남소연

김은혜: "지금 따님이 전세 살고 계시죠?"

김용범: "예."

김은혜: "전세금은 누가 모은 겁니까?"

김용범: "딸이 저축을 한 게 있고, 제가 빌려준 게 있습니다."

김은혜: "그럼 실장님은 일명 이 정부가 이야기하는 갭투자로 집을 사셨죠?"

김용범: "아닙니다. 갭투자 아닙니다."

김은혜: "하하. 전세 끼었죠? 이렇게 다시 여쭤볼게요. 갭투자 아니시라니까. 전세 끼었습니까?"

김용범: "그거 갭투자 아니고요. 제가 중도금 다 치러서 한 겁니다"

김은혜: "자 따님은 지금 전세 자금 도와주셨든, 따님이 모았든, 자기 집을 살 수 있는 그래도..."

김용범: "전세입니다. 보유가 아니고, 전세 살고 있습니다."

김은혜: "그러니까 전세를 살았지, 월세가 아니잖아요. 그럼 보통 집을 살 수 있는 주거 사다리로 전세를 이야기하죠."

김용범: "그런 의미로 지금 가 있는 건 아닙니다."

김은혜: "(실소를 지으며)"자꾸 부인하지 마세요. 청년들한테는 지금…(목소리를 높이며) 따님한테 임대주택 살라고 이야기하고 싶으세요?"

김용범: "아니 의원님."

김은혜: "왜냐하면 이번 정부예산을 보면 임대주택 예산을 확보하고, 청년 월세는 하지만 청년 전세가 될 수 있는 정책대출은 거의 다 잘랐습니다. 예를 들어서 청년 월세는 67% 지원한다고 하는데 전세 자금 청년들이 더 보탤 수 있는 디딤돌·버팀목 전세대출 같은 건 3조 이상 잘라냈어요."

김은혜 국민의힘 의원이 지난 18일 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회 전체회의에서 김용범 대통령실 정책실장에게 질의하고 있다.지난 18일 국회 운영위원회 전체회의.김은혜 국민의힘 의원과 김용범 대통령실 정책실장의 질의응답.읽어보면 알 수 있듯 핵심 단어는 전세, 갭투자, 월세, 임대주택, 전세대출이다. 김은혜 의원이 당초 머릿속으로 구성한 시나리오는 '대통령실 정책실장도 갭투자를 했고, 그 딸도 아버지 도움을 받아 전세 살면서 갭투자 하려 하고, 이 정권의 핵심 실세들은 자가거나 자식들도 다 최소 전세 살면서 왜 가난한 청년들에게는 월세나 지원해주고 전세대출을 줄였냐, 당신 자녀들에게는 임대주택 살라고 할 거냐, 내로남불 위선 정권이다'였던 것이 아닐까?이런 시나리오는 이제껏 늘 잘 먹혔다. 대중을 선동하기 쉽다. 그러나 선동하기 쉬운 정치가 좋은 정치는 아니다. 선동을 하기 위해선 본질적 문제들을 단순화시켜야 하기 때문이다. 본질적 문제를 단순화시켜 김은혜 의원식으로 질문하고 응답한다면 이런 식의 단순 문답이 나올 수 있다.1. 집값이 올라? 그러니까 나도 너도 빚내서 전세나 자가 살게 해주면 되잖아.2. 임대주택 왜 지어? 임대주택 누가 선호한다고. 공공임대주택으로는 재테크 못 하잖아.3. 대출은 왜 안 해줘? 주택담보대출이든, 전세대출이든 빚내서 레버리지 최대한 당겨쓰고 2배, 3배 번 다음에 또 더 큰 빚을 내서 더 비싼 아파트를 산 뒤 10억 원, 20억 원 벌다 보면 강남에도 집 사고 좋잖아.이와 같은 사고방식에 들어 있는 뉘앙스는 2가지다.1. 공공임대주택은 나쁘다2. 부동산 대출은 많이 해줄수록 좋다.2가지 다 편견 덩어리다. 그것도 특정 계층이나 집단의 편견이다. 천당 아래 분당이라는 지역구를 두고 지난해 부부 합산 257억 원의 재산을 신고한 김은혜 의원이 집에서 개인적으로 저런 대화를 남편과 할 수도 있겠지만 김은혜는 국회의원이다. 하나의 입법기관이고, 한국 국민을 대표한 선출직이다. 어떤 특정 계층의 이익만을 위해 봉사해선 안 되고, 지역구의 이익만을 위해 일하려 했다면 국회의원보다는 성남시 분당구 기초의원을 하거나 그 지역 재건축주택조합장을 하는 게 맞다.