버티지만 쓸모없는 나무를, 생장과 경제성이 우수한 고급 나무로 바꿔가기 위해서' 필요하다고 주장했다.
그렇다면 산림청의 벌목과 조림으로 우리 숲에 어떤 고급 나무들이 자라고 있는지 살펴보자.
지난 11월 16일 사망자가 발생한 삼척 하장면 중봉리 산1번지 국유림 벌목 현장이다. 인근의 벌목지 역시 모두 국유림이다. 엄청난 면적의 산림이 해마다 벌목되어 사라졌다. 이곳에 얼마나 나쁜 나무들이 살고 있었고, 산림청은 얼마나 고급 나무를 새로 심은 것일까?
하장면 중봉리 산1번지의 2011년 산림청의 벌목 입찰 공고문을 찾아냈다. 벌목되는 총 8325본의 나무 중 소나무와 전나무 등의 침엽수는 75그루로 0.9%에 불과하다. 99%의 나머지 나무들은 박달나무, 거제수나무, 층층나무, 피나무, 물푸레나무 등의 활엽수다. 입찰 공고문 중 나무 용도에 목재로 팔리는 '일반'과 '펄프'로 구분했다. 이곳에 큰 활엽수들이 많았음을 의미한다.